El 5º. Informe del Alcalde

Confieso que soy de los que gusta de políticos que hablan poco y escuchan mucho. Los discursos largos, cansan y terminan aburriendo. La Primera Ministra de Nueva Zelanda da ejemplo de cómo en 3 minutos puede dar cuenta de resultados. Por eso, empezaré por declarar que nuestro Alcalde Héctor, conforme pasan más los años, habla mucho y escucha menos. Pero como estamos en las épocas de discursos largos -como los tan prologados de AMLO-, no queda más que retirarnos a los pocos minutos si de plano, no van al grano, a lo que nos interesa al pueblo: los resultados.

La “rendición de cuentas” es un ejercicio que exige el pueblo y que ya es ley en nuestro sufrido País. Aunque en realidad no es el informe de un trabajo individual, sino colectivo, -en nuestro caso, del Ayuntamiento-, este Informe del Alcalde en León es una oportunidad final para saber lo que se hizo y lo que falta por hacer. Los informes pueden, además, ser un mensaje, a través de las formas, de los gestos. Opino que la era AMLO ha traído cantidad de aprendizajes buenos (entre tantos malos) a los políticos sobre la necesidad de “sentir con los pobres” y enfocarse en palabras y hechos a las mayorías que sufren y esto es lo que vi ausente en el informe del Alcalde.

Soy de los que revisa la información que nos envía Presidencia y veo que el énfasis fue sobre la atención a la pandemia y a la reactivación económica, aún con muy pocos recursos en caja y nada de transferencias federales (es lógico que el gobierno morenista no nos regrese recursos para León). Además, la recesión económica del País se refleja hoy en una reducción drástica de las participaciones federales a los estados y de éstos hacia los municipios, pues el 2020 ha sido el peor de la historia de nuestro País. Se enumeran en el Informe gran cantidad de acciones, pero no se aprecia si hubo incremento de inversión con respecto al informe anterior y aunque destaca el Puente Téllez Cruces, faltan acciones en obra pública.

Declaro ser un ciudadano satisfecho con lo que se lleva hecho y que da su voto de confianza a Héctor en este tramo final. Confirmo ver gestos al gobernar: el Alcalde sigue teniendo un estilo de vida austero viviendo en su misma casa y eliminando ególatras fotografías en el informe dejando el espacio a los leoneses. Me hubiera gustado saber si hubo austeridad republicana: reduciendo la nómina administrativa y gastos superfluos, optimizando erogaciones donde es superficial. En estos años de gobierno pude constatar que los puestos claves del municipio los tienen a personas honestas y que conocen el quehacer público, pero como he insistido: falta conectar con las necesidades de los más pobres, aquellos cautivados por el proyecto de AMLO y MORENA a través de la escucha y habla en términos sencillos.

Estadísticamente, la gente en las encuestas relacionadas con el informe, afirma que el Alcalde queda a deber en seguridad y oportunidades de empleo, pero evalúa bien el manejo de la pandemia, los apoyos económicos y que la ciudad funciona bien en sus servicios, destacando el agua, la basura y el alumbrado. El cierre del trienio no será fácil: La migración a la ciudad proveniente del interior del estado aumentará y la industria automotriz tardará en reactivar lo mismo que la de los grandes eventos, junto con nuestro motor que es la cadena del calzado si se reactiva la economía norteamericana.

Me animo a afirmar que, si este gobierno, sigue cuidando los básicos de honestidad y que, si esto se suma a más resultados palpables para mejorar la calidad de vida en el periodo post pandemia, Héctor cerrará como una buena administración de 6 años. León es todavía una ciudad panista y aunque no la tiene fácil el PAN, una buena selección de candidato a la Alcaldía, permitiría hacer una apuesta a que su partido mantendrá el poder. Los índices de aprobación de Héctor son todavía buenos: el 53% de leoneses lo aprueban. En el sondeo semestral que hacemos con Investigaciones Meridiano, de los 350 encuestados, la calificación global que le dan es 6.5 sobre 10, que disminuyó con respecto al inicio del segundo trienio que era de 7.1; calificación a un gobernante con experiencia y sencillez y que corrigió sobre la problemática de los excesos policiales contra las mujeres manifestantes. Pero como digo, me convencen, me entusiasman, los que hablan poco y escuchan mucho, sobre todo, siempre, a los que más sufren.

