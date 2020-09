El Alcalde es él y su circunstancia

“En los 5 años que he gobernado León, con orgullo he visto crecer la participación social, a los leoneses les gusta levantar la mano y no estirarla para pedir”. Héctor López Santillana. La misión superior del gobernante es establecer las condiciones para que el ciudadano encuentre su felicidad y logre realizarse como ser humano…

En el Estado moderno, el concepto del Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política. Además, representa el rostro humano de los tres órdenes de gobierno, porque tiene el contacto directo con la comunidad, el barrio y los ciudadanos. Es el principal encargado de proporcionar los servicios básicos para el desarrollo de los ciudadanos; en el Municipio está lo que en realidad se quiere, aquí se celebran las alegrías y se lloran las tristezas. Pero, también paradójicamente, es el eslabón más débil, económicamente hablando.

El presidente Héctor López Santillana enfrenta esa debilidad, pero también conoce de las fortalezas del Municipio, que son la comunidad de sus barrios, el sentido de pertenencia e identidad de los ciudadanos, de su participación en la cosa pública y el ejercicio de la ciudadanía. Por esas razones, ha insistido en la formación de una conciencia cívica: “Lograr que aparezca el personaje sustancial que no es el gobernante sino el ciudadano.”

Durante su gobierno, el Alcalde ha sido congruente con su visión republicana de un gobierno incluyente y no se cansa de reiterar la importancia de fomentar la ciudadanía participativa. Ha habido respeto a los ciudadanos, ha sido un gobierno digno y trasparente, que no ha permitido la corrupción. Todo lo anterior, con las miras de crear las condiciones apropiadas para que los ciudadanos encuentren su propio camino, su propia voz... su armonía y felicidad.

El filósofo Aristóteles afirmaba que la polis debería ser el lugar ideal para que el ser humano pudiera hacer florecer sus capacidades; veía la pobreza, no como la falta de dinero, sino como falta de oportunidades para lograr la felicidad. Afirmaba que para esto, se requiere de la polis, como un conjunto organizado y autosuficiente de personas que han podido realizar sus diversas naturalezas y las ponen al servicio de los demás.

Por desgracia, los tiempos han sido muy difíciles: La COVID-19 no da tregua, por consiguiente, se destruyen los empleos, no hay cura, solo dolor y penurias económicas. La Pandemia ha demandado mucha energía y recursos de las autoridades municipales; no ha sido fácil informar, convencer y limitar, de manera distante al autoritarismo. En los días más grises, el sentimiento de la gente es de fracaso y la actitud es de renuncia. El Alcalde tiene que luchar por ayudar a cambiar esos confusos sentimientos, con nuevas acciones, porque no se pueden revivir viejas fórmulas, para sortear diferentes realidades… “Héctor es él y su circunstancia”, diría Ortega y Gasset.

La seguridad es una asignatura pendiente que tienen que atender y resolver el Ayuntamiento, de manera coordinada con los otros órdenes de Gobierno también corresponsables. Desde hace tiempo, el tema de la seguridad pública está en el centro del debate de nuestra comunidad. En el ámbito social, la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de reclamos constantes, lo cual es lógico si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente por los gobiernos. Pero, el futuro tiene muchos nombres: Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad…

El Segundo Informe cumple con el mandato de ley de informar sobre el estado que guarda la Administración pública: Las finanzas del Municipio se han manejado con probidad; por lo tanto, hay finanzas sanas y transparencia en el manejo de los dineros públicos. El Alcalde se ha mostrado sensible a la realidad, e insiste en la formación de una conciencia cívica: “Para lograr que aparezca el personaje sustancial que no es el gobernante sino el ciudadano.”

