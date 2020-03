El Coronavirus, dos verdades

Ante la falta de información y de medidas institucionales, hace unos días decidí mandar un correo a los compañeros de trabajo y a los amigos.

R- Guauuu, mi Santias, que bueno que tomaste la delantera, aunque fuera solo por algunos días, ¿y que les dijiste en tu correo?

S- Cito el mensaje:

“Compañeros y amigos:

Las expresiones de afecto, además de humanas son bellas y construyen puentes en las relaciones; sin embargo, dada la pandemia de Coronavirus, como un acto de autoprotección y responsabilidad con Uds., a partir de hoy dejaré de saludar de picorete y de mano.

De antemano agradezco su comprensión; de todas maneras se les quiere igual.

Atte. Santiago.”

R- Guau, me parece buena onda que te protejas y trates de proteger a los demás; por no mandar un correo como ese, Italia y España no se la acaban con la cantidad de infectados.

S- Italia, España, USA y decenas de países, perro; lo triste es que los compañeros de trabajo lo tomaron a “chunga” y sigue el repartidero de besos y abrazos.

R- Guarf, guarf, guarf, tu aguanta, mi Santias, tu aguanta; no va a tardar el momento en que la realidad despierte a tus compañeros y amigos.

S- El problema, perro, es que en este tema se manejan dos verdades, una tranquilizadora y desde mi punto de vista irresponsable y otra alarmista y desde mi punto de vista, irresponsable también; me explico: el Coronavirus en gente joven, digamos hasta 50 años, bien alimentada (tres comidas diarias, frutas, verduras, vitamina “C”, etc.), es similar a una gripa, te encierras en tu casa, tomas calmantes como el Parecetamol para disminuir molestias y en dos o tres semanas estás bien; pero, si eres adulto mayor, no estás bien alimentado o tu cuerpo está débil por enfermedades, estás en riesgo de morir; ayer, por ejemplo, murieron 384 personas en Italia.

R- Grrr, pero, visto desde el punto de vista de cifras, mi Santias, el problema no parece grave, hasta ayer se reportaban 160 mil infectados a nivel mundial, con una población de 7,500 millones de personas, solo el 0.00002% está infectado.

S- El problema, perro, no es el porcentaje de población infectada hoy, ya que crece exponencialmente, el problema es que muchos mueren. En relación a los 160 mil infectados, han muerto 6 mil y se han curado 76 mil, es decir, más del 3% ha muerto. Dado que esta pandemia se extiende rapidísimo, muchos más morirán, de ahí la urgencia de prevenir evitando contactos de riesgo y de ahí la irresponsabilidad del Presidente de México que anda repartiendo salivazos y abrazos, mientras promueve la rifa mentirosa del avión que no es avión y niega el riesgo de la pandemia, sabiendo que hay 20 millones de mexicanos mal alimentados y 50 millones de pobres; lo que contrasta con la responsabilidad del gobierno de Guanajuato, con campaña promovida por el Gober y su gabinete (https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/).

R- Auuu, ¿crees que eso sea suficiente, mi Santias?

S- Aunque soy bien chingón, mi Rufo, no soy médico; sin embargo se me antoja prudente seguir instrucciones dictadas por la secretaría de salud del estado, cito:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar un gel con base del alcohol al 70%.

Cubrir con el brazo la boca y la nariz al estornudar.

No escupir y no tocarse la cara con las manos sucias, en particular nariz boca y ojos.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común. Recomendando usar agua y cloro en partes iguales.

Acudir al médico cuando se tengan síntomas (Temperatura mayor a 38ºC, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.)

Quedarse en casa cuando se tenga infección respiratoria y seguir instrucciones del médico.

Consumir frutas y verduras.

Evitar contacto con personas enfermas; añadiría yo: En lo posible evitar contacto fuera del entorno familiar.

Y en adición: encerrarse en casa, no asistir a fiestas y eventos, no a lugares públicos como cines y obvio, adelantar medidas y procedimientos en caso de que esto nos rebase y cito a Italia de nuevo, en donde no hay suficientes médicos ni capacidad hospitalaria para atender a los enfermos, al grado que, decidieron no atender a personas mayores de 80 años; ante esta eventualidad, que para México es real, ¿qué hacer?; a mí se me ocurre difundir información de cómo prevenir y como atenderse uno solo en casa, por ejemplo, en lo que salen vacunas, me llegó por Whatsapp que es preventivo tomar agua cada media hora y al primer síntoma hacer gárgaras de agua tibia con sal y/o vinagre, lo que no está avalado por médicos, pero no hace daño y por supuesto orientar respecto a: ¿qué tomar como medicina?, ¿qué alimentación?, ¿qué cuidados preventivos para los no enfermos en casa?, ¿qué hacer con sábanas y ropa sucia?, etc. En una palabra, anticiparnos a la realidad y prepararnos para atender a nuestros enfermos en cada casa, ante la crisis presupuestal y de infraestructura que tiene el sistema de salud mexicano… Así de sencillo.

Un saludo, una reflexión

Escritor y soñador