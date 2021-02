El Descanso

Aunque en los últimos días el tema de la salud del presidente del país había sido constante, su ausencia en las mañaneras fue un descanso. Un descanso de sus continuos insultos, de su frecuente menosprecio, y de su usual manera de enemistarnos como mexicanos creando rencores y divisiones. Fue también un paréntesis en la acelerada destrucción de instituciones y organismos que dan solidez, seguridad y estabilidad a la infraestructura mexicana. El interrumpido show de AMLO nos dio un respiro sosegado del poder que cada vez más controla una sola persona.

El estilo de gobernar del mandatario es señalar, excluir y despreciar a quienes no están de acuerdo con su plan de trabajo o piensan diferente, y se refiere a esos grupos llamándoles conservadores y neoliberales. Su modo de operar es destructivo y con palabras sencillas y dichos folclóricos engaña a las y los descontentos e ingenuos que vieron en su persona un signo de esperanza. “Divide y vencerás” es la máxima de su gobierno. ¿Qué interés tiene para dividir? Detrás de esas intenciones existe el beneficio personal de concentrar el poder para alcanzar sus fines sin oposición alguna. Tener un gobierno en el que pueda amenazar y castigar a quienes interfieran con su agenda política, y así también premiar a quienes sean fieles y sigan como autómatas sus designios.

Ha sido un descanso dejar de escuchar las culpas de gobiernos anteriores en vez de enfocarse en el presente y el futuro. Un remanso para sus escogidas víctimas con quienes busca probar la corrupción de gobiernos anteriores. No digo que no sean culpables, pero se vislumbra que más que hacer justicia se percibe una venganza que sirve de alimento a sus seguidores que lo posicionan como un adalid de la honestidad.

Estuvimos relativamente en una tregua de las mentiras y engaños que el presidente acostumbra decir con total desvergüenza. Digo relativamente, porque en el tema particular de las vacunas, el doctor López Gatell ha sido el encargado de mantener viva la ilusión. Presume grandiosamente las pocas cantidades que llegan, solicita que las personas adultas mayores se registren en una plataforma que se satura, pero mantiene esperanzada a esta porción de la ciudadanía cuando se supone que el gobierno debe conocer el porcentaje de individuos de este sector. Por desgracia cuando lleguen las vacunas y se logre su total distribución, muchos habrán muerto.

Disfrutamos de un receso de “sus otros datos” que sin citar la fuente de su información se los saca de la manga por arte de magia y los usa de argumento para respaldar sus ocurrencias. El presidente no discute, no debate, no escucha, solo manda.

El silencio de las mañaneras de Andrés Manuel fue interrumpido con un video desde Palacio Nacional donde convalecía como virrey rodeado de opulencia. En sus discursos habla de su plan de austeridad republicana que para nada es congruente con la residencia palaciega donde vive. El primer mandatario tiene súbditos, siervos y adversarios, lo deja claro en las mañaneras.

