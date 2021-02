El Gerente nuestro de cada día

No es escasa ciencia de pocos, sino conocimiento de muchos, que cualquier empresa sin importar su tamaño, actividad o sector al que pertenezca, necesita de alguien que haga las funciones de gerente.

Entonces, a todas luces, el municipio de León, que se encuentra entre los cinco más poblados de México, necesita de un gerente para que ponga su mirada en los árboles y así el alcalde pueda visualizar el bosque. Según la teoría del fayolismo, que establece los lineamientos organizativos y gerenciales para la dirección del personal y buen funcionamiento de la empresa, la figura de gerente es indispensable en una estructura administrativa. Las responsabilidades de las municipalidades no son menores: Satisfacer las necesidades de la comunidad local, asegurando su participación en el progreso económico, social y cultural, para así realizar sus diversas naturalezas y ponerlas al servicio de todos.

Entre las funciones principales que podría desarrollar el Gerente de la Ciudad estarían: La supervisión y la coordinación de los diferentes servicios, además de presentar una cara amable al usuario y dar puntual seguimiento a las obras del Municipio. De este modo se aseguraría que se cumplieran los objetivos de Planificación, Organización, Dirección, Coordinación y Control.

El camino que tuvo que andar el alcalde de León, Héctor López Santillana, para lograr la aprobación de la figura de un gerente para la Ciudad no fue fácil, porque los partidos que todo entorpecen, incluyendo el suyo, reacios a cambiar por los fantasmas que siempre los persiguen, veían en el gerente a un jugador más en el campo político, duplicidad de funciones y un poder dentro del poder. Les preocupaba lo político, no lo administrativo.

Finalmente, cuando el Alcalde presentó oficialmente a José Arturo Durán como el primer “City Manager” de la ciudad, comentó que Durán tenía el perfil técnico para encargarse de supervisar y mejorar servicios. Por desgracia, su presencia y desempeño transcurrieron sin pena ni gloria; alguien debe a los leoneses una explicación de porqué aventó el arpa, o cuál fue el grave motivo por el que lo despidieron en medio de la emergencia social que tanto golpea.

El problema para ver el hilo fino de esta figura gerencial, que tanto preocupaba a algunos aprendices de político, es que mentalmente no se logra separar los “Actos de Gobierno” de los “Actos de Autoridad.” Esta sutileza es la que genera confusión en algunos de intelecto reducido. Quien tiene la facultad de encabezar actos de gobierno, tiene a su vez la facultad de realizar actos de autoridad, pero jamás a la inversa. Por eso, el Gerente solo tiene facultades administrativas y no de gobierno.

La ciudad no solo transcurre su día a día con realizaciones y armonía, como dice la utopía; también se hacen presentes la especulación, las disputas por el poder y la compleja trama de intereses. El oftalmólogo Luis Alanís, Gerente de la Ciudad, no estará en un lecho de rosas, sino en un ámbito muy diferente al de su noble y nítido oficio; ¿sabrá en lo que se metió? Debe de estar distante de compromisos políticos de partido, sin presiones de cambios por elecciones ni compadrazgos, y las decisiones que tome deberán de estar amparadas en argumentos técnicos y de eficiencia administrativa, articulando esfuerzos comunes.

Después de darle contexto al texto, queda claro que los leoneses requieren de un “Gerente nuestro de cada día…” La pregunta toral sería: ¿Cuál debería de ser el perfil adecuado para salir adelante con éxito en esta responsabilidad? Porque el que supuestamente tenía el perfil de técnico falló, y el oftalmólogo no tiene ninguna experiencia en Servicios municipales ni Administración Pública; tampoco hay ninguna similitud con el ingeniero saliente, que se decía tenía el perfil adecuado. Pero, seguramente, Luis Alanís podrá aprender la tarea, aunque tomará tiempo, tan escaso en medio de la emergencia por la pandemia. Llegará a un campo minado que desconoce: Problemas de salud, económicos y político electorales, donde cada aspirante enarbola su bandera para salir a desfilar. ¡Tiempos fatales para aprender!

¿Por qué no dio el ancho el Gerente Durán Miranda? Pasó de noche, no se sabe de sus informes al H. Cabildo, ni siquiera el motivo por lo que le dieron las gracias, exiguos fueron sus resultados… El Gerente debe de ser de tiempo completo, es condición sine qua non que entienda que servir es inclinarse ante las necesidades del otro, tener empatía con los que menos pueden y ser honrado cabal… Su gestión debe ir acompañada de empatía con el ciudadano, no ser un burócrata más, que significaría la ineficiencia entrenada…

Por último, ¿cómo se partirá en dos el Gerente oftalmólogo Luis Alanís, para atender tanto a pacientes de su clínica particular, como a los leoneses? Difícil saberlo; pero, confiemos en que nuestro Alcalde, que sabe de los gajes del oficio, tomó la mejor decisión en tiempos de cólera electoral, con los riegos que ello implica. Los mejores deseos para el “Gerente nuestro de cada día.”

alejandropohls@prodigy.net.mx