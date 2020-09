El Grito y los símbolos del poder

Mientras unos se mueren de hambre, otros se mueren de miedo de que se los coman los que tienen hambre”. Luiz Inácio Lula da Silva

En este mundo globalizado es indispensable estar consciente de quiénes somos y de dónde venimos. No es la religión, la etnia, el idioma, la geografía lo que reúne las fuerzas fundadoras y básicas para crear y mantener la solidaridad y cohesión de una nación. Los verdaderos líderes saben de la importancia de manejar los símbolos, los héroes y el gran relato que da cohesión a un pueblo.

Por desgracia, los héroes de la patria están fatigados, al igual que los santitos y santones de la Iglesia; ya no se les invoca, ya no sirven para luchar hombro con hombro en las batallas cotidianas y aliviar el dolor de la pérdida de la fe en todo y en todos: los políticos han fallado, la Iglesia jerárquica también, ya no existe la utopía, ya no existen los milagros… Los héroes están fatigados.

Los hombres, para sobrevivir, deben construir sus propias utopías y buscar consuelos en las razones del corazón que la razón no entiende.

El mito de la felicidad está sustentado en la utopía, donde siempre se piensa que el futuro será mejor. Cuando se despierta de ésta y todas las utopías, y se ve que eran ilusorias, sobreviene entonces el fantasma que amenaza a una nación: La Revolución.

El uso de la Historia está lejos de ser nuevo en la política. El presidente Andrés Manuel López Obrador conoce la poderosa influencia de la Historia, indispensable en la retórica de la narrativa para gestionar esperanza.

Recurrir al pasado, a los héroes y símbolos patrios, constituye una gran herramienta para la política y para el Estado; el desfile es probablemente la más eficaz de todas estas herramientas, por estar investido de mensajes y simbolismo político e histórico.

El mejor medio para ejercer el poder sobre los hombres, sobre el pueblo, es mediante su pasado, los símbolos y los festivales públicos. La manera en que se representa y evoca el pasado, se satisfacen las necesidades del presente”, dijo Jean-Jacques Rousseau.

Así las cosas, es comprensible por qué el Presidente insistió en dar el Grito de Independencia, en solitario, pero acompañado virtualmente por millones de mexicanos a través de la televisión.

Las arengas que lanzó el Presidente fueron respaldadas con el dramático eco que producían la Catedral Basílica y el Palacio Nacional, imborrables símbolos de los poderes, testigos mudos donde se marmolizó la Historia de México.

El evento fue sobrio, realizado con la liturgia y los simbolismos que la religión laica de la patria exige. Así se abonó la memoria colectiva del pueblo y sus valores más arraigados.

En relación con lo anterior, decía Octavio Paz que el Grito del 15 de septiembre es la expresión de emociones guardadas en lo profundo del alma y protegidas a la vez por el manto protector de la noche y que, al unísono de las proclamas del Presidente desde el simbólico balcón de Palacio Nacional, cada quien lanza su propio grito de liberación, de desahogo, de afirmación, de dolor y de orgullo.

En la vida pública, en la religión y en el ejercicio del poder, los símbolos tienen una enorme importancia para conectar y representar.

El Presidente sabe que, en su narrativa del combate a la corrupción, del fin del modelo neoliberal, la preferencia por los pobres y la purificación del régimen, reside su fortaleza que le brindan los millones de mexicanos que lo aprueban y respaldan.

Entonces, actúa estratégicamente con acciones que tengan gran significado para el pueblo: Se deshace del avión presidencial, como símbolo de los excesos del neoliberalismo; expone a los ex presidentes, expresiones vivas de la corrupción y poco queridos, a la merced del populi para que descargue su furia acumulada; elimina el fuero presidencial; se reduce el sueldo y se baja del Partenón presidencial, Los Pinos, para que suba el pueblo al Olimpo de los ex Presidentes…

Algunos quisieran que fracasara la 4Transformación, sin considerar que los miserables ya se cansaron de esperar, y otros se perdieron de tanto buscar.