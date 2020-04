El Hoyo, en mi opinión, es una película que con crudeza, creatividad e ingenio, satiriza a la raza humana y exhibe nuestras miserias.

S- Empiezo con una reflexión actual; por mi edad me tocó vivir el proceso revolucionario de Nicaragua, en donde la “robolución” triunfó. En mi “jumentúd”; sin ver más allá de mis narices, me tocó echarles porras a Daniel Ortega y a Sandino mientras encabezaban guerrillas para derrocar a la dinastía dictatorial de los Somoza… También me tocó ver, al morir Sandino, la transición de luchador social y revolucionario de Daniel, para convertirse en un dictador igual o peor que los Somoza, perpetuándose en el poder, depredando a su pueblo, acabando con la planta productiva y empobreciendo a millones mientras la élite revolucionaria en el gobierno se enriquecía ¡Así es!, lo que sucedió en Nicaragua fue una “robolución”, fue un robo al pueblo nicaragüense de los supuestos guerrilleros y luchadores sociales encabezados por el dictadorzuelo, Daniel Ortega… Hoy mi memoria senil, no sé por qué, me trajo estos recuerdos mientras escuchaba al que cobra como Presidente de México, en su discurso a la nación.

R- Grrr, bien que hagas tus remembranzas, mi Santias, pero no son tema de este artículo.

S- ¡Tienes razón!, mi Rufo. Te comparto que me impresionó la película: El Hoyo, que vi en Netflix, con un argumento muy raro y un escenario más raro, a través de un hoyo de más de trescientos niveles, con pisos de ocho metros cuadrados, un lavabo, un inodoro y dos catres, exhiben el egoísmo y el individualismo que hoy caracterizan a nuestra especie. La trama es sencilla, todos los días, una plataforma llena de manjares (comida), baja y se detiene en cada piso, para que los que ahí están (dos por piso), coman y beban; después de unos minutos, la plataforma baja al siguiente piso y así sucesivamente. Las reglas también son sencillas, puedes comer lo que quieras, no puedes quedarte o guardar nada… Fin del argumento.

R- Grrr, ¿es todo?, ¿se acabó?, ¿para eso nos quitas el tiempo?...

S- No, mi Rufo, dije fin del argumento, no de la trama, con lo descrito, en mi opinión los guionistas representan las clases sociales: “los de arriba” y “los de abajo”; al ser los primeros, “los de arriba” comen muy bien y a “los de abajo” les quedan las sobras… O bien, el guión podría representar a las naciones del primer mundo y a las del tercer mundo. Es decir a los que viven bien y a los que apenas sobreviven.

R- Grrr, ¿entonces, El Hoyo es una película de la vida real?

S- No, la película es una parodia de la vida real que refleja el miserable actuar de la raza humana, me explico: Las parejas que están en los primeros pisos, comen a lo marrano, se hartan, abusan, de manera tal que conforme va bajando la plataforma, lo que queda primero son sobras, hasta que finalmente a los últimos niveles nada llega, con lo que están en riesgo de morir de hambre. A los primeros banquetes, a los que siguen, sobras, a los últimos, hambre.

R- Grrr, vuelvo a insistir, como en la vida real.

S- ¡Sí!, perro, ¡como en la vida real! Continuo: en la trama, se da que cada mes las parejas son cambiadas de nivel y así se refleja otro fenómeno, las parejas de niveles altos que llegaron hasta a construir amistad, cuando están en niveles bajos, donde no llega comida, entonces pelean, al grado de matarse para poderse comer unos a otros y poder sobrevivir.

R- Grrr, ¿Cómo los Supervivientes de los Andes, mi Santias?

S- Los supervivientes de los Andes es una historia real, en donde se comieron a sus compañeros, pero no los mataron, no es igual mi Rufo; aunque si refleja que el motivador o impulso más fuerte del Ser humano es sobrevivir y que para sobrevivir el humano es capaz de cualquier cosa.

R- Auuu, ¿y después?

S- El resto de la película discurre sobre la posibilidad de que todos los niveles se alimenten si “los de arriba” no abusan. Y sí, como en la vida real, a “los de arriba” no les interesa limitarse en nada; también describe como a “los de abajo” se les puede amenazar, presionar o controlar, pero “los de arriba”, además de insensibles, son intocables,… como en la vida real. ¡En fin!, El Hoyo es una película que describe con acritud la mezquina naturaleza humana, sobre la que valdría la pena reflexionar para no autodestruirnos. Mientras, Estados Unidos, con falsos pretextos, avanza sobre Venezuela… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador