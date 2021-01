El Intérprete 17. Vamos a repasar juntos la semana

¿Por qué la violencia?

El balance de la violencia homicida que padece Guanajuato, que AM publicó como de costumbre en su primera edición del año, obliga a reflexionar que pese a todos los esfuerzos y preocupaciones de la comunidad y sus autoridades, la situación está cada vez peor: terminó el año y no hubo estadística nacional sobre la criminalidad que no incluyera en la cima al estado.

Así que no terminaron de funcionar ni el Golpe de Timón de marzo de 2019, como vimos en junio pasado, con la virulenta reacción a un operativo que trastornó a 14 municipios del estado, ni tampoco, como era de esperarse, la captura del líder huachicolero José Antonio Yépez en agosto de 2020.

¿Qué falta, qué es lo que no se ha hecho, más allá de la discusión sobre la extendida permanencia de los funcionarios estatales responsables de la seguridad?

La disminución de los asesinatos registrada en diciembre de 2020 no significa nada si no se convierte en una franca tendencia y viene acompañada del control de los grupos que se dedican a la extorsión de pequeños y medianos empresarios.

Entre los hechos terribles que registramos en 2020, ninguno como la matanza del 1 de julio en un anexo para la recuperación de adictos en Irapuato. Foto: Archivo AM

Otro año también, prensa en riesgo

Es evidente también que la violencia es un problema nacional y que las expectativas de pacificación promovidas por la administración de Andrés Manuel López Obrador han topado con la cruda realidad de los negocios millonarios que rodean a las manifestaciones de violencia, que no se van a terminar ni con abrazos ni con subsidios.

El caso es que México encabezó una vez más los conteos sobre periodistas asesinados durante 2020.

La Federación Internacional de Periodistas documentó que en nuestro País ocurrieron 14 de los 60 asesinatos y los atribuyó al “despiadado reinado del crimen organizado’.

A su vez, la Sociedad Interamericana de Prensa destacó que 11 de los 22 profesionales de las noticias que asesinaron en nuestro continente durante el año, según sus estimaciones, murieron en México.

Entre ellos, por supuesto, Israel Vázquez Rangel, ejecutado en Salamanca el 9 de noviembre y por cuya muerte dos personas están sometidas a proceso.

El mapa de las agresiones contra la prensa, de la Federación Internacional de Periodistas. Captura: IFJ.ogr

Depresión intestinal

Un reporte publicado en la semana por The Wall Street Journal informa que científicos “exploran evidencia de que la depresión severa puede en parte originarse en el intestino causada por el microbioma, compuesto por billones de microorganismos que viven en y alrededor de nuestros cuerpos y que influyen en nuestra salud y bienestar”.

En una serie de estudios, señala el diario, los investigadores están descubriendo que la colección variada de microbios que viven en nuestro tracto digestivo puede ayudar a regular la función cerebral, incluyendo la salud mental.

“Hallazgos recientes de científicos en Estados Unidos, Europa y China vinculan nuestras sensaciones de estrés, ansiedad y depresión severa a alteraciones entre cientos de especies de microbios que viven en el intestino que algunos investigadores han empezado a llamar el psicobioma”, señala el artículo.

En cambio, otras bacterias en el intestino parecen producir algunas de las mismas sustancias empleadas por los doctores para tratar la depresión y pueden naturalmente jugar un papel para mantener en pie nuestro equilibrio emocional.

“La sensación de malestar, por así decirlo, muchas veces se asocia con los trastornos gastrointestinales”, señaló el microbiólogo Jack Gilbert de la Universidad de California, en San Diego.

Avances, pese a todo

Y ya que hablamos de la ciencia, la atención durante 2020 estuvo fija en el desarrollo de la vacuna y los eventuales tratamientos contra la infección del nuevo coronavirus.

Pero hubo otros avances durante el año, que pasaron casi desapercibidos porque la atención estuvo centrada en la pandemia.

Curiosamente, dos de de ellos tuvieron que ver con el virus que conmovió a la humanidad el siglo pasado, el VIH: una vacuna para prevenirlo (hasta la fecha no existe) y lo que algunos consideran el ‘tratamiento definitivo’ para someterlo.

Este avance, con otros como el descubrimiento de que una ráfaga de sonidos desconocidos no tenía en realidad origen en ninguna civilización extraterrestre, aparecen en un compendio de avances que compartió El País al terminar 2020.

Representación artística de un magnetar como el que produjo el intrigante sonido. Foto: https://www.iaa.csic.es (Instituto de Astrofísica de Andalucía)

¿Qué ver, qué leer?

La desgracia de tener que ocuparse de otras cosas en lugar de estar la vida entera dedicados a la lectura, las películas y las series tiene a veces una tregua a fin de año, lo que permite subsanar algunos pendientes: enhorabuena.

Uno de ellos ha sido para mí la serie ‘The godfather of Harlem’, que cuenta la historia del narcotraficante Ellsworth ‘Bumpy’ Johnson, un despiadado mafioso de los 60s, del que ya se habían ocupado Riddley Scott, Denzel Washington y Rusell Crowe en ‘American gangster’, una buena película estrenada en 2007.

Ahora, el drama que estelariza Forest Whitaker con el apoyo del siempre apreciado Vincent D’Onofrio, Paul Sorvino y Chazz Palminteri, entre muchos otros, nos ofrece un vibrante retrato de la disputa por las calles entre las bandas de italianos y afroamericanos, en un momento en que el movimiento de los derechos civiles se abre paso, lo que trae a escena a Malcom X, el líder musulmán asesinado en 1965 y aliado incómodo de Johnson.

Una buena manera de invertir algunas horas esta primera temporada, sin duda alguna.

Vincent D’onofrio, Forest Whitaker (mafiosos rivales) y Nigél Thatch (Malcom X) en una escena de la serie. Foto: Epic

MCMH