El Intérprete 18: Vamos a repasar juntos la semana

Las redes ya no son tan benditas

Es una incógnita deducir qué persigue Andrés Manuel López Obrador en su relación con el presidente Joe Biden. Luego de esperar hasta el último momento para felicitarlo, su respuesta a los insólitos acontecimientos de esta semana en Washington es motivo de preocupación para muchos mexicanos.

El hecho de que mientras el mundo entero condenaba a Donald Trump por azuzar el ataque contra el Capitolio, López Obrador cuestionara a las redes sociales por censurar al errático mandatario norteamericano saliente, es una postura que cuesta entender en el contexto de la defensa de los intereses de México, más allá de las muy respetables ideas personales del tabasqueño. Que el preámbulo a estos pronunciamientos haya sido ofrecer asilo a Julian Assange tampoco se explica.

En dos de sus columnas publicadas esta semana en El Financiero, el usualmente bien informado Raymundo Riva Palacio habla del divorcio con Biden y de que la defensa del asalto al Congreso había sido ‘un batazo de home run en la pizarra de lo inverosímil’. Pero los reproches a los comentarios surgidos en Palacio Nacional fueron unánimes: Carlos Marín e incluso Jorge Zepeda, quien usualmente defiende con criterio al Presidente, fueron dos ejemplos más.

Entretanto, la súbita salida del embajador norteamericano Christopher Landau, a quien los guanajuatenses recordaremos con tristeza por sus elogios del año pasado a la capacidad forense de la Fiscalía General del Estado, luego de recomendar a su personal que anduviera por aquí con cuidado, resulta tan intrigante como lo fue la repentina jubilación de la embajadora Martha Bárcena y su reemplazo por Esteban Moctezuma, tan ligado a Ricardo Salinas Pliego y a quien vemos todavía ocupándose de los temas relacionados con el eventual regreso a clase y no de los que con tanta urgencia requerirán su atención en la embajada mexicana de la avenida Pennsylvania.

El Embajador de Estados Unidos, que dejará el cargo junto con Donald Trump, durante su visita de octubre a Guanajuato. Foto: Archivo

Las palabras importan

“Estas tragedias nos han recordado que las palabras importan y que el poder de la vida y la muerte reside en la lengua”, dijo la madrugada del jueves, Barry C. Black, el capellán del Senado, luego de que fuera certificada la votación y Joe Biden se convirtiera, al fin, en el Presidente Electo. Black dijo una oración al final de una jornada inolvidable, como retrataran en una magnífica pieza periodistas de The New York Times.

Y en efecto, si alguna lección queda de todo esto es el poder de las palabras, las mentiras, los infundios y hasta qué punto las más evidentes realidades se encuentran bajo asedio.

Curiosamente, quien mejor lo vio venir y lo expresó, hace cuatro años ya, fue la actriz Meryl Streep, quien durante la entrega de de los globos de Oro de 2017 reprochó la conducta del entonces candidato Donald Trump, que se había mofado del periodista Serge Kovaleski, quien padece una condición que limita el movimiento de sus brazos.

“La falta de respeto invita a la falta de respeto y la violencia invita a la violencia. Cuando los poderosos utilizan su poder para abusar de los demás, todos perdemos”, advirtió la actriz hace cuatro eneros.

Y tenía razón, como pudo comprobar el mundo entero en la aciaga jornada del miércoles, cuando vimos un rostro de Estados Unidos que no conocíamos.

“Así que así es cómo termina”, resumió el periodista Peter Baker en su crónica de ese día.

Las inolvidables escenas del miércoles pasado en Washington. Foto: AP

El tribalismo es nocivo para la salud

No solo por episodios como el del miércoles en Washington debe preocuparnos la creciente confrontación que se percibe también en nuestro País.

Un estudio de la Universidad de Gotemburgo conocido esta semana muestra que existe una correlación directa entre las muertes por Covid 19 y la crispación política en 153 regiones de 19 naciones europeas.

De acuerdo con un reporte de El País, “los destrozos de la pandemia aumentaban en aquellas regiones europeas en las que más división había entre quienes apoyan a sus gobernantes y quienes los rechazan”.

Y otro estudio, efectuado en Uruguay, Argentina, Brasil, Estados Unidos trajo el tema a nuestro continente y consiguió resultados parecidos: el ‘tribalismo partidario’ es un mal aliado a la hora de enfrentar retos como el que impone la pandemia, sin que influya siquiera la ideología que predomina en cada nación.

El empleo del cubrebocas ha sido una de las medidas por excelencia para mostrar la polarización de las comunidades. Foto: Archivo

Cambio de giro

John Di Domenico, un actor de 58 años nacido en Pennsylvania es de los que lamenta el fin de la era de Donald Trump.

Pero en este caso, no es por sus afinidades ideológicas, sino por el hecho de que lleva varios años ganándose la vida, cada vez mejor, con sus imitaciones del magnate convertido en Presidente.

El tema fue tratado en septiembre por Los Angeles Magazine, en un reportaje que entre otras cosas señalaba justamente los riesgos de consagrarse a tan particular oficio en una época de división.

Ahora, a punto de terminar el mandato, La Vanguardia catalana recoge la historia hablando del relevo de Gary Bley, el más popular imitador de Joe Biden, quien como hemos visto ha sido encarnado ya en Saturday Night Live por dos populares artistas: Woody Harrelson y Jim Carey.

Nostálgico, Di Domenico acepta su destino pero no pierde la fe, pues como el reportaje señala, “los norteamericanos veneran a sus Presidentes, y también a sus imitadores”. ¿Seguirá esto con Trump?

John Di Domenico, grabando uno de los mensajes para compartir que se han convertido en una mina de oro durante la pandemia. Foto: Tomada de La Vanguardia

Qué ver, qué leer

Es sin duda la mejor hora de hacer comparaciones.

Y “A promised land”, la primera parte de las memorias de Barack Obama es un libro indispensable en estos momentos en que uno supone que Estados Unidos, si consigue superar los enconos, apunta hacia una nueva era.

Narrado en un tono que envuelve por su amenidad y por más que el lector tropiece sin remedio con pasajes densos que invitan a pasar la página, este atractivo ladrillo de 900 páginas encierra muchos buenos ratos para quien se decide a leerlo.

El texto, como se sabe, vendió 900 mil copias en 24 horas cuando se publicó a finales de noviembre pasado, seguro que entre los compradores habrá muchos más que satisfechos con su decisión.

Barack Obama, en su toma de posesión como Presidente, en enero de 2009. Foto: The New York Times

MCMH