El Intérprete 22: Vamos a repasar juntos la semana

La justicia en Guanajuato

Que desde su conferencia mañanera el Gobierno federal arremeta contra Guanajuato en temas de seguridad no es ninguna sorpresa. Que la debacle en que vive el estado ofrece suficiente munición para hacerlo, tampoco es novedad.

Pero lo que sí llamó la atención fue que el esquema se repitiera esta semana, durante la cual la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mantuvo la atinada estrategia de no aprovechar los reflectores para atacar a diestra y siniestra, como suele hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador (por cierto, ¿alguien echó de menos esas reprimendas, el País las necesita?).

Pero la que no dejó pasar la ocasión fue la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Téllez Martínez, quien al detallar el jueves el modelo de seguimiento que practican echó mano del ejemplo de Guanajuato.

De acuerdo con su informe, “en 2020 se iniciaron en el estado 89 mil carpetas de investigación, de las cuales 19 mil 715 todavía no se inicia su investigación o están en trámite. En las restantes 70 mil ya hubo resoluciones por las diferentes vías que permite el Sistema de Justicia Penal, de las cuales sólo 176 fueron sentencias condenatorias”, como consignó en nuestro periódico Catalina Reyes.

Las cifras desoladoras hablan por sí solas, de manera más clara que la reducción de los asesinatos de enero, que presume el Gobierno a pesar de que en arranque del año anterior fue un infierno en el que hubo 462 homicidios dolosos, 15 al día, un promedio espantoso… hasta para Guanajuato.

Paulina Téllez Martínez, el jueves en Palacio Nacional. Presidencia de la República.

El limbo de la vacunación

Mientras en México comprobamos esta semana que no hay ninguna certeza en el número de vacunas que tenemos aseguradas y vimos cómo el Gobierno federal se hacía bolas con una tortuosa plataforma digital para inscribir a los adultos mayores, la realidad es que el abasto del remedio por el que todos suspiramos está revuelto en el mundo entero.

Los gobiernos de todas partes han topado no solo con las dificultades de producción y eventualidades como los accidentes que hemos conocido, sino también con prácticas de empresas farmacéuticas que han provocado enojo en Europa, donde los líderes no entienden la postura de las grandes firmas, capaces de inventar el maravilloso remedio en tiempo récord, pero no tan aprisa como para olvidar en el camino sus propios intereses: ya hay quienes hablan incluso de la traición de un sector estratégico.

Si allá resienten esta situación, es lógico que sea mucho peor en zonas desfavorecidas como América Latina, tal y como detalla un análisis distribuido por el servicio en español de The New York Times, que establece cómo el continente resiente no sólo el acaparamiento que han hecho naciones ricas sino también los problemas surgidos de sus desigualdades internas.

Una cosa queda clara, la vacunación va para largo.

Maria de Lourdes, que tiene 101 años, hace una mueca cuando recibe una dosis de la vacuna COVID-19 Sinovac Biotech de China en un sitio de vacunación en el Sambódromo, en Río de Janeiro, Brasil, el sábado. El Carnaval comenzaría la semana próxima. Foto: AP

Y la esperanza que crece

Mientras tanto, aumentan las evidencias del alivio que será la progresiva inmunización. Ya se percibe en Israel, líder mundial absoluto de la campaña de vacunación. donde ceden contagios, fallecimientos y desde hoy comienza un paulatino desconfinamiento (cuatro veces se han encerrado).

Por si fuera poco, llegan noticias de que hay tratamientos prometedores en marcha contra el COVID19, aunque sea pronto para confirmarlos.

Como sea, voces autorizadas en todo el mundo señalan que la vacuna no solamente evita que la mayoría de quienes la reciben se infecte, sino que protege a quienes de cualquier manera se contagien, al evitar que el mal evolucione hasta sus peores fases y provoque la muerte.

Uno de los expertos locales que más nos ha orientado durante el último año, el doctor Juan Luis Mosqueda, lo explicó el sábado en un hilo de tweets en el que señala, contundente: “Si nos centramos en la capacidad de las vacunas, para evitar que te de COVID de tal severidad que termines hospitalizado o falleciendo por COVID, la eficacia es para fines prácticos del 100%, con cualquiera de las vacunas que de las que hemos estado escuchando”.

Suena a gloria.

El doctor Juan Luis Mosqueda, en septiembre pasado, durante la aplicación vacunándose contra la influenza. Archivo AM

¿El SAT tras los robots?

En Europa, donde ya se han impuesto algunas leyes para controlar las actividades de las grandes empresas tecnológicas, aumenta el debate sobre si los robots deben pagar impuestos, o de plano, cómo concretar de una vez la manera en que lo hagan.

Un reportaje publicado esta semana por El País, con magníficos vínculos a varios textos que ilustran acerca de la complejidad del tema, pone de relieve que preocupa no sólo el hecho de que las máquinas desplacen a los seres humanos, sino que con el tiempo los recursos generados por quienes trabajan resulten insuficientes para sostener el sistema de pensiones: el debate está abierto, y aunque los robots no sueñen con un fondo para mantenerse cuando se ‘retiren’, el debate sobre la alternativa de aumentar impuestos por el mayor rendimiento de capital que trae el uso de la tecnología es también espinoso.

Como sea, el informe 2020 de riesgos globales del World Economic Forum de la Universidad de Oxford establecía que si bien los robots provocarán la pérdida de 85 millones de puestos de trabajo, la economía digital será capaz de crear 97 millones nuevos, aunque por supuesto, para empleados con muy diferentes capacidades.

Como sea, siempre es mejor ser historiador que profeta, pues el famoso informe apuntaba el año pasado a 30 riesgos principales para la humanidad y una pandemia no estaba en la lista.

Un brazo robótico clasifica contenedores en la cinta transportadora de un almacén de Amazon en Florence, Nueva Jersey. Foto: The New York Times

¿Qué ver, qué leer?

La literatura sobre las sustancias alucinógenas siempre ha sido polémica, como el empleo mismo de ellas, más allá de las ceremonias tradicionales.

México desarrolló un papel primordial en esta historia, sobre todo a partir de que Roberto Gordon Wasson difundió la existencia de María Sabina, quien llamaba ‘el gordo guasón’ al vicepresidente de JP Morgan pero también precursor del estudio de la etnobotánica y de las sustancias enteógenas, aquellas que ‘hacen ver a Dios’.

El género ha producido publicaciones muy buenas, varias de ellas en nuestro País (cómo olvidar a Fernando Banítez), y algunas tan curiosas como “El camino a Eleusis”, escrito por Wasson, Albert Hoffman -un químico e intelectual, a quien se considera el ‘padre’ del LSD- y Carl A. P. Ruck, otro investigador vinculado al estudio de los alucinógenos en el mundo clásico.

Ahora aparece, editado por Errata Naturae, ‘Medicina sagrada’, de Cody Johnson, un texto que seguramente alimentará el debate sobre el tema, como ya ha hecho el autor desde hace años con su blog.

María Sabina y Gordon Wasson, en la sierra de Oaxaca, en 1955. Foto: Tomada de https://doorofperception.com/

MCMH