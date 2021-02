El Intérprete 23: ¿Qué nos trajo la semana?

¿Quiénes son los vulnerables?

Como primero deben ser los pobres, pareciera lógica la decisión de comenzar la vacunación de los adultos mayores en las zonas más desfavorecidas, el noreste del estado en el caso de Guanajuato.

Pero los especialistas en la materia advierten que atender primero las áreas de mayor riesgo de contagio multiplica el efecto de la protección: "Realmente México va a poder iniciar su vacunación masiva hasta que tengamos decenas de millones de dosis, pero, ahora que tenemos pocas, considero que el uso más razonable es ponerlas en los sitios donde hay mayor concentración poblacional y mayor tasa de incidencia de contagios", dijo el infectólogo leonés Alejandro Macías Hernández, una de las voces que más nos han guiado durante la pandemia.

Además, como lo advirtió el viernes el secretario de salud estatal, Daniel Díaz, en la ciudades más pobladas hay una gran concentración de personas en situación de pobreza.

Preocupa entonces el hecho de que la campaña que podría salvar miles de vidas y encarrilar el resurgimiento de la economía, esté sujeta a ocurrencias como la de vacunar a maestros en Campeche o la decisión de incrementar el número de integrantes de las Brigadas Correcaminos que aplicarán los remedios, a las que se integraron ahora dos promotores que pertenecen a los programas de Bienestar, Sembrando Vida, la Escuela es Nuestra o las Becas Benito Juárez.

Así, estos grupos serán de 13 personas, de las cuales solamente tres serán personal de salud. El resto, cuatro elementos de las fuerzas armadas, dos voluntarios, dos servidores de la nación y los dos promotores de programas sociales.

Y mientras ocurren todas estas cosas y vemos que en otros países miden los piquetes en millones o cientos de miles, México reporta días de 311 dosis, como ocurrió el sábado.

El reporte de la vacunación realizada el sábado. Gobierno de la República.

El regreso del Presidente

Uno de los temas más comentados de la semana fue el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más allá de su recuperación, que el País necesitaba y todos celebramos, llamó la atención que regresara tan agitado luego de la dura experiencia.

Tras la tregua decretada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante las ‘mañaneras’, el Presidente no perdió un minuto para reincidir en sus ataques contra quienes tanto lo irritan: el neoliberalismo, los corruptos, los organismos autónomos y los medios críticos.

Esta semana sumó a nuevos objetivos, alguno incluso de manera muy cuestionable, como ocurrió con Mitre, una institución sin fines de lucro, que pertenece al Instituto Tecnológico de Massachusetts y se dedica a orientar en materia de aeronavegabilidad, a la que acusó de haberse dejado corromper por el gobierno anterior para impulsar el Aeropuerto de Texcoco, un señalamiento que es falso, como explicó Darío Celis en su colaboración en El Financiero.

Más allá de eso, el ceremonial alrededor de los primeros vuelos al aeropuerto de Santa Lucía (en realidad, a una remodelación de la base militar) dejaron la impresión de un mandatario aferrado a sus verdades -”se demostró que pueden manejarse tres aeropuertos al mismo tiempo, el Felipe Ángeles, el Aeropuerto de la Ciudad y el de Toluca, pero la corrupción se extendió a todos”- o poco informado de lo que pasa en el mundo -“es el aeropuerto en construcción más grande del mundo, el más grande, con la tecnología más avanzada, con estándares de calidad, de primer orden”.

Entre los comentarios de articulistas y opositores sobre la agitación del presidente, destacó esta vez la del por lo general moderado ex gobernador del terruño Juan Carlos Romero Hicks, quien señaló rotundamente: “Deseo celebrar como mexicano el regreso del Presidente a su función después de dos semanas de estar en aislamiento. Y con mucho pesar reconocer que tenemos un Presidente enfermo, enfermo de salud física, de salud mental, salud emocional y salud espiritual”, señaló el hoy coordinador de los diputados federales panistas.

Juan Carlos Romero, en la Cámara de Diputados. Foto: Agencia Reforma

Los otros humanos

Platica Yuval Noah Harari en su formidable libro “Sapiens” que los neandertales eran humanos más musculosos, con un cerebro mayor y más adaptados a los climas fríos que sus nuevos vecinos, justamente los sapiens. Manejaban el fuego, utensilios, eran buenos cazadores y al parecer cuidaban de sus enfermos y de sus hermanos más débiles. ¿Cómo es que desaparecieron hace 30 mil años?

Las teorías sobre el caso llenan bibliotecas, pero lo que es seguro es que si hubieran sobrevivido… acaso no serían tan populares y apreciados como lo son hoy.

Reportajes publicados en la prensa internacional revelan que el ‘boom’ de esta especie no hace sino ir en aumento. El gran éxito del primer libro de la investigadora y arqueóloga británica Rebecca Wragg Sykes (“Familiares. La vida, el amor, la muerte y el arte de los neandertales”), la publicación de muchos otros textos sobre ellos, una amplia exposición en un museo de Dinamarca y las constantes investigaciones sobre estos parientes lejanos que no consiguieron acompañarnos hasta nuestros días, revelan el embrujo que mantienen sobre la humanidad.

¿Y en qué estriba?: “Nos fascinan por la misma razón por la que nos fascinan las novelas de ciencia-ficción: porque son otra versión de nosotros”, explica el investigador español Juan Luis Arsuaga, famoso por sus hallazgos en La Sima de los Huesos, en Atapuerca, Burgos.

Una de las imágenes de la muestra del Museo Moesgaard. https://www.moesgaardmuseum.dk

¿Qué ver, qué leer?

El sabio Umberto Eco, fallecido en 2016, será recordado siempre por aquella frase de que las redes sociales habían dado espacio y derecho para opinar a “legiones de idiotas”, pero en realidad su comprensión del fenómeno era por supuesto mucho más compleja, como lo demostraron sus advertencias de que uno de los retos del los medios tradicionales sería desmenuzarlas de una manera que fuera útil a la comunidad.

Algunas de aquellas reflexiones quedaron bien asentadas en “Número cero”, una ficción sobre el periodismo surgida de la realidad que publicó un año antes de su partida. Pero aunque había caminos trazados ya, hace cinco años era imposible augurar hacia dónde se dirigía nuestra relación con el universo digital, alimentada además el último año por el encierro y las labores a distancia.

Por ello, seguramente que el filólogo italiano se hubiera deleitado con historias como la que surgió en una audiencia celebrada el martes en el Tribunal del Distrito Judicial 394 de Texas, donde un abogado presentó un alegato que hubiera sido difícil imaginar en la vida real: no soy un gato, señor juez. Y para demostrar que tales historias son un rico filón periodístico, Daniel Victor recogió esta para los lectores de The New York Times. Este es el resultado del debut del minino en los juzgados.



Durante una audiencia en el Tribunal del Distrito Judicial 394 de Texas, un abogado que, pese a las apariencias, no es un gato, tuvo que aclarar la situación ante el juez.

Foto: Tomada de YouTube

MCMH