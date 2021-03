El Intérprete 29

¿Pero qué necesidad?

El chisme de la semana fue sin duda la inauguración de las nuevas instalaciones de la feria de León con una fiesta VIP. A la poca sensibilidad de organizar un reventón para unos cuantos privilegiados cuando este año se tuvo que cancelar la feria de todos, se suman detalles como el de la develación de una placa con los nombres de todos los integrantes del patronato, Juan Carlos Muñoz Márquez a la cabeza, una costumbre anacrónica que hasta por ley ha sido desterrada cuando se trata de obras gubernamentales. El colmo, desde luego, fue tapar con plásticos negros los alrededores del recinto, como si lo que iba a ocurrir dentro no debiera verse o la gente no tuviera derecho a hacerlo.

La cautela del Gobierno del Estado, que emitió sobre el acto un comunicado muy discreto que no habla ni de chiste del recital de Natalia Jiménez y que como pudo se distanció de la organización del acto, es una muestra más de que la idea fue poco afortunada.

Y si el propósito, como quiso explicar el patronato, fue “traer alegría a nuestro seguidores de redes sociales por medio de un concierto virtual”, no fueron lejos por la respuesta: fue en las benditas redes sociales donde los tundieron con comentarios de todos colores y sabores.

Aplausos: la develación de la placa con los nombres de los integrantes del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico. Foto: Gobierno del Estado.

Al fondo, el festejo, y en primer plano, los velos de plástico negro.

Transfuguismo

Atribuyen a Marx la frase aquella de que “estos son mis principios, pero si no te gustan… tengo otros”. A Groucho, por supuesto, no a Carlos. Imposible no recordarla esta semana cuando Beatriz Hernández Cruz, ex militante panista y ahora Alcaldesa bajo las siglas de Morena, alivió su despecho transitando al Partido del Trabajo, de inspiración trotskista en sus orígenes y que todavía conserva en sus documentos aquella rancia prosa de la vetusta izquierda.

Betty fue víctima del tribalismo del partido que la llevó al poder, que prefirió al integrante de una familia con gran peso en su organización en Guanajuato, Julio César Ernesto Prieto Gallardo, pero también de sus propias inconsistencias como gobernante, luego del escándalo aquel de las luminarias que desembocaron en la ‘compra’ de una camioneta blindada, una transa de la cual por cierto hace casi un año nos dijeron que habría consecuencias judiciales que seguimos esperando.

La realidad es que en México es muy diverso el impacto que tienen estos cambios de un partido a otro, una práctica viciosa que en España llaman transfuguismo y que, a veces, tiene resultados espectaculares, como ha ocurrido estas últimas semanas cuando un caso de ‘chaquetazo’ en la provincia de Murcia -por cierto, fracasado al final- desencadenó el adelanto de las elecciones en Madrid y la salida del gobierno del polémico Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, el grupo más izquierdista de los que allá están en el poder y ‘bestia negra’ de los conservadores de la península y hasta de algunos de México. Difícilmente tendrá ese impacto el nuevo cambio de Hernández Cruz.

Beatriz Hernández Cruz, luego de registrarse acompañada por Rodolfo Solís Parga, dirigente estatal del Partido del Trabajo. Foto: Twitter de Beatriz Hernández.

El miserable

Implacables sus críticos, así calificaron en Twitter e hicieron tendencia al subsecretario Hugo López Gatell, después de sus cuestionamientos del jueves a los medios de información, a los que regañó por adelantado ya que sabía que iban a destacar el hecho de que México hubiera llegado oficialmente a 200 mil muertos a causa de la pandemia del coronavirus.

La diatriba del funcionario es una buena muestra del desgaste que le ha producido su condición de mascarón de proa del Gobierno federal en la tragedia y evidencia la distancia que hay de aquel comunicador que cosechó popularidad y llegó a las portadas de todos los medios al bilioso propagandista que aparece hoy. El caso es que reprochó a los medios concentrar su cobertura “en el lado más triste de la epidemia”.

“Lo digo con base en la experiencia, porque lo vemos: cuando llegamos a 30 mil lo pusieron, cuando llegamos a 50 mil lo pusieron, cuando llegamos a 100 lo pusieron, no sería de extrañar que a 200 mil. Parece que hay una afición por los números redondos cada vez que se completa una cifra les gusta ponerlo”, señaló López Gatell.

Y por supuesto, la cifra fue destacada por casi todos los medios porque es una grave noticia, no con fines comerciales, bursátiles ni para atacar a la Cuarta Transformación, como sostuvo el irritado funcionario.

Y acerca de la afición a los números redondos, vale la pena recordarle a López Gatell que fue el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador quien presentó el año pasado el plan para conmemorar en 2021 los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, 500 años de la Memoria Histórica de Tenochtitlán y 200 años de la consumación de la Independencia de México. Así que mal de muchos…

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Foto: Agencia Reforma

¿Qué ver, qué leer?

Han pasado ya 20 años y mucha agua bajo el puente pero nadie de los que vimos “Réquiem por un sueño” olvidaremos nunca la película.

Un amigo radical decía medio en serio que debían exhibirla en todas las escuelas, para que los jovencitos pudieran conocer hasta dónde pueden llevar las drogas a la gente.

Tiempo después supe que Hubert Selby Jr, el autor del libro que inspiró la cinta de Darren Aronofsky, había sufrido en carne propia el drama de la adicción y pude leer algunas de sus historias, impactado por su estilo singular y sus descarnadas tramas, seguramente excesivas para algunos.

Bien, pues ahora se anuncia la publicación de una colección de un libro de cuentos, El canto de la nieve silenciosa, hasta ahora inédito en español. Buena oportunidad de repasar a un autor que trató como pocos el tema de las drogas, que como sociedad no conseguimos quitarnos de encima.

Hubert Selby Jr, que falleció en 2004, con Darren Aronofsky, en una imagen compartida en 2018 en la cuenta del escritor.

