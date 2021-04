El Intérprete 30: La seguridad de la vacuna de AstraZeneca, el desastre de Brasil, vuelve un clásico de la televisión

¿Es segura la vacuna que nos aplicamos los leoneses?

El debate sobre la eficacia y seguridad de la vacuna de AstraZeneca ha estado salpicado con muchas consideraciones que no tienen nada que ver con la salud y menos con la de los leoneses.

En primer lugar, lo esencial: tras de que fuera suspendida su aplicación en varios países europeos por algunos casos de trombosis que se presentaron en pacientes que la habían recibido, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) dictaminó el 18 de marzo que la vacuna es efectiva, segura y sus beneficios superan a los eventuales riesgos que supone su empleo. Estableció además que su aplicación no ha provocado un aumento generalizado en los riesgos de sufrir trombosis, aunque reconoció también que no era posible descartar vínculos entre algunos pocos casos surgidos en varios países y que habían provocado que se detuviera su empleo. Los riesgos, no solo con las vacunas, sino con cualquier medicamento, siempre existen y además se advierten, lo que no ha llevado a prohibirlos a todos.

La decisión de la EMA condujo a que se reiniciara su uso. Pero surgieron nuevos problemas y Países Bajos y Alemania decidieron la semana pasada dejar de aplicar a los menores de 60 años el remedio desarrollado por la Universidad de Oxford y la compañía farmacéutica anglosueca. La decisión llamó la atención porque en una primera etapa se prohibió la aplicación precisamente a los adultos mayores, pero obedece a que los casos de trombosis detectados (9 en los Países Bajos, 31 en Alemania) surgieron entre personas menores de esa edad.

En cuanto a los Estados Unidos, donde al parecer han decidido no usar la vacuna (una decisión que puede traer muchos beneficios a México, ya que los norteamericanos tienen 300 millones de dosis acumuladas), los resultados presentados por la empresa establecen que su eficacia media es del 76%, pero que sube al 100% cuando de evitar hospitalizaciones por casos graves o los decesos se trata.

La otra vertiente de la disputa es industrial y ha hecho mucho ruido en Europa, donde la principal apuesta fue por esa vacuna y se han topado con un “escandaloso incumplimiento” en los compromisos de suministro acordados, que ha provocado el fracaso del plan de vacunación en el continente, sorprendentes análisis sobre lo que en realidad ha pasado para que se presentara una desviación tan grande en los objetivos trazados y reclamos lo mismo empresariales que diplomáticos, en los que algunos comentaristas han sentido que está presente el rencor por la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea.

En resumen, en León los mayores de 60 años podemos formarnos con esperanza y entusiasmo para recibir la vacuna, confiados en que los beneficios son muchos mayores que los eventuales peligros.

La señora María Luisa Juárez recibió en febrero la vacuna de AstraZeneca en el Hospital General de San Luis de la Paz. Foto: Omar Ramírez.

Recetas para el desastre

Pocos son en realidad las naciones que han salido bien libradas de la pandemia del coronavirus, que nos agobia desde hace más de un año.

Cuando vemos las nuevas olas que sacuden a Europa, la situación en Chile pese a los avances en la vacunación, las noticias sobre las nuevas variantes del virus, dan ganas de perder toda esperanza.

En medio de todo este drama, dos naciones han llevado la batuta en la tragedia: Estados Unidos y Brasil. Pero mientras que en nuestro vecino del norte llegó un Presidente que ha emprendido un programa de inmunización superlativo, el coloso sudamericano sigue inmerso en la fórmula que de acuerdo con un dramático análisis de The New York Times, lo ha llevado a donde está: una variante altamente contagiosa, las pugnas políticas y la desconfianza en la ciencia.

Sumido en una racha de varios días con reportes de 3 mil o más muertos -que al fin pudo abatir ayer- el País se desgarra en pugnas políticas mientras la pandemia cobra vidas sin descanso. La historia es de sobra conocida, aunque las proporciones son cada vez peores: los hospitales se saturan, más gente muere en casa por temor o por falta de atención, las funerarias trabajan a tope y el luto extiende su negro manto.

Y no queda sino voltear a nuestro País, a nuestro estado, donde los indudables avances en el control del proceso infeccioso parecen amenazados por la reactivación de la economía y el periodo vacacional. Del dolor y los dramáticos efectos de paralizar la economía, tampoco nadie duda ya, aunque nadie lo ha expresado con tanta crudeza como Sebastião Melo, alcalde de Porto Alegre, citado en el reportaje del Times, quien cuando le suplicaron detener las actividades para aliviar el drama, pidió a sus votantes: “Contribuyan con su vida para que podamos salvar la economía”. Así el dilema.

Pacientes sospechosos de padecer COVID se amontonan en un área acondicionada en un hospital público de Brasilia. Foto: AP/Eraldo Peres

¿Qué ver, qué leer?

Es complicado para las nuevas audiencias imaginar siquiera el impacto que llegó a tener la serie CSI y más complejo, seguramente imposible, que actualmente alguna otra lograra algo similar, en esta época que hay una oferta tan segmentada y cientos de alternativas distintas para disfrutar.Creada por Anthony E. Zuiker y producida por Jerry Bruckheimer, CSI Las Vegas llegó a las pantallas en 2000, justo cuando las series comenzaban a apoderarse del horizonte del entretenimiento, pero todavía en la televisión y con la vieja fórmula del programa semanal.

No solo conquistó al público del mundo entero, se mantuvo durante 15 temporadas y ofreció 337 episodios, sino que dio lugar a una franquicia con versiones encabezadas por actores de la talla de David Caruso (Miami), Gary Sinise (Nueva York) y Patricia Arquette (CSI Cyber).

Pero por encima de todo ello, su legado es haber disparado el interés por las ciencias forenses, al grado de que durante los primeros años del programa las inscripciones en estudios del ramo aumentaron hasta en 40%, según reportes publicados en aquella época.

Con el tiempo, hubo quienes vieron también un efecto pernicioso en este creciente interés y fue así como surgió el concepto ‘efecto CSI’, cuya búsqueda en Google ofrece un caudal de interesantes resultados que sorprende: baste repasar este ejemplo sobre los supuestos sesgos que la fascinación por los programas del género provocan en los jurados. El caso es que el anuncio del regreso de la serie, con dos de sus protagonistas originales: William Petersen (Gil Grissom) y Jorja Fox (Sara Sidle) fue una de las noticias de la semana en el mundo del espectáculo, siempre acechado por los nostálgicos. El resultado podrá apreciarse en septiembre.

Jorja Fox y William Petersen, en una imagen de la serie original.

MCMH