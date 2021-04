El Intérprete 31: ¿Por qué sobraron vacunas?. Así viví la experiencia. La amistad de un hombre y un pulpo, en Netflix

¿Qué pasó con la vacunación en León?

Tumultos y tormentos para quienes a como diera lugar quisimos inyectarnos el primer día; un marcado descenso de la asistencia desde el segundo y luego cada vez menos gente. El desarrollo de las jornadas de vacunación en León siguió el curso que hemos observado en otras ciudades del estado, e incluso del País, aunque de ellas no tengamos un registro tan detallado como el que AM llevó esta semana a sus lectores. Si acaso, la única ‘anomalía’ se produjo el miércoles, cuando medio a la brava funcionarios de Guanajuato consiguieron que el rango de quienes podían inmunizarse fuera ampliado a todos los nacidos en 1961, lo que produjo una pasajera reanimación de las colas, que no duró mucho.

De cualquier forma, sorprendió que los leoneses desairaron casi 18 mil dosis, 12% del total, luego de los reclamos que por todos los medios se habían realizado para que el Gobierno federal surtiera vacunas al tercer municipio más poblado del País.

Explicaciones habrá muchas, pero seguramente que influyeron las dudas provocadas no solo por los riesgos que supone la vacuna de AstraZeneca, que como se sabe son ínfimos aunque existan, sino por las erráticas decisiones que sobre su uso se han adoptado en Europa, donde como hemos visto deciden una día una cosa y otra distinta al siguiente. Como sea vale la pena informarse bien para tomar la mejor decisión posible, análisis no faltan, como este de Javier Sampedro.

Lunes: la fila en Los Limones, donde la vacuna llegó con ocho horas de retraso. Foto: Omar Ramírez

Viernes: enfermeras promueven la vacunación, frente a la Deportiva I. Foto: Omar Ramírez

Así me tocó vivirlo

Convencidos de que era una buena idea, un grupo de amigos nos fuimos la madrugada del lunes a Loza de los Padres a por nuestra vacuna. Pensamos que habría menos gente y que el proceso sería más ágil. Ilusos, hay ya varios antídotos contra COVID-19, pero ninguno contra la forma arcaica en que se desarrolla el proceso de aplicación en nuestro País.

Llegamos a las cinco y media de la mañana, un empleado de uno del grupo se había formado una hora antes y los vecinos le habían entregado varias ‘fichas’, el número escrito en un pedazo de papel cortado, de un típico cuaderno rayado: me tocó la 198.

Alrededor de las 8 de la mañana, disipada ya la noche, en uno de nuestros paseos vimos como los servidores de la nación comenzaban a hacer el registro, es decir, apuntar uno por uno en una hoja de papel los datos de nuestra CURP y nuestra credencial de elector, que como bien sabemos el Gobierno tiene a su completa disposición. Cuando me llegó mi turno, recibí la ficha 189, otro pedazo de papel pero ya más formal, con sellos oficiales.

Difícil de creer, pero más tarde nos cambiaron la ficha por una fichita, ahora sí con el mismo número, pero distinta, más pequeña, porque “un registro es el de la Secretaría de Salud y otro el de la del Bienestar”. Mientras todo esto pasaba, vimos las escenas comunes de los abusados que buscaban colarse y, alrededor de las 11 de la mañana, la llegada del transporte de la Guardia Nacional con las vacunas para el proceso que debía haber empezado tres horas antes.

Mucho peor, por asomarnos de chismosos pudimos descubrir que a mediodía apenas preparaban la carpa en la zona destinada para el proceso, en el seno de la varias veces centenaria hacienda que debe su nombre ‘de los padres’ al colegio jesuita que hubo en el lugar antes de que los echaran de España y las colonias.

Al fin, con un sol que nos acompañaba sin piedad, comenzó a avanzar la fila. Apenaba ver a los adultos mayores muy enfermos o impedidos esperar en sus sillas de ruedas en una fila aparte, mientras la temperatura superaba los 32 grados. Cuando pudimos preguntar a una enfermera a qué se debía que los hicieran sufrir ese tormento, dijo compungida que si los pasaban antes no faltaba quien se enojara y les reclamara. Para darnos una idea...

En fin, poco después de las tres de la tarde llegó por fin el pinchazo que, mucho antes de proteger contra el coronavirus, tuvo el efecto mágico de evaporar todos los contratiempos surgidos durante casi 10 horas de espera y convertirlos en una anécdota que algunos tenemos la suerte de compartir.

La fila mañanera para la vacunación en Loza de los Padres. Foto: Antonio Lascurain

Doña Olga y Las Chinitas

Del episodio del miércoles en Palacio Nacional, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Carlos Loret de Mola por un hecho, sin duda vergonzoso, ocurrido hace casi 16 años, surgido a raíz de la captura de los presuntos secuestradores Florence Cassez e Israel Vallarta en la casa de ‘Las Chinitas’, hemos tenido ya análisis de mayor calado, como el que publicó el jueves nuestro Director, Enrique Gómez Orozco.

Más allá del desmesurado ataque, en la tribuna más popular del País y justo después de entregar reconocimientos por el Día Mundial de la Salud (aquí la versión completa de la mañanera), me desconcertó la intervención de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al cuestionar un caso fruto del sistema de justicia en que se movió durante años y en el que alcanzó los más elevados niveles.

Como señaló en un artículo publicado este domingo en AM Jorge Volpi (quien ganó en 2018 el Premio Alfaguara por su libro Una novela criminal, sobre el caso de Cassez y Vallarta), lo que aquella mañana del 9 de diciembre de 2005 vimos por la televisión (porque también TVAzteca transmitió ‘en vivo’ aquella captura, aunque en Palacio parecen olvidarlo) fue, más que una simulación, el producto de “un pacto tácito que reflejaba los modos de operar entre el poder y los medios”, de tal forma que “reporteros y camarógrafos -y los conductores en los estudios- no vieron ni hicieron nada extraño: la obvia manipulación de pruebas y testigos, la tortura en vivo del presunto secuestrador y las demás señales de la farsa quedaban subsumidos en la vergonzosa complicidad de años”.

Y en esa complicidad se desarrolló la carrera de la Ministra Sánchez Cordero, más allá de su voto para liberar a Cassez, fruto de otro proceso retorcido que Volpi cuenta con detalle en su libro.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en Palacio Nacional esta semana. Foto: Agencia Reforma

¿Qué ver, qué leer?

Todos hemos tenido amigos raros, pero Craig Foster se voló la barda: su relación de casi un año con un pulpo (hembra, de hecho) que vive en un bosque de algas submarino ubicado frente a su casa, en Sudáfrica, se refleja en un documental increíble.

“Mi maestro el pulpo”, nominado al Oscar, cuenta una historia complicada de asimilar. Para no dar detalles que estropeen esta recomendación, saber que estos animales son capaces de procesar sus experiencias para afinar mejor sus estrategias de caza puede parecer complicado, pero que se animen a fraternizar con un ser humano al punto de que este sea capaz de decir que “la quiere” o considerar que “es desprolija comiendo” va más allá de lo que muchos somos capaces de imaginar. Vale la pena disfrutar esta obra, está en Netflix y además ofrece escenas inolvidables del océano.

La pareja que protagoniza el documental. Foto: Netflix

MCMH