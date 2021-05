El Intérprete 34: ¿Por qué no podemos frenar la violencia?. El Zapotillo, un dispendio criminal. El ex embajador parlanchín saca la espada

Otro mes más de violencia

El balance en materia de seguridad durante abril fue de nuevo muy desafortunado para Guanajuato, que por tercer mes en el año superó la cifra de 300 muertes violentas y suma ya 1,255 durante 2021, un promedio diario de 10 víctimas de homicidio. Más allá de la nueva cifra, que retrata y reitera nuestra tragedia, ¿a qué se debe que no logremos poner un alto a esto?

En su edición de abril, la revista Nexos dio algunas pistas sobre el tema en un análisis general sobre el tema de la seguridad y la violencia, sobre todo en lo que se refiere al robo de combustible, el delito que detonó en Guanajuato la pugna sangrienta.

De acuerdo con Eduardo Guerrero Gutiérrez, no solo es difícil comprobar que ese delito haya disminuido 90%, como presume el Gobierno federal, sino que “tampoco parece que los grupos criminales que se dedicaban al huachicol hayan desaparecido. Por el contrario, en los principales cinturones de extracción de combustible, en el Triángulo Rojo de Puebla y en el Bajío, las disputas criminales continuaron e incluso se agudizaron durante 2019 y 2020”.

Se trata de un punto de vista que comparte Luis Alfredo Osnaya Hoyod, quien además señala que las organizaciones que se han visto medio desplazadas por la lucha contra el huachicol, “se mantienen como actores centrales en otros mercados ilícitos: robo a transporte de carga, extorsión presencial y robo de gas LP”, un proceso que se ha expresado con dramática crudeza en Guanajuato y que además parece afectar con fuerza a un ámbito del que hemos hablado poco: la producción agropecuaria, según sostiene otro colaborador, Rafael Escobedo.

El balance de Nexos se enfoca en los resultados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, que considera son escasos aunque resalta su empeño en enfrentar el problema, a diferencia de la administración de Enrique Peña Nieto, que buscaba barrerlo bajo la alfombra y heredó un desastre.

Como sea, el Presidente recibió esta semana un coscorrón, que tal vez no se esperaba, de quien fuera el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, que mostró que algunas cosas no fueron tan tersas entre López Obrador y el gobierno de su amigo y aliado Donald Trump.

Landau sostuvo que el actual Gobierno federal ve la lucha contra la delincuencia organizada como una distracción en su agenda de fortalecer los programas sociales y, pese a su discurso, en realidad adopta ante el hampa una actitud omisa de ‘dejar hacer, dejar pasar’, que por lo visto disgusta a los norteamericanos… pese a que son expertos en hacer lo mismo en su país, sobre todo en el tema de las drogas.

Como sea, el antiguo representante de Estados Unidos dejó ver que durante su gestión en México escribió seguramente reportes mucho menos amables que los locuaces tuits que lo hicieron popular en nuestro país, como se desprende de sus comentarios sobre la liberación de Ovidio Guzmán -un momento terrible, “la verdad es que el Ejército mexicano fue superado en armas”- o sobre el intento de asesinato del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en junio pasado, en la capital mexicana: “Nunca había habido, creo, un ataque tan descarado en el corazón de la Ciudad de México”, dijo Landau.

Como era de esperarse, López Obrador respondió al diplomático con dureza, aunque le dio tiempo para alabar a Trump… y a Biden.

El Zapotillo, la historia sin fin

Excelente y oportuna fue la colaboración de don Juan Aguilera Azpeitia sobre la presa El Zapotillo este domingo en AM. El decano de nuestros articulistas señala con toda razón que el tema surge de nuevo en las campañas, que es un atropello desperdiciar todo el dinero que se ha invertido en el proyecto y que hay manera de solucionar el enredo. Señala, incluso, que la cortina de la presa debe quedar a 80 metros, para evitar sumergir el poblado de Temacapulín, “que debe ser preservado como gran patrimonio”.

Como señaló en AM durante la semana el periodista Cutberto Jiménez, SAPAL considera atascado el proyecto y pone su destino en manos de la Federación, a pesar del acuerdo que se logró con Jalisco el año pasado. Es sin duda un tema complicado y si no pudo concretarse durante las administraciones panistas, se ve distante que merezca alguna atención actualmente. Una lástima de veras.

Presentar una opción más alejada del original hubiera sido imposible. Luego del impacto de la actuación de Gabriel Byrne en la serie ‘En terapia’, que lo llevó a ganar dos Emmys y un Golden Globe, la noticia de que la cuarta temporada de la serie la encabezará la actriz que hizo el inolvidable papel de "Crazy Eyes" Warren en “Orange is the new black” es un rotunda sorpresa.

Y es que después de aquel memorable personaje, uno podría imaginar a Uzo Aduba sujeta a tratamiento, pero difícilmente ofreciéndolo. Pero es un error, por supuesto, ya que la versátil actriz demostró sus alcances en “Mrs. America” con su caracterización de Shirley Chisholm, la primera congresista afroamericana en Estados Unidos, un papel que le trajo un Emmy en septiembre (como reclusa ya había conseguido tres).

En un reportaje sobre el estreno, Time revela que Aduba ha estado en terapia por el fallecimiento de su madre, un pesar que comparte con el personaje que interpreta, la doctora Brooke Taylor: si los pacientes que desfilen por su sillón se abren tanto como ella al hablar de su dolor, valdrá la pena apreciar el programa. La serie es de HBO y llega a las pantallas el 23 de mayo.

