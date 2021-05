El Intérprete 37: los voceros de la 4T, la pena de muerte, Raúl Jiménez y las series que siguen

Ilustres visitantes

Como AM consignó, uno de los aspectos singulares del debate entre los candidatos a la Alcaldía de León, organizado por Coparmex y celebrado el martes, fue la visita a nuestra ciudad del grupo de comunicadores incondicionales de la 4T que ha saltado a la fama por sus intervenciones en la mañanera.

El relato de nuestro compañero Eduardo Martínez Borja irritó a los involucrados, que nos señalaron en sus redes sociales y abrieron la puerta a que nos tundieran de lo lindo.

Varios de los iracundos comentaristas destacaron que estamos “al servicio de la delincuencia”, un reproche que tiene gracia recibir desde una redacción que ha denunciado sin descanso el fracaso de las autoridades de Guanajuato en su lucha contra el hampa.

En algún momento de su visita el grupo de comunicadores, que con humildad se hacen llamar ‘Los incorruptibles’, se reunió para entrevistar a Ricard Sheffield (Chifil, le llama uno de ellos). El resultado fue una grabación en la que vale la pena detenerse.

“León es una ciudad que se ha mantenido ajena a la cuarta transformación del país y se ha mantenido ajeno al proceso social y político de México”, dijo Sheffield en respuesta a las acusaciones de que por acá habrá una elección de Estado, de supuestas agresiones armadas en los alrededores de la sede del debate y del sometimiento de los medios, que con singular alegría dictaminaron sus entrevistadores.

“¡Qué bueno que la mayoría de los empresarios no quiera votar por mí!”, soltó también Ricardo en la entrevista

El tema da para más, pero hasta aquí llegamos. Si tienes tiempo, mejor ve el video y saca tus conclusiones.

Pelotones

Recuerdo la historia, pero no los nombres ni los detalles. En algún momento del siglo pasado, Gran Bretaña se planteó volver a imponer la pena de muerte. Gobernaba Margaret Thatcher, quien por tratarse de un tema de conciencia, liberó el voto de los conservadores, que gozaban de una holgada mayoría.

El caso es que un parlamentario que era fervoroso partidario de la horca, dijo durante su discurso que si el problema era que las manos les temblaban, con gusto se ofrecía para fungir como verdugo. Hizo uso de la palabra después otro de sus colegas, quien aplaudió su entusiasmo y le dijo que seguramente también estaba dispuesto a ser ejecutado por error: la propuesta fue finalmente rechazada.

Me vino aquel debate a la cabeza ahora que Carolina del Sur niega a los sentenciados a muerte el derecho a una última voluntad: escoger el método de la ejecución. La razón, conocida por todos, es la decisión de la compañía Hospira, que detuvo el suministro de pentotal sódico, el fármaco que duerme a los condenados antes de que entren en acción las sustancias que paralizan su sistema respiratorio y su corazón.

La escasez del barbitúrico provocó una revolución y retrasos considerables en los corredores de la muerte de Estados Unidos, a la que el gobernador Henry McCaster puso fin al establecer mediante un decreto que los reos pasen a la silla eléctrica o, si lo desean, se paren frente a un pelotón de fusilamiento.

Los días perdidos de Raúl Jiménez

El drama de Raúl Jiménez lo hemos vivido todos los mexicanos. Primero, desde luego, por la gravedad de su lesión, de verdad estremecedora. Muy después, por el hecho de que México haya perdido un ariete en su mejor momento.

Pero la historia tiene otras facetas, como nos recuerda ahora un reportaje de The New York Times, que recoge primero la terrible experiencia de Daniela Basso, la pareja del delantero mexicano, y luego la del propio Raúl, no solo sus días en blanco y su lenta recuperación, sino el regreso a los entrenamientos, donde según dice, “agarro el balón y nadie puede tocarme. Es como si fuera Messi”. Una pieza memorable.

¿Qué ver, qué leer?

Da verdadera nostalgia pensar en los encuentros para presentar lo que antes eran solamente las series de televisión y ahora son un universo de propuestas para las audiencias.

Pero la evolución que hemos atestiguado no significa que haya desaparecido del todo aquel formidable espectáculo en que las cadenas anuncian sus novedades y, ojo, las series que subsisten, las que se van... y a veces las que regresan.

Entre las noticias de esta semana, destaca la supervivencia en NBC de programas como The Blacklist, todas las series de la franquicia Chicago y Ley y Orden: UVE (por dos temporadas todas, al igual que New Amsterdam), mientras que la sexta temporada de This Is Us será la última. también sigue Ley y Orden: crimen organizado.

Por lo que hace a ABC, se mantiene The Good Doctor, Grey' s Anatomy y The Rookie, entre otras.

Fox sigue con los Simpson por dos temporadas más y CBS con Blue Bloods, FBI, FBI: Most Wanted, Magnum P.I., NCIS, NCIS: Los Angeles y El joven Sheldon (por tres temporadas). Así que no habrá manera de aburrirse.

