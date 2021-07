El Intérprete 43: ¿Baja por fin la violencia?. Los despidos por acoso, López Gatell y sus golpistas

¿Tregua en la violencia?

Otra vez, la violencia homicida disminuyó durante junio en Guanajuato. No es la primera ocasión, ya ocurrió en febrero, cuando los casos bajaron de 300 y al mes siguiente repuntaron, al otro peor. Sí es en cambio la primera vez que ligamos dos meses debajo de ese registro que, todos estamos de acuerdo, es una cifra espantosa.

¿Hay alguna posibilidad de que la tendencia vaya por fin a la baja, el estado recupere algo de su tranquilidad y abandone esa terrible posición como el más violento de la República? Es difícil saberlo, aunque es un hecho que durante las tres últimas semanas han predominado las jornadas con pocos casos, salpicadas de pronto con esos días terribles que disparan nuestro promedio. Hay quien lo atribuye a que refriegas tan cruentas como la que ahora vive Zacatecas han obligado a desplazar ‘mano de obra’ y que las cosas pronto volverán a ser iguales. Esperemos que no.

Por otra parte, las autoridades sostienen que el resultado es consecuencia de cambios de fondo logrados con la captura de líderes del hampa y golpes a la estructura de sus organizaciones. Aseguran que la reducción se consolidará y la situación seguirá mejorando. Ojalá que así sea. Para lograrlo, sería importante que el Gobierno estatal y la Fiscalía, por muy autónoma que sea, adquieran un verdadero compromiso de informar, no a los medios sino a la ciudadanía, de los detalles de esta penosa refriega.

No ayuda en esto que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anuncie la captura de los presuntos asesinos de Javier Barajas Piña y de participantes en la masacre ocurrida en un taller de motos en Salvatierra, y la Fiscalía solamente confirme uno de los casos. Tres días después, el domingo al escribir estas notas a mediodía, no hay ninguna información adicional sobre el segundo de los hechos y los guanajuatenses no sabemos si hubo alguna confusión en las declaraciones de nuestro mandatario. Ojo con eso.

Las consecuencias del abandono

Pocas por desgracia son las cosas que sorprenden en el caso del despido del Director de Desarrollo Institucional de León, José Alberto Martínez Aguayo, acusado de acoso laboral y sexual por 25 de las mujeres que trabajaban con él.

La falta de respuesta a las denuncias originales, que se repitió cuando la directora del Instituto de la Mujer, Mónica Maciel Méndez tomó el toro por las cuernos, así como los intentos de hacer pasar el despido del funcionario como una ‘salida acordada’, retratan un cuadro muy común ante situaciones como esta.

Luego de la calma chicha, vino la actividad febril durante la tormenta. Los esfuerzos de la Presidencia Municipal por controlar los daños contrastaron con el desaire ante los reclamos de sus compañeras de trabajo.

Queda el caso como una muestra del penoso abandono que muchos percibimos en la Presidencia Municipal de León durante la segunda administración de Héctor López Santillana.

Los golpistas

¿Cómo se pueden explicar las declaraciones del subsecretario Hugo López Gatell, quien sugirió que los padres de familia que luchan por conseguir tratamientos para su hijos con cáncer son en realidad la fachada de una estrategia golpista contra la administración de Andrés Manuel López Obrador?

Aquí en Guanajuato conocemos los detalles de la historia. En agosto del año pasado, Arcelia Becerra, nuestra directora, contó el drama de los niños que habían muerto -y morirían más, desgraciadamente- por la falta de los tratamientos que recibían en las instituciones de salud. Así que los relatos de López Gatell caerán bien entre los moneros afectos al régimen, pero aquí sabemos que no son verídicos.

El escándalo dio lugar a una interesante revisión al proceso de la compra de medicamentos por parte del Gobierno federal, y el consenso es que ha sido un desastre. Por una parte está el caso de Pisa, que concentró las acusaciones de corrupción de AMLO y ahora surte de nuevo al Gobierno, sin que hubiera jamás ni el asomo de una denuncia penal en su contra. Por el otro, la cada vez más arraigada convicción de que la gestión de este gobierno, al menos en este rubro, ha sido fallida. El balance será duro.

Esos seres que nos llamamos humanos

Hace 60 años provocó muchísimo revuelo un libro titulado El retorno de los brujos, de Louis Pauwels y Jacques Bergier, que mezclaba alegremente temas científicos y esotéricos de una manera muy atractiva.

En la continuación de aquel superventas, que titularon La rebelión de los brujos, contaban la historia de un Arzobispo de Canterbury -perdonen, recuerdo la historia pero no los detalles precisos- que confrontado porque los hallazgos arqueológicos mostraban que los lapsos de la evolución eran mucho más extensos que los que consigna La Biblia, zanjó la discusión con gran aplomo: “Dios creó el mundo en siete días, fósiles incluidos”.

Aquel venerable sacerdote se hubiera asombrado, como lo hacemos todos hoy, con los descubrimientos que parecen demostrar que la historia de nuestro linaje es mucho más complicada de lo que parece.

Si hace una semana bromeamos con el descubrimiento del ‘hombre dragón’, al comentar si su enorme capacidad craneal le permitía pensar o era incapaz, como a veces nos ocurre a nosotros, los nuevos descubrimientos que se acumulan muestran -el diario español El País difunde hoy domingo una pieza magnífica al respecto- que los cruces entre las distintas especies que nos antecedieron fueron mucho más frecuentes de lo que suponíamos y que lo que hoy somos es el balance de un proceso fascinante, al que todavía le faltan muchas historias por añadir.

¿Qué ver, qué leer?

Ya se puede ver en Amazon México La ley de Comey, una historia singular del enfrentamiento entre Donald Trump y el director del FBI, James Comey. Basada en las memorias de este último, los dos capítulos muestran, una en cada uno, las historias de los dos protagonistas. Aunque en su momento aparecieron comentarios de que al guión le había faltado profundidad y que había quedado muy lejos de creaciones como El ala oeste o La Torre elevada, creo que merece la pena que cada quien haga su propio juicio: anímate, son dos horas y media solamente.

