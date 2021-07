El Intérprete 46: ¿Y la tercera oleada, qué?. Planeta en peligro. Una consulta polémica. Otra más de narcos

¿Y qué sigue con la tercera oleada?

El Gobierno federal nos ha regresado al semáforo amarillo del que juiciosamente, las autoridades locales nunca nos movieron. La decisión de modificar las calificaciones de varios estados era esperada, ante el constante incremento de los contagios, las hospitalizaciones y, visto desde la perspectiva nacional, de las defunciones a causa del COVID 19.

Aunque como ha ocurrido a lo largo de toda esta pesadilla, Guanajuato se ha defendido mejor que otras entidades, los síntomas de alerta se acumulan sin remedio: se disparan los contagios, hay más gente internada y en el balance de los fallecimientos, aparecen más jóvenes, tal y como AM documentó durante toda esta semana.

Por ello, fue una sorpresa esperanzadora ver la buena respuesta que las personas de 30 a 39 años tuvieron ante el llamado a vacunarse, síntoma de que ha cedido la convicción de que los más jóvenes son invulnerables frente al virus y que hay cada vez más conciencia de que mucha gente que no fallece y ni siquiera llega a estar en peligro de hacerlo, puede igual pasarlo muy mal si se enferma e incluso sufrir secuelas que a veces duran meses.

¿Qué nos espera en el futuro próximo?: el doctor Alejandro Macías, un científico que enorgullece a Guanajuato, lo resume en una frase en su cuenta de Twitter: “En México hay una 3a ola de Covid en la que predomina gente joven, con menor riesgo. Hay peligro de que los hospitales se saturen con pacientes de baja complejidad que requieran acaso algo de oxígeno por unos días. Necesitamos nuevamente unidades temporales tipo Centro Banamex”. Esto es lo que sigue.

El mensaje del doctor Macías. Foto: Twitter

Planeta en peligro

Aunque la crisis por el coronavirus está lejos de haber sido superada, otras graves preocupaciones de la humanidad comienzan a ser de nuevo atendidas. Muy especialmente, la crisis climática.

Luego de una semana completa de leer reportajes sobre lo que pasa en el planeta, recordé una súper producción que -confieso- siempre me ha entretenido: ‘El día después de mañana’. Tiene un pasaje en el que millones de norteamericanos se vuelcan hacia México y entran como ilegales ante la amenaza de congelarse si no se mudan al sur. En la escena final, el político villano que se convierte en Presidente reconoce que el clima es un problema de todos y que las naciones más desarrolladas están en el mismo riesgo de sufrir un desastre.

Esto, que parece obvio, ha salido a relucir con fuerza en las últimas semanas, cuando ríos se salieron de control en el centro de Europa, el calor y los incendios agobian a Estados Unidos y a Canadá, donde vimos el insólito drama de miles de mejillones fritos en una playa, a causa de la elevada temperatura.

Desde luego, no es que las amenazas se hayan concentrado de pronto en el Primer Mundo, los países poco desarrollados son todavía más susceptibles a los efectos negativos de la transformación del ambiente, por su escasa capacidad de respuesta o por su condición insular, ante la amenaza de ser devorados por el mar.

“Nadie está a salvo”, proclama un reportaje de The New York TImes que AM llevó a sus lectores en el impreso esta semana y que forma parte de una serie de trabajos sobre el tema que reflejan la conciencia del delicado momento que vive el planeta, justo cuando la Amazonía comienza a emitir dióxido de carbono en lugar de absorberlo y se intensifica la búsqueda de nuevas herramientas -como el impuesto al carbono, que castigaría a los países de no reduzcan sus emisiones tóxicas- pero que será complicado poner en marcha.

Un bombero rocía agua mientras intenta evitar que el fuego se propague a más residencias en Doyle, California, donde impulsados por el viento, los incendios salieron de las colinas y destruyeron decenas de hogares. Foto: AP

La consulta

A una semana de la consulta para esclarecer y en su caso, sancionar, “las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, el tema ha polarizado a los mexicanos, como ocurre ya con todos los asuntos de importancia en el País. Por un lado están los fervientes defensores de llamar a cuentas a quienes cometieron atropellos, para lo cual hay poderosos incentivos: basta pensar en el vergonzoso escándalo del espionaje realizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien repugna ver consagrado a sus aventuras románticas.

Por el otro, están quienes señalan que el ejercicio es ocioso o, como Jesús Silva Herzog, que la Suprema Corte de Justicia abdicó de sus responsabilidades al formular una pregunta casi abstracta, con tal de no contradecir al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por mi parte, soy uno de los que no pienso participar con mi voto en la consulta. Los enredos en las investigaciones que involucran a Emilio Lozoya me hacen dudar seriamente de la voluntad política de hacer justicia. Y si los casos de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino llevan a fincar responsabilidades al propio Felipe Calderón, que así sea pero con indicios sólidos, no ocurrencias ni maniobras.

Y bueno, “como los años pasados” son un periodo muy amplio, tal vez conviniera investigar también a Manuel Bartlett, por su responsabilidad en el proceso de corrupción de la Dirección Federal de Seguridad, que se convirtió en punta de lanza del narcotráfico en el país, como hemos recordado estos días con el programa que produjo Netflix sobre el asesinato de Manuel Buendía.

Un detalle sobre la consulta que me parece importante destacar es su apego a la legalidad. En un llamado a participar publicado en Platino News, el académico David Martínez Mendizábal -cuya llegada al Congreso del Estado enriquecerá sin duda sus actividades- asegura que ”la consulta satisfizo todos los requisitos para considerarse legal y será vinculatoria si acaso se obtiene el 40% del listado nominal. No es lo mismo el establecimiento de una comisión de la verdad nombrada por el poder ejecutivo que iniciar un proceso de tal tamaño, acompañado de 40 millones de personas”.

Una verdad indudable, más allá de otras discusiones. Pero que nos lleva sin remedio a recordar que en la consulta sobre el destino de la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México participaron 1,096,990 mexicanos, de los que 69.87% estuvieron de acuerdo en cancelarla. Y tumbaron la obra.

Así que en una de esas, en alguna consulta similar que se realice en el futuro, la del aeropuerto de Texcoco podría ser otra de “las decisiones políticas” que se sometiera a consideración de los mexicanos.

Los preparativos para la consulta en Guanajuato. Foto: INE

¿Qué ver, qué leer?

Las drogas se han convertido en un filón inagotable para los productores de series,documentales y películas, de ese tamaño es su impacto en nuestra vida. Uno de los testimonios más interesantes sobre la irrupción del narcotráfico en Estados Unidos es ‘Cocaine cowboys’, un trabajo de 2006 que pone en evidencia cuánto hubo de fortuito y artesanal en el boom de la sustancia en Estados Unidos, parte de un proceso que tantas desgracias ha traído, en México y el mundo. Netflix anuncia ahora una serie con el mismo título, centrada en la historia de Salvador Magluta y Augusto Falcón, dos cubano norteamericanos a los que se consideran “los narcotraficantes más prolíficos de la historia de Estados Unidos”, un título de veras espeluznante.La serie se estrena el 4 de agosto, habrá que verla.

La pareja de narcotraficantes. Foto: www.diariolibre.con