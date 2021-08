El Intérprete 49: Y El Zapotillo se frustró. Crecen adicciones. Los afganos regresan a la Edad Media

¿Terminó la historia interminable?

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la cortina de la presa de El Zapotillo quedará en 80 metros, si los vecinos lo autorizan, y en consecuencia no habrá agua para León culmina al parecer una historia que ha mostrado la falta de buena voluntad del mandatario, el carácter veleidoso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pero también la escasa consistencia y sensibilidad de todos los que en Guanajuato han estado involucrados en el proyecto.

“Es polémico pero lo tengo que decir, ya saben que mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso. Vamos a resolver el problema de la presa de El Zapotillo para que haya agua para León. No se van a violar los derechos humanos, no van a desaparecer los pueblos, vamos a ser respetuosos de la altura de la cortina de la presa y vamos a tener un acuerdo con el Gobierno de Jalisco”, prometió el entonces Presidente electo el 1 de octubre de 2018, ante los aplausos de la multitud concentrada en la Plaza de los Mártires del 2 de enero y la sonrisa satisfecha del gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el entonces secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres. Ya vimos lo que valen los ofrecimientos de nuestro Presidente.

Por su parte, Alfaro jugó a varias bandas y, de momento, parece que se salió por la suya. Hace dos años, los gobiernos de Guanajuato y Jalisco anunciaron un “acuerdo de entendimiento para el aprovechamiento de las aguas del Río Verde”, que supuestamente garantizaba la construcción de la presa, del acueducto y obras para atender también el abasto en las zonas del estado vecino involucradas. Contentos, los gobernadores aparecieron en las imágenes que se distribuyeron de la reunión, celebrada en Lagos de Moreno. Ya vimos lo que valen los compromisos de Alfaro Ramírez.

Pero sería impropio cerrar el tema sin hablar de la responsabilidad que le toca a Guanajuato y a los leoneses. La obra viene construyéndose desde hace tres sexenios, no logró ponerse en marcha durante los gobiernos panistas y se atoró definitivamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

A la hora de las explicaciones, el director de Conagua, Germán Martínez Santoyo, recordó el sábado que el acueducto que debía traer el agua a León no existe, como testimonian con elocuencia los enormes tubos que llevan años tirados a la intemperie en Barranca de Venaderos, ahora invadidos por la maleza.

Ninguno de los enredos de esta triste historia logró ser resuelto y ahora nos enfrentamos a los resultados. Las quejas no servirán para nada en este momento, en el que Guanajuato se enfrenta a una administración federal adversa. Y tampoco posiciones como la del ex alcalde Ricardo Sheffield, quien un día advierte que abandonar el proyecto y dejar a Léon sin agua sería “una catástrofe ambiental” y al siguiente pondera la postura responsable del Presidente de la República y ofrece sus servicios para orientarnos, ya que conoce a fondo el problema. Ni cómo ayudarlos.

Enrique Alfaro y Diego Sinhue Rodríguez, el 29 de junio de 2019, día que se anunció el ‘entendimiento’ entre Guanajuato y Jalisco. Foto: Gobierno del Estado

Otra vez, los adictos

Las autoridades de Guanajuato hablan poco ya del robo de combustible como motor de la violencia que hay en el estado. Aunque sería ingenuo pensar que el problema ha desaparecido, con las acciones federales de control, sobre todo en la refinería de Salamanca, y la lucha contra el grupo de José Antonio Yépez Ortiz, capturado hace poco más de un año, el potencial letal de este comercio parece haber pasado a segundo plano.

La preocupación principal ahora es el comercio de drogas, el llamado narcomenudeo. A las advertencias del especialista David Saucedo, quien sostuvo que la violencia en Léon es producto de una resistencia “guerrillera” de grupos de narcos locales a la irrupción del grupo criminal de Jalisco, se suma ahora la de Sophia Huett, quien advierte que la lucha por el mercado de sustancias está detrás del repunte violento que padece desde el mes pasado Guanajuato.

Detrás de toda esta lucha hay un saldo pendiente del que poco atendemos: el de las adicciones. En sintonía con el modelo casi universal de represión mediante la violencia, las autoridades de salud parecen hacer poco o nada por rescatar a los consumidores de las garras de su enfermedad. Los esfuerzos del secretario Daniel Díaz Martínez por importar el “modelo islandés” de rehabilitación parecen encaminados a diluirse ante las exigencias que impone la pandemia, que entre los nuevos picos y la campaña de vacunación, consume una enorme cantidad de recursos de todo tipo.

Es una lástima. Las familias que tienen capacidad para dar a sus hijos atención privada saben lo complicado que resulta quitarles de encima las garras de la adicción. Ya pasó la época en que estas opciones eran nada más para los privilegiados por su situación económica. Cada vez hay más centros de rehabilitación accesibles, aunque sea a costa de un enorme sacrificio que algunos pueden hacer, otros de plano no.

Pero lo que falta es un respaldo decidido de las comunidades y del Gobierno. Con el estigma de los espantosos episodios que se han vivido en algunos anexos y las indignantes condiciones en las que trabajan unos cuantos, el apoyo a una red de asistencia contra la drogadicción tiene que ir mucho más allá de autoridades preocupadas por regularizar los usos de suelo y una sociedad que critica a los adictos… hasta que les toca tenerlos en casa.

Anexo clausurado por irregularidades en León. Foto: Archivo AM

Regreso a la Edad Media

“La guerra de Charlie Wilson” es un libro descaradamente proyanqui que exalta a los servicios de seguridad norteamericanos… y es tremendamente entretenido. De sus páginas salió una película magnífica que por aquí titularon “Juegos de poder”, dirigida por Mike Nichols y con guión del mago de las palabras, Aaron Sorkin: se puede ver en Netflix. Más allá de las críticas que pueda despertar por su postura, es una buen manual para entender porque Occidente recae una y otra vez en el avispero de Afganistán.

Cuenta la historia de un congresista que se da cuenta que la resistencia afgana contra los soviéticos puede llegar a ser un formidable problema para el decadente imperio comunista y se desvive para conseguir fondos para apoyarlos, hasta reunir cientos de millones de dólares.

La gestión es un éxito, los soviéticos tienen que retirarse del País. Consumada la derrota comunista, en 1989, el congresista Wilson busca conseguir un puñado de dólares para apoyar a las escuelas afganas y sus compañeros le dan con la puerta en las narices, ya qué caso tiene, le contestan.

Como se sabe, el resultado de todo aquello fue el derrumbe soviético y el ‘empoderamiento’ de los extremistas afganos, que formaron ‘La Base’ (Al Qaeda) y 12 años después atacaron a sus antiguos patrocinadores, los norteamericanos… que invadieron en 2001 el País para luchar contra los talibanes.

Veinte años después, todo parece haber sido en vano. El presidente Joe Biden concreta lo que muchos han calificado como un retiro precipitado -acordado por su antecesor, Donald Trump y en lo que ha parecido un paseo, los talibanes conquistan todo el territorio, toman la capital e instauran el ‘Emirato Islámico’. Las ilusiones de una postura más moderada en materia de derechos humanos se diluye rápidamente y las historias de aquel régimen que prohibió la música, los cantos y encerró a las mujeres en sus burkas y en sus hogares, parecen a punto de volver.

Imagen de la ofensiva de los talibanes afganos. Foto: AP

¿Qué ver, qué leer?

La apabullante oferta de las plataformas de difusión norteamericanas, a las que es tan difícil resistirse, nos hace perder de vista con frecuencia la gran calidad de las series que se producen en Europa.

Una incursión, por rápida que sea, a Europa Europa o Film & Arts nos permite darnos cuenta de lo que nos perdemos.

Destaca, como pasa en todo el mundo, la creación de programas policiacos, un género que ha encontrado en las pantallas la extensión del ‘boom’ que vive en la literatura, que es también universal.

La mayoría de las obras europeas son de gran calidad, muy distintas a las norteamericanas (de las cuales me declaro fan, si me dieran un dólar por cada programa de Dick Wolf que he gozado en los últimos 30 años, podría comprar un coche) y es un placer disfrutarlas.

Una de ellas es “Los bastardos de Pizzofalcone”, una producción italiana muy en la línea del ‘Inspector Montalbano’, con episodios de casi dos horas, buenas historias y personajes desarrollados con esmero. Si hay oportunidad, es una buena forma de olvidarse de otras cosas.

El elenco de la serie italiana. Foto: www.europaeuropa.tv

MCMH

