El anillo mágico

¡Saludos mágicos! Los cuentos tienen magia. Son mágicos. Tienen poderes. Entregan beneficios. Nos divierten. Nos enseñan fantasías. Despiertan nuestra imaginación. Aumentan nuestro vocabulario. El cuento habla de los gnomos los cuales son duendecillos traviesos que han aprendido a vivir alegremente, son industriosos, viven tranquilos tienen sus tradiciones milenarias que se heredan de generación en generación. Leamos la historia del Anillo Mágico: “El gnomo mago se queda leyendo el gran libro toda la noche. Sus páginas ya están amarillas por el paso del tiempo. De repente, el gnomo encuentra un texto que lo hace saltar. Aquí está: ‘Dos días serán recordados en nuestra historia: el que ya pasó y el que está por venir. Esto sucederá cuando a nuestra aldea llegue alguien que en un paso dé treinta’. -¡Pero si es el gigante! ¡Ahora lo comprendo! ¡Él da un solo paso mientras nosotros damos treinta! ¡Este es el primer día que debemos recordar en nuestra historia! ¿Pero cuál será el segundo? El gnomo mago revisa el libro hasta el final y encuentra una hoja con un punto negro que dice: ‘Al atardecer, en el quinto día del ciento por ciento menos treinta por ciento más cien años, el rey de los gnomos encontró un objeto maravilloso: un anillo de oro que tenía un cristal en donde se fundió la luz del arcoíris, que comenzó a brillar con luz mágica. El rey pronto se dio cuenta de que tenía un gran poder y llamó al gnomo hechicero. Solo le confió el secreto a él. Lo nombró el guardián del anillo y juraron hacer buen uso de él’. El gnomo mago, emocionado, leía más y más intentando encontrar algo que explicara el poder del anillo, ¡pero no! En el gran libro solo estaba escrito lo que el viejo rey había hecho en sus mil años de vida. Sintiéndose cercano a su muerte, el rey fue al Lago de la Roca. Allí frotó fuerte su anillo por última vez, pronunciando estas palabras: ‘Descansa en paz en esta agua helada, anillo del arcoíris, porque nadie podrá usar tu poder de manera equivocada. Será tu guardián, el gnomo hechicero, quien se transformará en dragón por haber abusado del poder del anillo. El hechizo se romperá y el pueblo recuperará el anillo únicamente cuando el ‘treintapasos’ arribe a Villa de los Gnomos’. El gnomo mago se detiene: la noche ya ha pasado, pero no se siente fatigado. La mañana llega sin ninguna sorpresa. El gnomo mago convoca al Gran Consejo del Bosque, y allí explica, sin entrar a detalles, que se debe rescatar el anillo mágico de las garras del dragón del Lago de la Roca. La junta extraordinaria no puede oponerse, ya que esto está escrito en el gran libro. Ni siquiera Barbarroja se opuso. Parece que todo el mundo sabe cuál es su destino. Sin embargo, se siente la angustia de todos: ¿Qué pasará cuando el gigante, quien por su estatura es el único que puede entrar al lago para recuperar el anillo, se encuentre con el dragón? Escondidos detrás de las rocas, los animales de la selva y los gnomos sienten un gran temblor y luego escuchan un “SPLASH” del dragón que lucha contra Barbarroja, quien se encuentra sumergido hasta los hombros. Pero nada sucede. El gigante recoge rápidamente el anillo que brilla en el fondo del lago, y luego caminando, da la vuelta hacia la orilla con el anillo en la mano, antes de que el monstruo lo alcance. El dragón los sigue bajo el agua, pero cuando se acerca a la orilla sucede algo realmente extraordinario: el inmenso cuerpo del reptil se ablanda y comienza a retorcerse, la enorme cabeza se abre como un fruto maduro y aparece una extraña figura. ¿Quién será? Es un gnomo, seguramente. Son los mismos rasgos y la misma estatura, pero tienen dudas por su forma de vestir. Todos los amigos del bosque, emocionados pero atónitos, aguardan en la orilla. De repente, la figura cae agotada y dice: -¡Se ha roto el hechizo!¡Finalmente he pagado mi castigo, soy libre!”. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “El vocabulario personal es la herramienta intelectual más necesaria para la comunicación. Mientras más leemos, más fácil comprendemos lo que oímos o leemos y desde luego, nuestra comunicación será más clara, nos comprenderán mejor”.

Título: El anillo mágico

Editorial: Panamericana

Autor: Tony Wolf

Precio: $199

Capturista: Mónica Caballer