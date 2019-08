***EL ANUNCIO

El anuncio más importante que hicieron los gobernadores de Guanajuato y Jalisco el lunes, luego de su cita con el presidente López Obrador, es que la presa Zapotillo (hoy casi a 80 metros) no se demolerá.

*POCO QUÉ DECIR

No pudieron decir nada más, simplemente porque no hay nada más. Ninguna definición todavía sobre si la cortina va a 80 metros, a 105 metros, y tampoco noticias de retomar las obras de los acueductos.

*ATRAPADOS

Diego Sinhue y Enrique Alfaro se mantienen optimistas y cerrando filas. AMLO quiere la aprobación de los pobladores (son 332 de Temacapulín) para tomar una decisión, así que la salida no está cerca.

***HISTORIA DE FRACASOS

El historial delictivo de “El Pecas”, acusado de matar a un policía de León el pasado sábado, es una demostración más de que el modelo de Seguridad y Justicia no sirve para nada. En el país y en Guanajuato los ladrones son detenidos una y otra vez, y salen para cometer más y más delitos.

*LA PUERTA GIRATORIA

Es un grupo de delincuentes que trae de cabeza a León; están identificados, la Policía lo sabe y en varios de los casos los han detenido, pero no se castiga, pues la mayoría no llegan siquiera ante un Juez.

*DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

Por eso León presentó un nuevo Modelo de Seguridad que tiene como base el que la Policía toda (no 34 que nos dicen están en capacitación) pueda recibir denuncias e investigar los delitos. Más denuncias, igual a más información e igual a más capacidad para ir tras los delincuentes y sostener las acusaciones.

*FUERZA DESAPROVECHADA

Los mil 500 policías municipales trabajarían en coordinación con los 147 policías ministeriales que hay en León bajo las órdenes del Ministerio Público, claro está, y los resultados llegarían más pronto.

*PACIENCIA, PACIENCIA

Luego de meses la Policía de León está atorada esperando a que la Fiscalía del Estado le dé luz verde para echar a andar un proyecto que incluso ya es parte del nuevo Modelo Nacional de Seguridad. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha dicho que tengan paciencia, que va para adelante; y así se van los días.

*ASESOR INCÓMODO

Los resultados no llegan y algunos voltean a ver al asesor del modelo tan cacareado, Bernardo León Olea, quien tiene un contrato por 18 meses (ya lleva 10). A él le paga el Fideicomiso de Seguridad Ciudadana y hasta hoy se mantiene firme en la chamba, aunque sin duda le incomoda a más de uno.

***I INFORME

Todo está listo para que el Ayuntamiento de León, en voz del alcalde Héctor López Santillana, rinda su I Informe de Gobierno el martes 3 de septiembre en el Domo de la Feria. El borrador del documento ya está en los buzones de los integrantes para que lo revisen y se someta a aprobación en una próxima sesión.

*A REVISIÓN

El análisis formal iniciará mañana en una sesión de las comisiones unidas de Gobierno-Desarrollo Urbano e Instituto Municipal de Planeación. El borrador son 221 páginas de muchos datos y cifras.

*CLARIDAD

Lo importante para los 2 síndicos y 12 regidores es poner lupa en que haya claridad, es decir, que se informe con toda honestidad los avances alcanzados respecto al Programa de Gobierno 2018-2021. El Informe no es de Héctor (que más que el I sería el IV, con su periodo consecutivo), sino del Pleno del Ayuntamiento. Así que su revisión y aprobación no debe ser un mero trámite, sino asunto serio.

*RESULTADOS

Es muy simple. En seguridad, por ejemplo, la ciudadanía no quiere saber cuántas patrullas y armas adquirieron, los operativos que realizan y la cifra de detenidos. Queremos que nos digan cómo vamos en el compromiso de reducir la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad. Resultados.

***REFORMA SALUD, NO

En el Congreso de la Unión viene la discusión sobre la desaparición del Seguro Popular para sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar (InSaBin), según la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

*SIN PIES NI CABEZA

Para el coordinador de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hicks, la propuesta no tiene pies ni cabeza. Dijo que no hay un estudio técnico y actuarial que garantice que la reforma será para mejorar, y no de reversa.