El arte de envejecer

¡Saludos llenos de sabiduría! Un dato importante que le da mucho valor literario al libro es que lo escribió un personaje que vivió hace dos mil y algunos años más. Su nombre es conocido como Cicerón. Fue famoso orador y político. Su ensayo fue escrito en latín. A sus sesenta años quedó solo después de sufrir algunos sinsabores familiares y políticos. En lugar de darse al alcohol o suicidarse, se retiró a su casa de campo, ahí optó por escribir y en un espacio de tiempo sorprendentemente corto, trabajando desde temprano desde la mañana hasta altas horas de la noche, produjo una serie de tratados sobre el gobierno, la ética, la educación, la religión, la amistad, sobre las obligaciones morales y este tratado sobre la vejez. El cual fue escrito en el año 44 antes de Cristo y es conocido en latín como el tratado De Senectute el cual fue rescatado en la Edad Media. Ciertamente algunos filósofos tanto griegos como latinos habían escrito algo sobre el tema de la senectud, él decidió superar lo que se había escrito y entre lo que había leído le llamaron la atención las quejas de Safo quien se quejaba por la pérdida de su juventud. Les escribo un fragmento de esas quejas descubierto hace poco y dice así: “La piel que ayer fue suave está marchita. El pelo que fue negro, encanecido. El corazón me pesa y las rodillas, que ligeras danzaban como ciervos, el peso de este cuerpo hoy no soporta. Es vano lamentar estos pesares: no puede el ser humano a la edad escapar”. Anteriormente dije que Cicerón quería ofrecer una visión más amplia de la vejez reconociendo sus evidentes limitaciones, se esfuerza en demostrar que los últimos años de la existencia de cada quien pueden ser una oportunidad para el crecimiento y la plenitud al final de una vida bien vivida.” Yo trato de demostrar que la vejez puede ser la mejor etapa de una vida para los que se esfuerzas por vivir con sabiduría. De sus lecciones nada más puedo escribir los enunciados de diez y son los siguientes: 1.- Una buena vejez comienza en la juventud. 2.- La vejez puede ser una etapa maravillosa de la vida. 3.- La vida es una sucesión de etapas. 4.- Los ancianos tienen mucho que enseñar a los jóvenes. 5.- Si bien la vejez no implica una vida sedentaria, hay que aceptar ciertas limitaciones. 6.- La mente es un musculo que hay que ejercitar (leyendo, meditando, reflexionado, y escribiendo) 7.- Los ancianos deben estar dispuestos siempre a defenderse y a defender lo que a su juicio está incorrecto. 8.- El sexo está sobre valorado. 9.-Cultiva un jardín y si tienes la fortuna cultiva un huerto. 10.- Prepárate para que no temas la muerte. El filósofo Montaigne afirmó que Cicerón le había dado deseos de envejecer. John Adamas uno de los padres fundadores de Estados Unidos, se complacía releyendo este ensayo de Cicerón durante sus últimos años y Benjamín Franklin cuando lo leyó quedó tan impresionado que mandó que se editara en el año de 1744 en Philadelphia, lo que lo convierte en una de las primeras obras clásicas publicadas en Estado Unidos. ¿Al mundo de hoy que está obsesionado con la eterna juventud le haría falta leer la sabiduría de Cicerón sobre la vejez? Mi opinión de viejo que he cumplido los 85 años, es para los jóvenes, no lo digo yo lo dice Cicerón: “La moderación, la sabiduría, la claridad de pensamiento, el disfrute de la vida, son hábitos que deben cultivarse desde jóvenes, pues así no desaparecerán al envejecer. LOS AÑOS NO VUELVEN FELICES A LOS JÓVENES DESGRACIADOS. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “Los abusos de la juventud se pagan en la vejez con altos costos”.

Editorial: Koan

Autor: Cicerón

Precio: $ 275

Capturista: Mónica Caballero

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos