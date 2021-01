El cabalístico número 12

Excelente reportaje -estadístico se publicó en este prestigiado diario, el sábado 2 de enero de 2021, como una oportuna alusión de año nuevo, sobre el cúmulo de homicidios dolosos cometidos en Guanajuato en el año 2020, a cargo de los compañeros periodistas Daniela Tovar y Francisco Véjar.

Con cifras certificadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el conteo a cargo de los registros de los periódicos AM/AL DIA, se contabilizaron 4,467 homicidios dolosos a lo largo del año. Casi todos con arma de fuego. Once municipios rebasaron el límite de cien asesinatos.

El título de esta entrega lo tomamos porque al realizar la operación aritmética de promediar el número de 4467 entre 365 días, nos arroja la cantidad de doce muertes violentas cada día, una cada dos horas.

Las masacres se han multiplicado en varias localidades a lo largo y ancho del Estado, crímenes masivos de cinco, diez, quince o más personas; además de las fosas ocultas que han sido descubiertas y que forman la esperanza de las familias de más de dos mil desaparecidos, por localizarlos aunque sea con esa cruda realidad.

En su “Perspectiva” del 4 de enero, el Ingeniero Enrique Gómez Orozco, relativa a este tema, hace una acotación, Un llamado: “Un Grito por la Vida” al Gobernador Diego Sinhué Rodríguez: “Uno pensaría que nuestros piadosos y religiosos gobernantes del PAN serían quienes, de frente a sus valores, protegerían con más ahínco y fervor la vida. Cada homicidio, cada masacre significa una o múltiples tragedias familiares”. Hasta aquí la cita dramática del Sr. Gómez.

Hay llamados también desesperados de la Alcaldesa de Apaseo el Alto, Carmen Ortiz; también de las de Salamanca, Beatriz Hernández y de Celaya, Elvira Paniagua; para que atiendan esa escalada de violencia y cuya suma de homicidios en esos tres municipios llega a casi ¡1,300! Y allí están las denuncias y Carpetas de Investigación abiertas para actuar.

También el jueves 7 de enero en una conferencia a nivel nacional, que circula en Facebook (bma-tv.mx) el abogado Héctor Mata, Presidente del Capítulo Guanajuato a nombre de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, hizo énfasis textualmente a que el Fiscal Estatal Carlos Zamarripa Aguirre lleva ya once años al frente de esta dependencia y que todavía le faltan ocho años más, pero “si esta persona no tiene los niveles, no tiene capacidad, debería hacerse a un lado y dejarle el lugar a alguien que sí pudiera darle resultados a los guanajuatenses”. Este abogado Barrista, quizá sin dirigirse al Gobernador Rodríguez Vallejo, fue más preciso y directo al hablar en primera persona al propio Fiscal guanajuatense.

Nosotros sí hacemos también un llamado al Gobernador Diego Rodríguez, ponga más esfuerzos, recursos y atención en la Seguridad Pública, al menos para que de aquí al 6 de junio próximo, se perciban y comprueben avances, disminuyendo estas alarmantes cifras de doce homicidios diarios; y apelamos al misterio, misticismo y quizá hasta al significado mágico de este número que es multimencionado en varios aspectos de la naturaleza, la historia, la geografía, las matemáticas, la religión, etcétera; quizá fue necesario llegar a él aunque con esta macabra vía de contabilizar homicidios, para que ya se vea o al menos inicie una mejoría.

El día tiene veinticuatro horas que se dividen en doce horas, en dos porciones sucedidas por las siglas am o pm, según el meridiano; la luna gira doce veces alrededor de la Tierra; doce son los signos del zodiaco; son doce las notas musicales; los apóstoles fueron doce; son doce los frutos del Espíritu Santo; son doce los meses del año; los Caballeros de la Mesa Redonda fueron doce; la Bandera de la Unión Europea porta doce estrellas doradas; en la mitología griega, eran doce los dioses principales; Jacob tuvo doce hijos; doce fueron las tribus de Israel. (DOCE: Wikipedia). He ahí lo cabalístico de este número mágico que sirva como una invocación a este Gobierno Estatal que en apariencia ha abandonado a sus ciudadanos a su suerte.