El calvario de los migrantes

Hay realidades que son como renacer. Experiencia de muchos

Dos torbellinos nos atrapan, uno es la política electoral, que ya está aquí, como quien dice a la vuelta de tres meses; otro se refiere a la preocupación por nuestra salud, o sea cuidarnos del bicho y esperar que llegue a nosotros la vacuna. ¡Que alcance para todos!.

Aún con esos temas como eje, el mundo sigue su marcha o sea la convivencia familiar, con limitaciones, no se detiene y ciencia y cultura menos, venturosamente. Con todas las limitaciones que ahora se están experimentando, niños y niñas, muchachos y muchachas estudian, aprenden.

En ese gran esfuerzo de: los maestros por enseñar más y los alumnos, de los diversos niveles, por prepararse mejor, hay un ánimo que funciona a manera de dinámica en la nueva realidad atípica.

En tal ambiente, una nieta de siete años, Melissa, le preguntó a mi esposa, su abuelita, para hacer una tarea, que si nosotros fuimos migrantes y que qué es eso.

La ilustración para la pequeña resultó reflexiva. Sí, en efecto, cuando el temblor del 85 en el siglo pasado, vivíamos en el entonces Distrito Federal, donde habían nacido nuestros hijos.

A la catástrofe respondimos emigrando a León, de donde yo soy originario. Allá dejamos, recuerdos y bienes. El mudancero dijo que su camión ya no podía con la sala, ni cunas, juguetes menos tanques para el gas. Nos olvidamos de esos bienes y muchos más valiosos, apreciables para los entonces pequeños, como eran sus juguetes y recuerdos escolares.

Comenzamos una nueva realidad en la que hubimos de bregar, con apoyo de familiares, pero contra algún ambiente hostil de ciertos sectores. Uno de ellos fue el escolar. Fuimos al Instituo Leonés, no a pedir becas sino a solicitar que inscribieran a los niños. Felipe, mi hermano, había sido parte de esa comunidad religiosa y catedrático el plantel, por lo que dijo: "No hay problema". Y vaya que lo hubo pues el Rector, un frayle ya maduro, al vernos y escuchar la petición, con un dejo de desdén expresó señalando a una persona que supusimos era la secretaria: "Ella que decida". La dama nos vio, de arriba a abajo y resolvió: "no se puede".

Salimos con el ánimo hasta el piso, pero sin derrotarnos, Luego la Jol-Gua-Ber, un plantel también particular nos abrió las puertas, previa reflexión de que si éramos "chilangos", o sea del D.F, no fuéramos a causar problemas.(En Guadalajara, por esos días, algunas personas ya habían acuñado la frase de que: "el mejor chilango, es el chilango muerto". Por ventura fue solo una frase).

Aquí me detengo para decir que luego la vida nos sonrió y tuvo para nosotros un lugar de realizaciones y disfrute en el bello solar que es Guanajuato.

Rememorar esa experiencia sirve para imaginarnos el calvario que representa para los migrantes que por miseria, tragedia, crimen y hasta pésimos gobiernos, tienen que dejar su tierra a efecto de salvar su existencia. Ocurre no únicamente en Centro América, sino en muchas partes del mundo, en donde la injusticia y maldad imperan.

A los migrantes que vienen en riesgoso peregrinar, con bebés, niños, niñas, los detienen en la frontera sur de México, no los dejan pasar rumbo a los Estados Unidos, que es su meta. Primero, el gobierno actual les dice que incluso pueden quedarse a trabajar, porque allí está la obra de "El Tren Maya". Al principio de este sexenio se abrieron albergues y diversos puntos por donde pasarían las caravanas, Había algunos enseres como ropa, alimento, agua para el camino. Luego se cambia la estrategia y los detienen y regresan. Huyen y se exponen incluso a la esquilma de "polleros", que muchos son malvados y del crimen organizado, los explotan y hasta asesinan.

Solalinde, sacerdote o no, parecía un buen defensor de esos muy numerosos núcleos humanos; abogaba por ellos. Luego se "gobiernizó".

¿Cuándo esa realidad humanitaria cambió?. En el momento en que el Presidente norteamericano impuso aranceles a productos mexicanos para doblegar a AMLO y su régimen a efecto de que en la colindancia con Guatemala, se frenaran las caravanas. Así se hizo y el humanitarismo cayó por tierra. Solalinde igualmente se derrumbó por tornarse servil al mandato del vecino. Impidieron que el ferrocarril que se denominaba "La Bestia", que llevaba a miles de migrantes en techos y escaleras, siguiera dando el "servicio". El Mandatario vecino, luego que se frenaron las caravanas, presumió que en México, su amigo el Presidente, tenía treinta mil soldados para evitar la migración.

Es verdad que México y Estados Unidos crearon un programa a efecto de ayudar, con desarrollo, a Centroamérica, pero fue peor que gotear agua al desierto, pues el auxilio cayó en manos de los corruptos.

La Cruz de los migrantes, como se advierte, es muy pesada, como la de quien fue al Calvario, llevándola a cuestas.

¿No será bueno pensar, meditar, que pueblos y gobiernos, tenemos la obligación moral, humanitaria, de hacer lo que hizo Simón de Cirene, o sea ayudar a los migrantes a cargar tan pesado madero?.

Reflexionemos y actuemos.