El canijo e inútil replaqueo

Iniciaré por criticar un proyecto mal planeado y comunicado: el “replaqueo”. Hace años, el innombrable gobernador Oliva nos enjaretó a los guanajuatenses sus placas “color PAN”, haciendo un gasto inútil al mandar a hacer metales con los colores de su partido político. Lo que el ciudadano común y corriente como yo, concluye, es que replaquear es un gasto inútil, pues en todo el mundo mejor se invierte en tecnología digital que se adhiere al metal y éste puede durar décadas y los trámites se apoyan en bases de datos anteriores (¿para qué volver a pedir los mismos documentos que se piden en el refrendo, por ejemplo?).

Descargo mi enojo por encontrar que este trámite es malo, pésimo. Al digitalizar y pasar por lentos días de revisión, están creado un “cuello de botella” que se les revertirá en diciembre cuando todos los que estamos “en proceso” por meses, tengamos que pagar con recargos y sigamos en esta lenta e ineficiente estrategia digital. Empezaré con mi crítica: El acceso digital a las mayorías es muy limitado; en el sondeo que les comentaré, encontramos aplicando entrevistas “a boca de la fila” (rondando los centros de canje), que solo 1 de cada 10 ha hecho trámites en línea y declaran 3 de cada 4 que tienen problemas con el sistema digital. Además, prácticamente quienes acudieron a los centros pensaban que podría hacerse en forma presencial (no supieron de que es sólo con citas).

El sistema de captura tiene numerosos problemas; el primero es el reconocimiento de cuentas de correo electrónico, donde el sistema solo reconoce cuentas personales y no institucionales y los colores de pantalla no ayudan a identificar errores y aciertos. Considero tener cultura informática y solo después de 3 intentos en el mes de septiembre el mensaje de que se había aceptado mi mail (tuve que rescatar una cuenta vieja de yahoo y dar un teléfono de familiar pues el sistema insistía que mi teléfono era “inexistente”). Pero allí inició mi calvario al subir los documentos de acreditación, ya como persona moral, ya como física.

Considero saber algo de tramitología y mejora regulatoria, pues formé parte y presidí el consejo municipal sobre este tema y este trámite está diseñado para crear un cuello de botella (filas). En octubre, por fin, me dieron un “folio” digital de que el trámite estaba “en proceso” y después de 2 semanas, recibí el mensaje “su solicitud a(sic) sido rechazada”. Nuevamente 3 intentos y entro a noviembre con mi rechazo. Quise ir a aclaraciones y no me recibieron en un centro de canje, donde al igual que decenas de personas, pedíamos orientación y ayuda. Módulos de atención disponibles y decenas de funcionarios sin atender a alguien, pues “solo atendemos con cita”.

Durante septiembre y octubre pudimos constatar que las oficinas están semivacías y que cuando ciudadanos “a la antigüita” queremos con documentos en mano, hacer el trámite sin cita y en forma presencial, somos rechazados. ¿por qué no aceptan que lo hagamos y se hace una transición? Si las oficinas están vacías y los funcionarios disponibles, ¿por qué esperar a que en diciembre se haga esto un caos?

Hoy, soy un folio, el 656959 y sigo después de 2 meses, luchando contra un sistema informático malo y un proceso que provoca más pérdida de tiempo que el presencial. Por eso, fiel a mis ideas, me puse a hacer la medición que les platiqué: los contribuyentes que salieron frustrados como yo por no poder hacer el trámite, salieron molestos y han optado por contratar a “coyotes tecnológicos” para que, a la antigua costumbre, cobren al sufrido pueblo que no sabemos cómo pelear contra este monstruo digital.

Seguiré entonces con mi trámite con folio 656959, deambulando por envíos y rebotes digitales, para que en cada uno me digan que está mi folio “en trámite”. ¿Qué hacer frente a este enorme monumento a la mala planeación de parte del gobierno estatal? ¿Seré uno más de los ciudadanos que circularé con placas “viejas”? ¿Seguiré estoico, ingresando solicitudes al teléfono 800 para levantar reportes que no tienen utilidad con mi folio 656959? O ¿terminaré en enero en la fila presencial de los rezagados con mi folio 656959?