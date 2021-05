El capricho del dictadorzuelo

“Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie” dijo alguna vez don Benito Juárez García, máximo referente de la resistencia liberal contra los conservadores en la Guerra de Reforma primero y en la Intervención francesa después. Es una cita que le gusta mucho al presidente López Obrador quien se dice juarista y férreo defensor de la legalidad. El problema con Obrador es que defiende la ley según sus propios intereses y conveniencias. Si la Constitución establece algo que le desagrade, entonces lo interpreta como le viene en gana y cuidado con contradecirlo, criticarlo o señalar la violación pues el propio mandatario acusa desde la tribuna del poder de todo tipo de complots y conspiraciones perversas auspiciadas por “los conservadores”.

El tema reciente que causó enorme polémica es la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte por dos años más, es decir, para terminar en el 2024 igual que el presidente de la república. El artículo 97 de la Carta Magna establece claramente que el periodo de duración del ministro presidente de la Corte será de cuatro años. Ningún reglamento o ley secundaria puede estar por encima de lo establecido en la Constitución, ergo, la intentona de ampliar el mandato de Zaldívar es inconstitucional. No le demos vueltas al asunto, es así de simple.

El presidente ha dicho que la ampliación es constitucional, que confía en Zaldívar y que es el único que puede aplicar la reforma al Poder Judicial, es por ello necesario que se quede dos años más al frente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Para el presidente todos los demás ministros no son aptos, no son capaces. Ni siquiera confía en aquellos que llegaron al cargo propuestos por él mismo, le interesa que sea Zaldívar y lo que diga la Ley Fundamental se puede ir al carajo.

No nos sorprendamos que, así como se intentó extender el mandato de Jaime Bonilla en Baja California y ahora el de Arturo Zaldívar, el propio López Obrador pretenda hacer lo propio argumentando cualquier tipo de excusa que no haya permitido consolidar la 4T. Así, en el discurso, Obrador podría decir que no se trata de una reelección, sino de una ampliación, cosas distintas. El propio Juárez lo hizo en 1865 cuando era materialmente imposible celebrar elecciones pues buena parte del Ejército francés invadía México. Juárez terminaba su mandato aquel año y la Constitución establecía que, de no poder llevarse a cabo elecciones, la presidencia debía recaer en el presidente de la Suprema Corte, en ese tiempo el general Jesús González Ortega, pero esa es otra historia.

Los acólitos presidenciales o han callado como momias o han aplaudido como focas. Parece que Porfirio Muñoz Ledo es la honrosa excepción. Quizá su última batalla a sus casi 90 años.

La historia habrá de juzgar a estos trogloditas del poder, necios, intolerantes e ineficaces.