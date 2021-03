El corazón es el lugar en donde se libran las más feroces batallas, la mayoría de ellas silenciosas.

Es el manantial de los afectos sin tiempo, en donde se puede guarecer tranquilo, es un lugar en donde incorpóreas, las memorias se almacenan. Si pudiera hacer un símil, diría que es como el público que entrara a un gran teatro en formación de dos, y contemplando sus boletos, tomaran su lugar en silencio.

El pensamiento pone algunas barreras, argumenta, decide, levanta castillos que, frágiles se derrumban con una mirada piadosa y caen como una avalancha de fichas de dominó, como gigantes que hubieran perdido el paso y aturdidos en el suelo contemplaran su fragilidad, viendo que a veces, el perdón y la distancia se amalgaman y es posible resanar grietas.

Yo siempre quise tener un lugar en tu corazón, quise vivir y pernoctar en tu cariño, arrellanarme tranquila a mis anchas con la confianza de quien encuentra su origen. A pesar de encontrar tu puerta cerrada, nunca me di por vencida, insistía porque intuía que, encontrarías en mí alguna parte perdida que te haría sentir más completo, porque solo hacía falta una mirada para que se abrieran las puertas, y bajo tu consentimiento, yo tomaría el lugar que siempre me había estado esperando y lo ocuparía apartando la cinta dorada.

Yo, ya no quiero remontar mares, no quiero hurgar ni escarbar, porque el pensamiento complica las cosas, solo quiero quererte sin palabras, esperar que al observarme te reconozcas, porque en mi se encuentra parte tuya, esa que se dividió sin autorización ninguna, siguiendo reglas no escritas, que me formó y convirtió en la persona que soy ahora.

Por eso es, papá, que cuando te veo, no solamente miro tus ojos, me remonto a mis raíces, a tu esencia misma, a ese universo de abuelos y ancestros que se quedaron vivos en tu sangre, en el brillo de tus ojos, y que me saludan amorosos a través de tus pupilas.

Por eso yo te digo que te quiero, ahora que hay tiempo, porque quiero quedarme en tu corazón, y que te lo repita el pensamiento en tus horas largas. Y si es posible, ser un bálsamo a tus heridas viejas, esas que sé que se cicatrizaron en soledad, y sobretodo, que sepas que en mi teatro de la vida, en los lugares preferenciales, siempre ha estado tu lugar guardado.

Sí, el corazón es un lugar extraño y mágico, que no necesita leyes materiales y tiene sus propias reglas. Y es por eso que me llena de alegría saber que vivo en el tuyo, y esa aseveración, me hace feliz, muy feliz, me sana y me compensa.