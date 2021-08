El corazón que yo te doy, no es un órgano de carne que palpite entre mis manos como un pez que defendiera su vida. No sé de qué material esté formado, es frágil como la luz de una luciérnaga, más detiene el mundo como el Atlas. Su morada, está del lado izquierdo de mi cuerpo, donde late precisamente el mío que me da vida.

Y por eso es que, cuando me dueles tú, siento una roca que lo comprimiera con su peso, y cuando me alegro contigo, sucede todo lo contrario, experimento el aletear de cientos de palomas que giraran dentro y finalmente levantaran el vuelo alejándose veloces y felices.

Pudiera decirte que es un corazón de estrella porque lo siento brillar, o que es un corazón marino, porque a veces me amarga los labios como la sal yodada, pero mentiría porque en estas cosas, solo puedo hacer suposiciones.

De lo que sí estoy segura, es que aunque invisible, varía y usa colores como los camaleones. A veces se oscurece como si una nube negra lo cubriera, otras es níveo y blanco como los glaciares.

En las noches, cuando la ciudad enmudece y las calles lucen vacías, lo siento desprenderse y abandonar mi cuerpo a hurtadillas, y cual velo invisible te cubre como un manto de rocío fresco.

Tú te sientes diferente aunque no te lo explicas, porque en apariencia sigues siendo el mismo, pero es como si fueras un ser habitado. Y no estás equivocado, porque de manera anónima está de incognito mi corazón.

No tiene una única medida, se dosifica, en días, en horas, en años, se multiplica como las enredaderas que cubren los muros, como esas plantas de abundancia que florecen generosas de la tierra sin permiso, como un manantial que brotara del centro mismo de la tierra, y subiera a la superficie cantando cristalino.

El corazón que yo te doy, se asoma por mis pupilas y te saluda para que sientas su amor verdadero, y te da la promesa de que seguirá viniendo, que entre las cosas predecibles que tiene la vida cotidiana, como el sol mañanero o el oxígeno del aire, ahí estará también, como un pequeño astro que te visitara desde su cielo.

Te hace un efecto extraño en los brazos, como si contuvieras al mundo entero, ¿Por qué a ver dime tú, puede haber algo más grande que recibir sin condición, sin robar ni arrebatar, solo sentir y agradecer?

Y yo sé que este corazón que te quiere a ti, que es variante y tiene tantas formas de expresión, que traspasa límites y se sienta cómodo en tus pensamientos de tarde. Pero como el amor no es para todos una constante, te pido que guardes silencio, que sea nuestro secreto y que por favor, no se lo digas a nadie.

