El costo de la democracia

Partidos y dinero público

Del 2014 al 2021 el financiamiento público para partidos rebasó los mil millones.

Para ser precisos el presupuesto asignado como financiamiento público a partidos políticos en el estado de Guanajuato suma en seis años 1 mil 178 millones de pesos, según datos del Instituto Electoral del Estado (IEEG) que obtuvo AM.

Esa bolsa alcanzó para repartir a 13 partidos políticos que salieron a pedir el voto.

De ese monto 223 millones 663 mil fue recurso que se entregó a partidos que en Guanajuato ya no existen o no existirán al no alcanzar el 3% de la votación mínima requerida para mantener su registro y con ello el presupuesto público.

No es poca cosa si se compara con los 217.8 millones que se le asignaron este año a la Secretaría de Turismo del Estado; 144.8 millones a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; 169.3 millones de la Secretaría de la Transparencia, y ya ni qué decir de los 37.3 millones para la del Migrante.

Las de Medio Ambiente y Migrante fueron dos secretarías creadas este sexenio.

O por ejemplo al compararlo con los 100 millones que se destinan al programa “Mentefactúralo” que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez anunció que en julio saldrán las convocatorias para financiar proyectos de emprendimiento.

Isidro se arrepiente

Está el caso del PRD que en los últimos seis años recibió 104 millones 358 mil pesos y que el domingo 6 de junio no alcanzó el mínimo de votos en Guanajuato. En el cómputo de votos de distritos locales realizado por el IEEG registró el 2.4% (47 mil 170 votos) lo que lo dejará sin legisladores y sin el acceso a recurso público.

Por sí solo el PRD gobernará en Xichú y Tierra Blanca. Y en su alianza con el PRI siete más (Cuerámaro, Jerécuaro, Ocampo, San Luis de la Paz, Tarandacuao, Tarimoro y Uriangato) aunque más bien con candidatos que eran tricolores.

La debacle del PRD en Guanajuato la pinta de cuerpo entero el diputado local Isidoro Bazaldúa en la última sesión ordinaria de la actual Legislatura el pasado jueves, en donde pidió perdón por respaldar la ratificación de Carlos Zamarripa Aguirre por 9 años más en la transición de la Procuraduría a Fiscalía autónoma.

“Estoy sumamente arrepentido, tengo vergüenza de haberlo hecho (votar por el Fiscal). Soy un ser humano, cometo errores y sin duda durante todo este tiempo que he sido Diputado, casi seis años, este ha sido mi error más grande que he cometido como legislador”, expresó el perredista quien en 2018 obtuviera la reelección como legislador local gracias a unirse al PAN.

Otro caso es Nueva Alianza Guanajuato, que en 2018 perdió el registro nacional pero logró el estatal y gracias a eso recibió en los últimos tres años 37.8 millones. De 2014 a 2017, que era un partido nacional, también obtuvo financiamiento local.

En 2021 alcanzó el 2.7% de la votación en la entidad y también se despide del mapa electoral. Lo único que ganó fue repetir en Villagrán con el alcalde Juan Lara.

Se olvidan de la silla en el Congreso para los líderes magisteriales, que hoy ocupa el exlíder de la sección 13 del SNTE y jefe estatal del partido, Juan Elías Chávez.

Otros partidos que recibieron recursos en 2020 y 2021 y ya se van son: Partido Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza por México. Lo mismo que el Partido del Trabajo que tuvo prerrogativas en el 2018 y en el 2021.

La primera versión del PES (Partido Encuentro Social) y el que se llamó Partido Humanista, ambos recibieron $3.2 milloncitos cada uno en la elección del 2015.

La tajada del pastel

La gran bolsa del financiamiento público a partidos en Guanajuato se reparte anualmente de acuerdo a su votación en la elección anterior, así que el gran ganón es el PAN, que del 2014 a la fecha ha recibido unos 386 millones 417 mil pesos.

Su poder se ha mantenido estable. Ganó 22 alcaldías, 21 de los 22 distritos locales y 13 de los 15 distritos federales. Esta vez obtuvo el 42% de los votos distritales.

Le sigue el PRI con 234.8 millones de pesos recibidos en los últimos seis años. Cada una de las últimas elecciones registra menos votos y tendrá menos recursos. Hoy le alcanzó para 10 alcaldías y sostener sus cuatro diputados plurinominales.

Después está el Partido Verde con 136 millones en el mismo periodo. Este 2021 su votación también cayó alcanzando apenas el 5% para arañar sus mismas dos diputaciones locales plurinominales y ganar en San Felipe, Huanímaro y Yuriria.

Morena, con reciente vida como partido, obtuvo $129 millones en seis años. Luego de los resultados de la elección del 2018 desde entonces ya recibe más que el PRI.

Tendrá un diputado local de mayoría (Cuauhtémoc Becerra, de Salamanca), dos diputados federales (Pedro Ortega y Emmanuel Reyes), pero solamente pudo ganar tres ayuntamientos: Salamanca, Silao y Doctor Mora. Además de 78 regidores.

Movimiento Ciudadano apareció en 2016 y desde entonces recibió $68.8 millones. Al alcanzar el 5% de los votos por primera vez tendrá dos diputados locales pluris y ganó sus primeros dos ayuntamientos: Moroleón y Pueblo Nuevo. Su presencia en ayuntamientos también pasó de 18 a 28 regidores, uno histórico en León.

El presupuesto público asignado para las candidaturas independientes en las últimas tres elecciones fue solamente de 5 millones 755 mil pesos ($708 mil en 2015, $4 millones 089 mil en el 2018 y $957 mil 813 en esta elección del 2021).

La postulación de independientes desde la aparición de esta figura en 2015 ha sido incipiente. Esta elección consiguió el triunfo Lupe Paniagua, en Santiago Maravatío.

En la presente y anteriores legislaturas locales se han puesto sobre la mesa iniciativas para recortar prerrogativas estatales a los partidos hasta en un 50% en años no electorales. Ninguna de ellas ha merecido un análisis ni mayor debate.

A nivel nacional también varias iniciativas se han presentado, y no pasa nada. El argumento central es que es necesario el financiamiento público para que el dinero ilícito no tome el control de los partidos y las candidaturas. Muy debatible también.

Lo cierto es que los partidos en lo nacional gozan del descrédito ciudadano. En Guanajuato no es la excepción, su militancia es reducida y su distanciamiento de las causas sociales evidentes. La mayor prueba es el 43% que acudió a las urnas.

¿Para qué nos sirven los partidos? Es la pregunta que no han podido responder.

Hora de sacudir

Pasado el proceso electoral, que formalmente es hasta septiembre con la resolución de la última impugnación, lo que vendrá es la renovación de las dirigencias estatales de las tres principales fuerzas políticas en el terruño: PAN, Morena, y todavía el PRI.

En el caso de Acción Nacional concluye periodo el presidente del Comité Directivo Estatal, Román Cifuentes Negrete, quien el próximo 1 de septiembre asumirá como diputado federal por la vía plurinominal.

No parece haber nubarrones en la renovación azul donde prevalece un grupo compacto en torno a los liderazgos del gobernador Diego Sinhue y su antecesor, Miguel Márquez, quien anduvo del tingo al tango en las campañas municipales.

Todavía no aparece lo que se prevé sea una fórmula de unidad (Presidencia y Secretaria General, que por cierto ahora tendrá que ser paritaria hombre-mujer).

El nombre más seguro es el irapuatense Lalo López Mares. O esperar si hay otra carta bajo la manga. El leonés Aldo Márquez, que ganó la diputación, no la busca.

Un factor a considerar es que el PAN tendrá que renovar la dirigencia nacional y todas las estatales, y ahí debe cuidar integrar en paridad mujeres y hombres.

En Guanajuato el PAN nunca ha elegido ni una Presidenta, ni Secretaria General.

Hay panistas de carrera que luego del proceso electoral quedarán libres, como: Karina Padilla, Alejandrina Lanuza o Pilar Ortega. Veremos si son requeridas.

El PRI a remojar

En el PRI también está pendiente la renovación pues el interinato que asumieron la potosina Ruth Tiscareño y el leonés Alejandro Arias ya se alargó, además que ambos serán diputados locales por la vía plurinominal y en eso deben enfocarse.

Pero en lo que se define el método, sale la convocatoria y se da la elección, se lleva un rato, así que por un tiempo serán legisladores y dirigentes. Dicen que no cobrarán su sueldo en el PRI, ya sería mucho con la jugosa dieta legislativa.

La elección será una rebatinga por pelearse lo que queda del PRI. Hay quienes piensan que lo mejor serán cartas jóvenes que no confronten, algunos nombres: Alfonso Orozco, Antonio Estopellán, Lorenzo Chávez Jr. Bonifacio Rodríguez, etc.

En Morena también llegó la hora de la renovación del Comité Ejecutivo Estatal que llegó en 2018, a cuyo timón por fin pudo regresar en campaña Ernesto Prieto. La Secretaria General que fungió de Presidenta, Alma Alcaraz, ya tiene su ‘pluri’.

Con la mira en el 2024 querrán el control los grupos de Ernesto Prieto (que se queda sin Diputación), Ricardo Sheffield, Antares Vázquez. Se pondrá sabroso.

Justicia por Christian

La justicia para el menor Christian Jovanny Ramos podría llegar pronto, pues el policía que presuntamente le disparó y arrebató la vida ya fue vinculado a proceso.

Es un fuerte golpe para la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, que presume en cada oportunidad que sus elementos son de los mejor capacitados.

Hoy uno está detenido y vinculado a proceso por el homicidio de un menor de 12 años y por tentativa de homicidio de un adolescente de 17 años, cuando elementos de la Policía acudieron a atender un reporte por un robo de un tinaco.

La familia de Christian Jovanny, de 12 años de edad, no paró de exigir justicia, acusando directamente a los policías de haber actuado en contra de ciudadanos que no pudieron defenderse del presunto ataque del elemento.

Pedro Cortés, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, anota que el elemento es inocente hasta que se demuestre lo contrario y se dicte sentencia.

Sin embargo, el actuar de este elemento no se justifica, pues no fue un simple hecho de fuerza excesiva al momento de la detención, sino un ataque directo a los ciudadanos donde fueron dos menores los afectados.

También el Secretario dijo que no se está encubriendo a él ni a los cinco elementos que participaron en el hecho ocurrido el 31 de mayo.

Pero hay que recordar que la versión oficial que había dado el Secretario era que no se habían accionado armas, que no había reporte y que todo lo que conocían era simplemente el reporte del robo de un tinaco.

¿Continuidad o rescate?

La continuidad del trabajo de Elvira Paniagua prometida por Javier Mendoza podría ser un arma de doble filo para el Alcalde electo de Celaya.

El jueves por la mañana, Elvira y Javier tuvieron su primera reunión para planear el proceso de transición que iniciará formalmente hasta agosto.

A pesar de que es bien sabido que la relación entre ambos no es la mejor, tras la reunión reconocieron que hubo apertura para tener el primer acercamiento formal.

Javier Mendoza dejó en claro que en su administración habrá continuidad al trabajo realizado por el gobierno de Paniagua Rodríguez y afirmó que no habrá grandes reingenierías, ni inventará el hilo negro.

Una de las situaciones que Javier Mendoza heredará del gobierno de Paniagua es la pésima percepción que tienen los celayenses hacia la Presidencia Municipal.

Es por eso por lo que la afirmación de darle continuidad al trabajo de Elvira Paniagua podría jugarle una mala pasada al exalcalde.

Sus detractores anticipan que, a pesar de su promesa de rescatar Celaya, el gobierno de Mendoza será PAN con lo mismo.

Aunque Mendoza Márquez aseguró que menos de cinco de los actuales directores de la administración municipal podrían seguir, la atención se centra en el trabajo del secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental.

El comandante ya dijo que su continuidad dependerá del proyecto de Javier Mendoza, quien calificó como muy bueno el trabajo realizado por el Secretario.

Lo cierto es que desde el Gobierno estatal ven con muy buenos ojos el trabajo de Simental, por lo que solo es cuestión de tiempo para que Javier dé su visto bueno.