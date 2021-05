El día de mis niños

Este 30 de abril festejando “con sana distancia” a nuestros enanos, a esos chiquitos que nos envuelven de gracias y sonrisas, es que encuentro que los nietos son una reencarnación, digamos, un reintegro por lo que les dimos de nuestra vida –como pudimos-, a nuestros hijos, y que ahora se nos devuelve en forma de cariño que nos abraza y reverdece. Cuando paso la mirada a esos pequeños y brillan sus dientitos asomando sus gracias, es que confirmo que quien inventó el “Día del Niño” en realidad, nos daba la oportunidad a los adultos, de ser felices viendo sus rostros.

Pero traigo aquí, pacientes amigos (y amigas), los datos de la UNICEF que nos retratan esa realidad que no vemos o nos negamos a mirar de otros enanitos: en Guanajuato viven 1 707 187 de niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 31% de la población y de ellos, el 20% vive en pobreza extrema. En León, se cumple la estadística: el 51% de nuestros NNA, viven en alguna situación de pobreza. Por eso, me refiero a esos chiquillos que de pronto queremos se nos borren de la imagen de las calles de León. Son migrantes, jornaleros, indígenas, maltratados, abandonados, con cáncer y muchos de ellos carecen de redes de amor y a ellos se suman todos los que esperan por años en los orfanatorios a que sean adoptados.

Nuestra felicidad el 30 de abril, nos circunda en lo hermoso de la fiesta, los recorridos en auto, los regalos, pasteles y globos de colores. Pero aun siendo plenamente válido para gozarse, la cuestión, es preguntarnos todo lo que hemos dejado de hacer para que esa mitad de la población infantil tenga tangas carencias. “Falta amor”, canta Maná, para esos chicos de la calle y nuestros brazos no alcanzan ni con manos extendidas para tocar esa realidad que rompe de pronto nuestra fiesta color pastel.

Calculo que más de 130 mil niñas y adolescentes menores de 14 años vive en alguno de los polígonos de pobreza de la ciudad y esto se hace más grave todavía para las niñas. En relación a la mortalidad infantil, por ejemplo, las niñas en León tienen casi dos veces más riesgo de morir antes de cumplir los 5 años que los niños. Deben ser 100 niñas trabajando en situación de calle y casi 400 viviendo en casas hogar de asociaciones civiles, esperando el imposible de ser adoptados. Esta realidad se agudiza constatando que 9 de cada 10 NNA indígenas urbanos, además de estudiar tienen que trabajar, ya en espacio doméstico o bien en la vía pública, con todos los riesgos y complicaciones a que están expuestos.

Pero cuando los hechos se nos ponen enfrente es para que nos inciten a cambiarlos. Estoy seguro que ninguna buena idea, ningún proyecto viable, ninguna innovación puede ser desperdiciada, o empobrecida en el triste beneficio personal. Se trata de proyectar ideas de cómo ayudar y sumarnos con más leoneses que tienen inquietudes y buen corazón. Hoy más que nunca tenemos derecho y obligación a soñar, solo a condición de que ese sueño se someta al juicio de la lucidez, se haga proyecto y salga a la luz para beneficio de todos. Si hoy la muerte y la agresión a los chiquitos nos muestra los infinitos e impensables modos de la perversión, se hace un potente motor para imaginar y compartir los incontables proyectos de la resurrección que trasciende a la muerte.

Para entrar a esa aventura de construir, tomaremos fuerza del viento. Para mí, llegó el hermoso momento de celebrar, pero ya no con tantos chiquillos como los que acompañé por 16 años en Las Joyas, sino ahora, este 30 de abril, ejerciendo ya como abuelo, para gozar con las sonrisas que nos mueven a dejarles a ellos un mejor mundo. Me correspondió ejercer de padre de tiempo completo y lejos de quejarme, confieso que me divertí mucho y declaro estar orgulloso de la educación que mis hijos me dieron. Hoy, ya jubilado de ejercer como padre, en ese oficio donde nos tocan a veces escasas remuneraciones y nulas prestaciones, la pensión plena de amor son esos chiquitos a los que festejamos este 30 de abril. Quizá por ello, Catón afirmaba: “de haber sabido cuánto se ama a los nietos, primero hubiera tenido nietos”.