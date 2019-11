El dilema de México, es que ni el neoliberalismo inmoral y depredador, ni la 4aT corrupta e ineficaz le funcionan… ¡Y no hay más!

S- Mi Rufo, tengo que apelar a tu perruna sabiduría, pues a mí se me acabaron las opciones; el modelo de corrupción institucional aderezado con acumulación de riqueza a lo pendejo para unos cuantos y empobrecimiento para millones que encabezaron el PRI y el PAN con el auspicio de los gringos, nomás no me convencía, pero ahora con la 4aT y las formas de dirigir el país desde una presidencia mentirosa, un senado que corrompió la elección en la Comisión de Derechos Humanos eligiendo ilegalmente la propuesta por el “presidente” (entre comillas y con minúsculas) y una cámara de diputados que aprueba un presupuesto clientelar y en mi opinión regresivo, nomás no veo cuando el país entre en crisis por la miopía y necedad de quienes hoy son mayoría, sin dejar de reconocer que los que se fueron no eran tampoco alternativa de gobierno por ratas y entreguistas.

R- Auuu, mi Santias, no hay mucha ciencia atrás de las respuestas a tu dilema; sigue el proceso de solución de problemas que aprendiste en la escuela y ve que resultado de te da.

S- ¡Tienes razón, perro!, regresemos a lo clásico; recuerdo que el PSP (Proceso de Solución de Problemas) tiene seis pasos, cito: 1.- Reconocer que tenemos un problema, 2.- Analizar el problema, 3.- Buscar alternativas de solución y escoger una, 4.- Implementar la solución, 5.- Evaluar el resultado, y 6.- ¿Se resolvió?, ¿no?, volver al paso uno, ¿sí?, fin.

R- Guarraguauuu, se ve que estudiaste, ahora apliquemos el PSP a tu dilema: paso uno, ¿reconoces que tienes un problema?

S- Pues sí.

R- Guau, paso dos, analizar problema.

S- Ahí está el dilema, Rufo, la propuesta neoliberal es inaceptable y la propuesta de la 4aT es disfuncional… ¡Ninguna sirve! Para solucionar el problema necesitamos una propuesta diferente; una que no genere la injusticia social al beneficiar exclusivamente al capital en detrimento de la mano de obra y los productos del campo, y otra que entienda que no se puede regalar dinero a través de programas asistenciales, ni combatir la corrupción con corrupción y menos, acabar con la criminalidad con buena intenciones y abrazos.

R- Grrr. Ahí tienes tu primera respuesta, mi Santias, con las propuestas que hoy ofertan la clase política y gobernante vamos al fracaso. Primer conclusión, o cambia la clase política y gobernante, es decir, o cambian los partidos su visiones y estrategias de gobierno y como consecuencia sus propuestas y formas de gobierno, o la solución no son los partidos.

S- Muy bien, mi Rufo. Veamos que partidos son capaces de ser autocríticos y que además tengan el carácter o el valor para mandar al carajo a sus actuales dirigentes, en mi opinión, todos inservibles, sea Alito, Marko o Yeidcol. Después veamos si tienen propuestas novedosas que resuelvan las deficiencias del neoliberalismo y las inconsistencias de la 4aT. Una vez analizadas sus propuestas, analicemos la capacidad de cumplimiento, no nos vayan a salir como el Peje que con el síndrome de la Chimoltrufia: que como dice una cosa dice la otra y terminó por no cumplir, mentir y justificar.

R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír, mi Santias, que tengo mis perrunos labios partidos. ¡Pero sí!, hoy la palabra de un político es viento corrompido por el engaño la manipulación y la mentira… Lo sé, salvo honrosas y escasas excepciones.

S- Ahora bien, mi Santias, un supón, supongamos que no hay capacidad de autocrítica y por compromisos y control cupular no pueden mandar al carajo a sus corruptos e ineptos dirigentes, ¿qué sugieres?, ¿qué podemos hacer?...

R- Guarraguauuu, pues la respuesta es simple: buscar solución fuera de los partidos políticos y ver la forma de mandar legalmente al carajo a los malos gobernantes… Lo que será tema de otro artículo pues se nos acabó el espacio… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador