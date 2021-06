El gran surrealista

Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a la Huasteca Potosina y visitar Xilitla. Más allá de los verdes paisajes, abundante vegetación y hermosas cascadas de la zona, me llamaba la atención este pueblo que alberga Los Jardines Surrealistas de Edward James. Había leído algo de su peculiar vida y de su polifacética personalidad que incluía ser poeta, escultor, editor, amante de la naturaleza y mecenas de pintores. Edward se consideraba un surrealista por lo que fácilmente entabló amistad con Salvador Dalí, Remedios Varo, René Magritte, Pablo Picasso, Luis Buñuel, y muy especialmente con Leonora Carrington.

Escocés de nacimiento, Edward heredó una gran fortuna de su padre estadounidense. Vivió en Inglaterra durante sus primeros años rodeado de lujo. Siguiendo las costumbres aristócratas de la nobleza inglesa, estaba bajo el cuidado de su nana. Inquieto como era, despertaba a las siete de la mañana, pero tenía prohibido salir de su recámara hasta que la cuidadora llegara y esto acontecía después de las diez. Fue entonces cuando para entretenerse tuvo encuentros con criaturas míticas y lugares excepcionales que imaginaba en su mente. De esta forma se dio cuenta que era un surrealista de nacimiento.

Después de algunas decepciones, James deja sus tierras y bajo la recomendación de su jardinero se dirige a México en busca de un lugar donde pudiera cultivar orquídeas, flores que le encantaban. Es así como llega a Xilitla en 1947 y ahí se inspira para crear en el paisaje selvático con cascadas y pozas, un jardín mágico de arquitectura surrealista con escaleras que no llegan a ninguna parte, arcos góticos y pasillos que se pierden en un laberinto. La naturaleza y el concreto se funden y confunden causando asombro. Esta gran obra que se construyó sin planos y con la dirección imaginativa de James, constituyó una importante fuente de trabajo bien pagada para los huastecos locales, que hoy viven agradecidos por los miles de visitantes que llegan a disfrutar este paraíso en este apartado rincón.

Edward James fue un individuo generoso de gran sensibilidad. Un día lo visitó un grupo de monjas pidiéndole un hospital para los habitantes del pueblo y el asintió de inmediato. Con todas estas referencias valiosas de este personaje que había yo leído, me causó molestia y enojo que el guía del Castillo, como también le llaman a Los Jardines, se expresara con un cierto énfasis morboso del Sr. Edward como un degenerado homosexual que se dedicaba a la fiesta, omitiendo sobresaltar todo lo positivo de su legado. Las personas no deben ser juzgadas, ni ser definidas y mucho menos ser rechazadas por su sexualidad. El corazón de Edward era grande y su espíritu soñador. Sus últimas palabras fueron: “Porque he visto tanta belleza como rara vez se puede ver, estaré agradecido de morir en este pequeño cuarto, rodeado de la floresta, de la gran penumbra de los árboles. Mi única penumbra, y del murmullo, el murmullo del verdor…

