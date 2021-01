***El infierno

El asesinato de un político de carrera y querido en las filas de Acción Nacional, Toño Acosta, perfilado para buscar por tercera vez la Alcaldía de Juventino Rosas, otra vez nos trae un hecho que hace decir “esto nunca había ocurrido en Guanajuato”.

***Políticos amenazados

El 24 de junio de 2015 mataron a un alcalde electo en Jerécuaro, Rogelio Sánchez, del Partido Verde. El 11 de mayo de 2018, a un candidato en campaña, José Remedios Aguirre, en Apaseo el Alto, de Morena. Ahora fue un diputado panista.

***Campañas en riesgo

Del asesinato de Rogelio hubo un detenido. El ataque a Remedios sigue impune. Lo que priva es un clima de terror en la puerta del arranque de campañas políticas. Creemos que no se puede estar peor, que vendrán mejores tiempos, pero no es así.

***Homenaje

Hoy a las 5 de la tarde en la sede del Poder Legislativo se llevará a cabo un homenaje luctuoso en memoria del diputado Juan Antonio Acosta. Será una sesión mixta con la presencia de algunos legisladores y otros más de manera virtual. Todos lamentan y condenan el cobarde ataque. Es hora de que también pidan cuentas.

***Marko y Guanajuato

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, tenía agendada una conferencia virtual para reprochar a AMLO la intención de desaparecer órganos autónomos, pero tuvo que responder también a los hechos de terrible violencia en Guanajuato.

*La defensa

El michoacano no se sale del guión y atribuye todo lo que pasa en la entidad a que “ahí sí hay un combate frontal contra el narcotráfico. Todo nuestro respaldo al gobierno de Guanajuato por esa valentía, por esa decisión de evitar que se expanda, como está ocurriendo en gran parte del territorio nacional”. ¿Evitar?

*La isla azul

A la delincuencia se le combate para que se repliegue, luego empiezan a extorsionar negocios, secuestrar, y puede ser demasiado tarde, comentó. La expansión silenciosa de la delincuencia se dio hace rato, Marko no se ha enterado.

***Condenas

Muchas fueron las voces que ayer condenaron con oportunidad y justificadamente el lamentable fallecimiento del diputado panista Juan Antonio Acosta Cano, entre ellas la de políticos de todos los partidos y del gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

*Diferencias

La cosa está en que cuando suceden otros crímenes el Gobernador no dice nada o, como en el caso de la alcaldesa de Apaseo el Alto Carmen Ortiz, quien le solicitó ayuda y justicia ante el asesinato de nueve de sus funcionarios y la desaparición de otros dos, Diego no más no es para responderle siquiera de recibido el mensaje.

***Morena, tiempos

Los aspirantes a las candidaturas a alcaldías y diputaciones en Morena Guanajuato ya comen ansias por las definiciones, pero todavía no hay registros. El Comité Ejecutivo Nacional tiene hasta el 31 de enero para aprobar la convocatoria local.

*Candidatos, el 14

Después de validarse los registros se realizarán las famosas encuestas para elegir, dicen, a los mejor posicionados para competir. La Comisión Nacional de Elecciones tiene hasta el día 14 de febrero para resolver sobre los candidatos a postular.

*Asunto del CEN

Todo este proceso interno está en manos de la dirigencia nacional que comanda Mario Delgado. El Comité Estatal con Alma Alcaraz está en calidad de espectador.

*Serenos morenos

Mientras tanto Alma hizo un llamado a la prudencia de los aspirantes a la hora de aparecer en medios de comunicación o en eventos, no vaya ser que hablen de más o los ánimos se desborden, como el lunes en Irapuato donde simpatizantes ‘reventaron’ una reunión en apoyo a Pepe Aguirre como precandidato a la Alcaldía.

***Látigo Pluri

La posición uno ‘pluri’ para el Congreso Local en Redes Sociales Progresistas está ya reservada para el dirigente estatal, el expriista salmantino, Alejandro Soto Látigo.

***Pilar, si quiere

La que no se quiere quedar atrás de sus compañeros diputados federales por León que quieren repetir (como Fernando Torres, Éctor Jaime Ramírez y Jorge Espadas), es Pilar Ortega Martínez, legisladora del distrito 6 que tenía la duda de registrarse.

*Una mujer

Pilar confirmó que sí se anotará. También ya dijo que lo hará la regidora Ana María Esquivel Arrona. Le tocará la decisión a la Comisión Permanente Nacional del PAN.

Va PAN por defensa de órganos autónomos

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, acompañado de los guanajuatenses, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados federales, y Erandi Bermúdez, encargado de la coordinación en el Senado, condenaron la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer organismos autónomos. “El Presidente no quiere a los órganos autónomos porque no le gusta que nadie critique, cuestione o evidencie la ineficiencia de su gobierno”, apuntó Bermúdez. “No vamos a permitir la destrucción de los órganos autónomos, estos tienen una secuencia en la historia del país, y son contrapeso del poder”, sostuvo Romero.

Foto: Twitter Marko Cortés.