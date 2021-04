El intérprete 33: Chocan semáforos, elogia López Gatell al doctor Córdova, ganan las campañas negativas

‘Verde amarela’

No, por supuesto, no voy a extender hoy mi desconocimiento en tantos temas al campo del futbol y menos en una semana en que el fracaso de la naciente Superliga europea dio lugar a tan sabrosos análisis. Me refiero con el título al espléndido encabezado que puso nuestro periódico Al Día en su contraportada del sábado para referirse al ‘choque de semáforos’ del viernes, cuando las autoridades federales ‘pasaron a verde’ a Guanajuato y nuestro Gobierno resolvió mantener el ‘amarillo con alerta’.

Como seguramente recordarán nuestros lectores, no es la primera vez que esto ocurre y viéndolo con calma, pienso que ambas partes tienen la razón. Si la diferencia en los indicadores establecidos por las autoridades ha sido un reclamo constante de quienes estudian la respuesta a la pandemia -y no sólo en México-, resulta lógico que se produzcan estos desencuentros.

Como sea, parece razonable que las autoridades federales resalten los buenos indicadores conseguidos por algunos estados. Y también, además de digno de aplauso, que aquí decidan tomarse las cosas con calma y esperar, seguramente una semana, para ver si la tendencia positiva se asienta.

El temor de que las vacaciones de Semana Santa trajeran un repunte similar al que vivimos en enero parece disiparse: contagios y muertes bajan , lo que permite un optimismo razonable que refuerzan mensajes como el del coordinador general de servicios de salud, Moisés Andrade Quezada, quien señaló que es pronto para cantar victoria y pidió no caen en excesos con motivo del Día del Niño y, sobre todo, del Día de la Madre. De nosotros depende.

Moisés Andrade Quezada, durante la rueda de prensa del viernes. Facebook, Secretaría de Salud

‘Yo le sigo agradeciendo al doctor Córdova’

Más allá de las posiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre recordaremos al subsecretario Hugo López Gatell como el rostro de las autoridades federales durante la pandemia. Su encumbramiento como vocero y los duros cuestionamientos que en su contra vinieron después retratan un proceso que, hay que decirlo, se ha repetido en muchos otros países.

No ayudó a López Gatell dejar el tono didáctico que mostró durante sus primera etapas como vocero y adoptar el reclamo ácido con que desde hace muchos meses responde a sus críticos. Ha tenido momentos bochornosos, como el que señalamos en marzo, cuando cuestionó que “la afición de los medios por los números redondos” al referirse a la tragedia de que llegáramos, oficialmente, a 200 mil muertos.

Pero mire usted, hay excepciones. En la segunda parte de una extensa entrevista concedida a Pie de Página, un portal periodístico independiente serio y profesional, López Gatell hace una excepción en sus múltiples cuestionamientos y elogia al médico cirujano leonés José Ángel Córdova Villalobos, de quien señala que durante la pandemia del AH1N1 en México, privilegió los criterios de salud y frenó corruptelas, supuestamente promovidas desde altos niveles del Gobierno de Felipe Calderón.

A la pregunta de si el interés por hacer negocios había modificado el diseño de la estrategia para enfrentar la pandemia, López Gatell respondió.

“El diseño no tanto y ahí le doy el crédito al doctor (José Ángel) Córdova Villalobos, a pesar de que haya firmado el libro de los exsecretarios y que me critique por las pruebas -sonríe-. El doctor Córdova jugó un papel clave porque siendo un panista, viniendo de un compromiso de partido, supo que sus técnicos eran sus técnicos, el líder técnico era Mauricio Hernández como subsecretario, y nos protegió de las cosas que venían de Presidencia, al grado que entró en un conflicto con el presidente (Felipe) Calderón, que lo veía con recelo y pensaba que era por protagonismo político. Entonces, lo técnico se preservó técnico, y yo le sigo agradeciendo al doctor Córdova que puso ese paraguas, pero a un costo elevadísimo, porque nos saboteaban a cada rato de oficinas diversas”.

Honor a quien honor merece.

Hugo López Gattel, en Palacio Nacional. Foto: Agencia Reforma

Nuestra tendencia a lo negativo

Toda mi vida profesional me han acompañado las críticas sobre por qué los medios ‘preferimos’ publicar malas noticias. Comentarios de los lectores en la era pre digital, una lluvia de cuestionamientos ahora que nuestras audiencias interactúan, pero también fundados reproches de integrantes de nuestros consejos editoriales o de buenos amigos, quejándose lo mismo de que publiquemos tantas cosas negativas como del hecho de que no demos más espacio a todo lo bueno que hay en nuestras comunidades.

‘Si dos vecinos se llevan bien a nadie le importa, pero si se pelean, todos van a comentarlo’, dice un sabio periodista. A Carlos Marín le escuché que no hay nada más formidable que el hecho de que el sol salga todos los días… pero la noticia es el eclipse.

En fin, cada vez más estudios han desentrañado estos sesgos de nuestro cerebro y demostrado que tenemos propensión hacia chismes y desgracias, como vemos con gran claridad ahora que medimos cada click en portales y redes sociales.

Pues bien, ahora un análisis de más de un centenar de elecciones en 14 países europeos muestra que las campañas negativas son mucho más ‘positivas’, pero para quien las desarrolla. El hecho fundamental es que las estrategias se centran en cuestionar a los rivales y no sus propuestas, con el consiguiente empobrecimiento de la discusión pública.

Como todos pensamos, si estos resultados se producen en la civilizada Europa, podemos imaginar lo que ocurre en nuestra continente, donde ya tuvimos una muestra con la elección de noviembre en Estados Unidos y su penoso desenlace.

El impacto salta a la vista. Un ejemplo: México enfrenta en 42 días una votación que muchos consideramos fundamental para nuestro destino, al menos inmediato. En medio de esta lucha, ¿cuántas propuestas tiene usted presente y quién las hizo?. Exacto.

Campañas: enloda, que algo queda. Foto: Agencia Reforma

¿Qué ver, qué leer?

Para aquellos a quien nos dolió la súbita cancelación de ‘Mindhunter’, Netflix nos tiene el 5 de mayo un consuelo: ‘Los hijos de Sam’, una miniserie sobre los crímenes de David Berkowitz, quien confesó haber asesinado y herido a 14 personas en Nueva York entre 1976 y 1977, pero que luego salió con la historia de que en realidad pertenecía a una hermandad homicida y que varios responsables de los crímenes seguían el libertad (o siguen, ya que los casos no han sido cerrados) .

La serie gira en torno a las investigaciones de un periodista, Maury Terry, convencido de que los crímenes fueron en realidad obra de una secta y que Berkowitz, quien cumple una condena de seis cadenas perpetuas, debiera estar acompañado.

Imposible soslayar al hablar de este criminal, la película ‘El verano de Sam’, realizada por Spike Lee en 1999, en la que podemos apreciar a un gran reparto de entonces jóvenes actores (John Leguizamo, Adrien Brody, Mira Sorvino, Jennifer Esposito y Michael Rispoli) recrear a través de historias personales y de los prejuicios que despierta un joven punk, un retrato de aquellos meses de 1977. La esperamos con gusto.

Una imagen de la serie, que ofrece Netflix desde el 5 de mayo. Foto: Netflix