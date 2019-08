***EL MENOS PEOR

En Guanajuato, 88% de los delitos que se denuncian (de los que no imagínese) no se castigan. El dato da miedo. El discurso oficial destaca que es el Estado con menos impunidad. El menor peor.

***LA IMPUNIDAD

En la firma del convenio para la Unidad de Inteligencia Financiera en Guanajuato, Diego retomó ese ‘primer lugar’, pero recordó que la competencia no es contra otros Estados sino contra uno mismo.

***RENDIR CUENTAS

Para que eso pase, el Congreso Local debe exigir que la Fiscalía General del Estado defina compromisos para reducir la impunidad y rendir cuentas. ¿Es mucho pedir?

***FELIPE EN LEÓN

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa estará en León el próximo miércoles para ofrecer la conferencia “Los retos que enfrentamos”, a las 8:30 a.m en el salón Royal Princes, en la colonia Las Águilas. Será un evento para unas 300 personas, sólo hay que cubrir los 250 pesos de cuota de recuperación.

*MÉXICO LIBRE

Uno de los organizadores es el doctor José Ángel Córdova, exsecretario de Salud y Educación en el Gobierno calderonista. La visita será otro empujón a la conformación del partido político “México Libre”, que encabeza su esposa Margarita Zavala, y que, al menos en Guanajuato, sigue sin prender.

***GRILLAS MORENAS

Ernesto Prieto, coordinador de los diputados locales de Morena, anda muy entusiasta (ofreció ruedas de prensa en Guanajuato, León, y hoy en Irapuato) promoviendo la visita de Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena y aspirante a la presidencia nacional de su partido, que estará este sábado 10 en Silao.

*PRIETO, EL MÚSCULO

Una lectura del evento es que el grupo político de Prieto se agrupa y quiere mostrar músculo con miras a la renovación del Comité Ejecutivo Estatal que pretenden arrebatar a otro grupo donde están la hoy jefa estatal, Alma Alcaraz; la senadora Antares Vázquez, y el titular de Profeco, Ricardo Sheffield.

*EL GALLO

Y que sea en Silao no es sólo por su ubicación geográfica estratégica, trae jiribilla. Y es que uno de los coordinadores es Carlos García Villaseñor, exalcalde panista de Silao que fuera el candidato de Morena a esa Alcaldía en 2018, y que hoy es una de las cartas de ese grupo para la dirigencia estatal.

*ESTUCHE DE MONERÍAS

En la conferencia de prensa ayer en León Ernesto se hizo acompañar por Carlos, y cuando se le preguntó quién era ‘su gallo’ para la dirigencia estatal, respondió dando un perfil de alguien que le gustaría (fue candidato, es ecuánime, con experiencia, organizado, honesto, dijo). No dio el nombre pero al final no pudo esconder su corazoncito y confesó que todo eso lo reunía su amigo silaoense.

*CON UN CAFÉ

Ernesto no oculta que no comulga nadita con Alma ni con Antares pero, según él, todo lo van a resolver por el bien mayor que es la unidad del partido, que él tiene disposición de sentarse a la mesa. “El adversario no está dentro de Morena, aunque parezca, sino afuera: es Acción Nacional”, dijo. Sonaron a palabras al viento pues la jefa estatal confirmó que todavía no era invitada al evento.

***SHEFFIELD AL DÍA

Ricardo Sheffield no deja la política local y en su cuenta de Facebook se refirió al video que circula en el que integrantes de un supuesto cártel interrogan a un hombre, hablan de crímenes ocurridos en Irapuato y mencionan nombres de elementos ministeriales que presuntamente estarían involucrados.

*LAS COMPLICIDADES

“El asentamiento de grupos criminales ocurre cuando hay complicidad de las autoridades al más alto nivel, como se hace evidente en este video”, escribió. El leonés llamó a los diputados locales “a que no dejen pasar por alto lo que está ocurriendo, a que investiguen...”. Ni legisladores ni la Fiscalía se han pronunciado sobre ese video que, más allá de ser promoción de un cártel, debe de investigarse.