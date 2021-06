El motivo de denuncia más frecuente

Pasadas ya las elecciones podemos enfocarnos más intensamente en las distintas problemáticas que aquejan a sectores de la población. He mencionado algunas veces en este espacio el trabajo social que realizo con mujeres en situación de vulnerabilidad, lo cual me permite escuchar sus dolencias, necesidades y tristezas. Hay puntos en común en las historias que me platican y todas coinciden en un patrón de actuación.

Martina se casó muy joven y el esposo le llevaba bastantes años. Ella, como se acostumbra, hacia las labores de casa y atendía al marido. Él se iba seguido al norte y en Estados Unidos conseguía ropa que traía para vender. Al tiempo decidió que fuera Martina quien se encargara de venderla. Cuando ella regresaba contenta de su venta él le exigía el dinero, pero lo más desagradable era que la humillaba diciéndole que no servía para nada y que no merecía ningún centavo de la venta. Los días de Martina transcurrían entre descalificativos y ofensas por parte del hombre del cual se había enamorado. Pasaron unos años y el marido enfermó de gravedad y falleció. Cuando él murió, me dijo Martina: “Sentí que mi corazón descansaba y percibí un gran alivio”.

Socorro también se casó joven, tuvo cuatro hijos. El marido logró hacerse de una casita. Después decidió que había cumplido y no trabajó más. Soco empezó a trabajar limpiando casas para poder mantener a sus criaturas y solventar los gastos. Lo que ya no pudo aguantar eran las humillaciones que él le hacía y groserías que le decía. Tuvo que abandonar la casa del marido cuando se divorció, y se quedó sin nada y con una familia dividida.

Así como estos ejemplos podría contar más historias de sufrimiento. El común denominador es la falta de valoración del trabajo femenino y la constante descalificación que reciben de parte de sus parejas. Otros relatos contienen más crueldad ya que vienen acompañados de violencia física. Lo sorprendente es que al platicar sus narraciones estas mujeres ven con naturalidad esta forma de actuar y tienden a culparse por no haber sido fuertes y aguantar lo que les tocaba.

La situación es grave ya que en lo que va del año 2021, entre los motivos de denuncia, la violencia familiar es la más frecuente. De un total de 1251 denuncias, 1143 fueron de violencia familiar, 20 de violación, 9 de abusos eróticos y 3 de acoso sexual. La denuncia por robo se encuentra en segundo lugar con 35. Ante la riesgosa y penosa situación que viven las mujeres hay que poner énfasis en la educación y fomento de relaciones de igualdad. Esto es que desde la infancia niñas y niños conozcan sus derechos y gocen de ellos con recursos y oportunidades sin prejuicios de estereotipos que limiten su desarrollo.

Hay que poner fin a todas las formas de discriminación y menosprecio contra las mujeres y niñas y eliminar todas las formas de violencia hacia ellas.

