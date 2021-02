El odio se regodea con rumores

En política es donde se quiebran los límites de lo posible, ahí es donde se cuestiona lo aceptable. Es sorprendente la cantidad de rumores que sueltan al aire los que odian al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo es crítica, denostación, animadversión y subversión contra su Gobierno, ni siquiera existe el beneficio de la duda, ni se diferencian los aciertos de los desaciertos y lo benéfico de lo infructuoso.

Día con día, las noticias pierden objetividad a causa de la mediación espasmódica y la inquina. Como ejemplo de lo anterior, citaría como se dio la noticia del arranque de la vacunación de adultos mayores: “Empiezan con retraso y desorganización.” Aunque es cierto que al inicio hubo contratiempos como era de esperar; la noticia sobre la vacuna era: “Inicia la vacunación que salvará millones de vidas.” Pero, la buena noticia la eclipsaron con el tufo negativo.

Sobre los recientes apagones, también intentan culpar al Presidente, aderezando la crítica con la teoría del castigo a México… cuando la realidad del percance fue la onda gélida, sin parangón en 35 años, que azota el sur de los Estados Unidos y el norte de México y que afectó el suministro de gas natural para la CFE proveniente de Texas. El Gobernador prohibió enviar gas a México mientras hubiera la emergencia. Esta es la verdad monda y lironda del origen de los apagones, para quien la quiera entender. La nevada también generó falta de suministro de gas, agua y otros servicios a empresas y hogares de millones de ciudadanos, tanto de este lado de la frontera, como del lado norteamericano.

Así lo informan tirios y troyanos, incluyendo a las empresas norteamericanas privadas que surten de gas natural a grandes industrias en México… Pero, la pregunta obligada que se debería hacer es: ¿Dónde están, qué hacían durante el percance del apagón, las empresas extranjeras productoras del 46% de la energía eléctrica en México? ¿Si el Gobierno no lo previó, entonces a éstas qué les pasó, porque no despacharon electricidad? Sí, éstas que se beneficiaron de la Reforma energética peñista, la que se compró a los legisladores de oposición, con cheques, billetes y pesos, que les entregaron en maletas en el Senado.

Pero, esto de las maledicencias, no es nada nuevo para López Obrador: “No me extraña, así son y serán los conservadores, una minoría que no quieren darse cuenta que perdieron las elecciones.” Es importante la referencia de que cuando Felipe Calderón fue nombrado candidato a la Presidencia, lo primero que hizo fue contratar al gurú de las campañas negras y sucias, el español Antonio Sola, autor del eslogan, “Obrador es un peligro para México,” a fin de inmovilizar a los electores mediante el miedo y derrotar así al candidato de la Izquierda, AMLO. Es claro que los rumorólogos gozan dando versiones suculentas catastrofistas que agradan y seducen a los que incuban un acendrado odio que se regodea con rumores.

El Presidente genera emociones encontradas, porque remueve el statu quo, situación con la que se puede estar de acuerdo, o no, porque es imposible permanecer indiferente. Pero, lo grave no es coincidir o disentir, sino las emanaciones de odio que una minoría despide y que cada día, como se van acercando las elecciones, sus efluvios reverberan con más intensidad.

¿Por qué tanto odio? ¿Habrá pisado algunos intereses, o será su hablar lento y pausado? ¿Acaso, su empeño de transformar México, desde otras prioridades, con otra visión del mundo diferente al neoliberalismo, será lo que le ha generado el odio de algunos? El odio siempre estará dirigido hacia alguien al que se le considera importante y que con su carisma influye sobre los demás. Por desgracia, el odio envenena el alma, impide un análisis frío y objetivo, genera violencia y descalifica al otro.

Leopold von Ranke, padre de la historiografía moderna, dice que: “El presente es consecuencia del pasado”. Entonces, AMLO no es causa sino consecuencia de los gobiernos anteriores. No es casualidad que este mesías haya llegado a la Presidencia. Cuando las cosas andan bien, nadie pide milagros ni buscan mesías; sin embargo, la corrupción, la ineficiencia, los abusos gubernamentales, el orgullo y ceguera de la clase política gobernante, fue lo que llevó al hartazgo, al enojo y desesperación al pueblo. Pero, pese a todo el odio y rumores y críticas, la última encuesta en la semana según de Bloomberg, AMLO goza de un 63% de aceptación, un 10% mayor al de la elección.

Se puede estar de acuerdo o no con las decisiones de un gobierno; pero, los mexicanos necesitamos de la política y no que se regodee el odio con rumores porque envenenan el aire que respiramos... “La verdad es tan valiosa que a veces hay que cubrirla con mentiras:” -Winston Churchill.

