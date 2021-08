El oro del agua tratada

León, se asentó en una cuenca hidrológica con un clima semi desértico y que tiene al final de cuentas agua. Pero es un líquido que no se da en cantidades inagotables. Por décadas he trabajado de cerca en cuestiones ambientales y propuesto ideas para darle sustentabilidad a nuestro hermoso ecosistema que es el “Valle de Señora” insistiendo que es el agua el principal problema que nos agobia y que se agotará tarde o temprano si seguimos necios en romper el ciclo del agua que inicia en la Sierra de Lobos, el “tinaco de León”.

Pero si pasamos de la cantidad a la calidad del agua, insisto en que hemos tomado decisiones torpes desde hace siglos y que han provocado que el agua comience a escasear. Desde construir calles con concretos impermeables; construir casas que no almacenan el agua de la lluvia; regar parques y limpiar coches con agua potable; no dar tratamiento a las aguas industriales; dejar pasar el agua de lluvia y no infiltrarla; meter a los procesos industriales el agua pura y hacer una gran presa en lugar de enfocarnos a la sustentabilidad de la sierra que es de donde el agua escurre.

Pero con el paso de los años, los leoneses aprendimos que debíamos meterle talento y dinero al gran negocio del agua, pero allí volvimos a meter las patas al concesionar la planta de tratamiento en lugar de crear una empresa local o encargarla desde el inicio a SAPAL. Lo anterior, pues las concesiones cuando se trata de tecnología, terminan haciéndonos dependientes y dejando el negocio a otros, por la incapacidad de los gobernantes de tomar el riesgo.

Afortunadamente, SAPAL ha sido un ejemplo de gestión financiera y aunque metido en el paradigma de construir una presa, ha incursionado en algo que en todo el mundo es oro: la producción y comercialización del agua tratada. Resulta que éste es un recurso invaluable en ciudades que carecen del líquido. Al igual que la desalinización y la infiltración que hace Singapur, o la hidroponia y riego por gotea de Israel, León tiene la enorme posibilidad de meter al proceso de nuestra vida, al agua tratada.

Se trata de prohibir que los usos intensivos de agua potable como el uso agrícola, las áreas verdes de los fraccionamientos y campos de golf, procesos industriales como la construcción, puedan usar agua tratada. Lo mismo sucedería en parques públicos, complejos deportivos, pues así, reducirían los ritmos de extracción desde el subsuelo o de importación de otras latitudes. Sería algo maravilloso que esto se complementara con grandes pozos de absorción en parques y techumbres de captación de la lluvia.

Agua tenemos, pero hay que infiltrarla cuando cae del cielo, inyectarla al subsuelo, almacenarla en cisternas de universidades y de empresas. Y para financiarla, crear el banco SAPAL que, a cuenta de los ahorros, financie a los ahorradores. Con esto, se pospondrían inversiones y podríamos reducir el desequilibrio hídrico que tiene nuestro manto freático a cientos de metros en el subsuelo. Serían los tiempos de la sustentabilidad, donde incentiváramos a los ahorradores y castigáramos a los que hacen despilfarro.

Tendríamos una universidad del agua, donde formáramos a ingenieros en agua y con incubadoras de empresa, tuviéramos proyectos innovadores en polímeros solubles, en plantas de tratamiento desarmables y donde la construcción con criterios ecológicos fuera popular. Serían los tiempos en que el agua tratada sería el servicio estrella de SAPAL y que asesorara a los particulares, vendiéndoles plantas SAPAL de tratamiento portátiles. Los fraccionamientos y las universidades ya no se conectarían al drenaje de SAPAL, pues reconoceríamos que las aguas negras, las que portan nuestra excreta, son en realidad un gran recurso que vale dinero, y no como hoy las vemos, en un problema del que hay que deshacernos pronto, pues hoy, estamos tirando el oro que es.

