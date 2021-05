El plantón

Este catorce de mayo en la ciudad de Celaya estado de Guanajuato miles de personas se quedaron sin recibir primeras y segundas dosis de la vacuna contra el COVID 19 debido a que NO se envió el suficiente recurso; decidiendo los “proveedores -organizadores” de esta importante campaña nacional de manera intencional, consciente provocar una vez más un daño a esta querida ciudad que tanto ha servido a la nación a través de la historia, ciudad de personas amables, fuertes, que resisten y continúan recibiendo a todos aquellos que gusten de adherirse en adopción a nuestra patria chica.

Y, cuando escribo intencional es porque se cuenta con un censo de cuantos habitantes hay en la ciudad, así como los rangos de edades, algunas personas exponen” tuvieron que cerrar sedes pues no llegaban, no le buscaron” pues mire usted, que mala casualidad para los que han andado en el peregrinar de centro a puerta ¿no será que se busca siempre disculpar lo indefendible? ¿me gustaría se explicará porque un programa de vacunación ya probado se tiene que improvisar? Pobres de los que tuvieron que decir: este cuento se acabó, nos vemos en la próxima, que bien estuviera dieran la cara los mismos patrocinadores de estos jelengues y NO tan amables personas que ayudaban a mantener, sostener y cuidar orden en todo el proceso o ¿apoco también ahí rondaba la mafia del poder y mejor se dieron la vuelta? ¿por cierto ya la encontrarían, ya la encarcelaron? ¿Qué pasó con esta mafia, solo alcanzo la justiciera, a la señora que denunció al de las ligas? (en recuerdo del triste caso del señor Bejarano hombre de las confianzas del señor López que gustaba de recibir donativos con estos elásticos).

Encomiable la labor de todos los voluntarios, enfermeras quienes han estado en estos largos procesos de vacunación improvisada, mi eterno reconocimiento a pesar de sus mandiles guindas y sus inopinados cuestionamientos -de algunos, no me consta- sobre preferencias para votar; una vez más, se nos demuestra con hechos que este gobierno es un fiasco donde el pujido se le escapa por el tubito, mismo que usaremos con nuestro voto para demostrar que NO estamos dispuestos a perder la libertad que ya es lo único que tanto atracador político nos han dejado.

Recordemos que México fue el país pionero, en materia de aplicación y producción de vacunas a bajo costo aplicables a gran escala y con efectos protectores duraderos reconocido en todo el mundo siendo su sistema copia para otros países en la mejoría de procesos o instaurarlos; desde 1804 cuando el Dr. Francisco Xavier de Balmis ( de origen Español) introdujo la inoculación contra la viruela, comenzó una dedicada especialización de orden e investigación para aplicar y llevar a cabo inmunizaciones a multitudes para protección de los ciudadanos; sobresaliendo nuestros institutos y escuelas científicas por su capacidad de producción y aplicación, lo que les llevo a galardonarse ante las comunidades médicas y organismos mundiales de la salud.

Es por eso que 1990 se distingue como uno de los siete países del mundo autosuficientes para elaborar vacunas, que ha servido de protección, promoción y cuidados preventivos a la salud de todos los mexicanos.

Años de dedicación y especialización le llevo al Sistema Nacional de Vacunación, así como los centros de custodia temporal y localidades sin servicios permanentes de salud a través de brigadas mismos que ahora se extinguieron ante la estúpida voluntad de un energúmeno que se ostenta como presidente de mi país.

Ánimo y esperanza a todos aquellos que se quedaron con las ganas y la necesidad de la vacuna, tengamos presente, una vez más, este desprecio y como diría Dolores: “Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio… cóbraselo caro” (Pedro Páramo)

