El portaviones

¿Cómo es posible que, en un portaaviones nuclear de primer mundo, enferme de coronavirus más del 50% de la tripulación?

R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír, mi Santias, que traigo mis perrunos labios partidos. Soy de la opinión, de que hace tiempo que los ejércitos de países del primer mundo, con excepción de los chinos y los rusos: ¡Son desorganizaciones burocráticas!, lideradas por funcionarios cebados en su propio ego.

S- ¿Esa es tu opinión del ejército mexicano?...

R- Grrr, para empezar México no es del primer mundo; quizás el crimen organizado mexicano si es del primer mundo, cosa de ver su armamento y organización, pero el ejército, pues nones; y menos cuando los altos mandos juegan a la política y olvidando el mandato constitucional, por órdenes de YSQ, obedientemente se ponen a construir aeropuertos y sucursales bancarias, mientras la seguridad nacional está del asco, con fronteras que son una coladera por donde entran armas, Kaibiles, Maras y migrantes con y sin coronavirus.

S- ¡Tienes razón!, perro, mejor del ejército mexicano no hablemos, no es el tema.

R- Auuu. Hablemos entonces de como el portaaviones atómico francés, Charles De Gaulle (Continua la Batalla del Portaaviones Nuclear Charles de Gaulle, Youtube), tuvo que regresar a puerto, suspendiendo importantes maniobras multinacionales en el mar Mediterráneo, diseñadas para joder al estado Islámico en tiempos de paz, debido a que 1,081 y dos, de los cuatro gringos que iban en el buque de 1,767 tripulantes, dieron positivo de coronavirus. Hoy el barco está siendo lavado con agua a presión a 60º y desinfectado con un producto antiviral cuyo proceso podría llevar semanas… Y aquí surge una señal de alerta, mi Santias, toda la información disponible, habla de que el coronavirus vive en superficies porosas de dos a tres días y en superficies lisas o metálicas hasta 4 días; es decir, de acuerdo a la información disponible, el coronavirus no vive más de 4 a 5 días en ninguna superficie, entonces, ¿porque la necesidad de lavar con agua caliente y después desinfectar durante semanas el portaaviones, cuando con solo dejarlo vacío durante 5 días, quedaría naturalmente sin contaminación?... A menos que la información difundida sea falsa y no se tenga la menor idea de cuánto tiempo vive el virus en ambientes externos; lo que convertiría a los hogares de quienes se quedan en casa, en jaulas de contaminación, como lo han sido cruceros turísticos y barcos de guerra de países del “primer mundo”, si no evitas al 100% la entrada o riesgo de virus.

S- Tu comentario trae a mi memoria el caso del portaviones gringo, el USS Theodore Roosvelt, en donde su capitán, el comandante Brett Crozier, envió una carta a la Marina Norteamericana, haciendo un llamado a evitar que los militares a bordo del portaviones mueran por un brote de covid-19. Lo cito: "Se requiere una acción decisiva. Retirar a la mayoría del personal de un portaaviones nuclear estadounidense desplegado y aislarlos durante dos semanas puede parecer una medida extraordinaria… No estamos en guerra. Los marinos no tienen que morir. Si no actuamos ahora, no estamos cuidando adecuadamente nuestro activo más confiable ¡nuestros marinos!". La respuesta de los altos mandos de la Marina en USA fue destituir al capitán, quién, al bajar del barco, recibió una ovación y aplausos de los marineros a los que defendió; lo que representa una bofetada para la burocracia, para el presidente Trump y para el gobierno de USA, burocracia que en todo el mundo privilegia sus egos sobre el compromiso de servir al pueblo que les paga.

R- Grrr, todo está muy bien, mi Santias, pero, ¿cuál es la conclusión de esto?

S- Creo que hay varias conclusiones: La primera, que todo cuidado y prevención respecto al coronavirus, es poco, ya que la información disponible no es confiable. No sabemos cuánto sobrevive el bicho en superficies externas y solo garantizando que no entre estaremos seguros en casa. La segunda, que los gobiernos y los gobernantes mienten. La tercera, que a los “Altos Mandos” les importa más su imagen y el compromiso político, que su gente. Y cuarta, que cada uno de nosotros, tenemos que despertar y asumir la defensa sanitaria y económica de nuestra gente y de nuestras familias, porque estamos solos… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador