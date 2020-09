El problema es la pobreza

Como trabajo social de la asociación en la que colaboro, proporcionamos oportunidades de desarrollo a mujeres que quieren mejorar su economía familiar. Esto se hace a través de talleres de corte y confección, de belleza y otros acompañados de talleres de autoestima y cohesión comunitaria por citar algunos. El entusiasmo de las señoras y de las chicas jóvenes por aprender y mejorar es grandioso y se sienten útiles, confiadas en sí mismas y capaces de tomar decisiones acertadas respecto a su vida.

¿Por qué platico esto? Me preocupan declaraciones del presidente AMLO que son contrarias al crecimiento personal y beneficios que estas mujeres están viviendo y con lo cual están felices y realizadas. Para nada estoy de acuerdo con aquella declaración del presidente que decía: “La justicia es atender a los pobres, es la función del gobierno. Hasta los animalitos tienen sentimientos… ni modo que se le diga a una mascota, vete a buscar tu alimento, se les tiene que dar”. ¡Esto me indigna! Llamar a la gente pobre mascotas es quitarles toda dignidad, capacidad de desarrollo, nulificarlas y mantenerlas pobres siempre.

No se trata de ver que le regalas a la gente. Hay que proporcionar alimentos y medicinas ante la extrema pobreza que aqueja a nuestro país; pero además, hay que generar empleo y no crear dependencia y sumisión. Hay que enseñar a ganarse el sustento para tener autonomía y no depender de un gobierno siempre a cambio de tu voto. Sí es justo, como dice AMLO, atender a los pobres y es función del gobierno. De acuerdo. Pero esa función no puede estancarse en la única acción de dar. Debe tener un seguimiento para generar fuentes de empleo.

El trabajo es edificante. Escuché hace un tiempo en una reunión masiva de esas que organizan los políticos, como un grupo de jóvenes pedía que les dieran “jale”, esto es trabajo para ganarse la vida dignamente. No pedían nada regalado ni nada extraordinario. Las condiciones de vida mejoran cuando se generan condiciones de trabajo.

El presidente se ha paralizado en la pobreza y se limita a otorgar paliativos amenazando y criticando a quienes generan empleos. Este panorama es lúgubre para el país que está tomando un rumbo hacia el hambre, la represión y el descuido de los derechos humanos que se vive en Venezuela. Muchos critican el neoliberalismo y capitalismo, lo que sea que quieran entender con ello, pero veo que la gente de todo el mundo quiere ir a vivir a EEUU y veo también que de Venezuela y Nicaragua se quieren salir.

Después que el presidente cuestionó por qué un futbolista ganaba tanto, Oribe Peralta, delantero del CD Guadalajara, le contesta a AMLO: “El problema es la pobreza, no la riqueza. Hay que reducir el número de pobres, no de ricos".

acentodemujer@hotmail.com