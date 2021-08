El que cree en mí, tiene vida eterna

XIX domingo del tiempo ordinario

No se nos ocurra enfrentar la vida en una perspectiva solo terrenal. Eso es ingrato y limitado. Desde ahí, ni se satisfacen las aspiraciones más profundas que exige el corazón, ni se advierte la más alta trascendencia con que Dios marcó nuestro ser.

Leemos, por ejemplo, en el libro de los Reyes, la experiencia dolorosa que enfrenta el profeta Elías a partir de que pierde de vista que es un enviado de Dios: ya había avergonzado a los profetas de Baal, echándoles en cara su idolatría, había desenmascarado al rey en su pecado y mostró que hay un solo Dios. Pero ahora el rey lo persigue a muerte, por lo que él huye al desierto. Y ante la apremiante situación, por ver tan cerca la muerte, dice el profeta: “¡Basta, Señor! Quítame la vida” (1 Reyes 19, 4). Es la expresión de quien al perder de vista las dimensiones divinas de su vocación, pierde también el sentido de su existencia, por eso el profeta quiere morir.

Debemos enfrentar la vida con el carácter sobrenatural que Dios imprime en nuestro ser, en nuestra vocación, pues solo, desde ahí, podemos luchar a pesar de las adversidades. Por eso, el ángel del Señor se acerca al profeta y le indica: “Levántate y come, porque aún te queda un largo camino” (1 Reyes 19, 7).

Cristo ha venido, precisamente, para reafirmarnos en esa dimensión divina que Dios, desde siempre, quiso para todos. El domingo pasado nos dijo: “Yo soy el pan de la vida”. Para el pueblo de Israel, Moisés es el máximo referente histórico y sagrado, pues los condujo por el desierto y les dio pan del cielo. Pero Jesús les aclara: “No fue Moisés quien les dio pan del cielo; es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo”.

El maná vino del cielo, más su efecto fue solo terrenal. Pero, el ser humano necesita mucho más que lo terrenal. Y es Jesús quien nos puede asegurar los alcances para los que verdaderamente fuimos creados. De ahí sus afirmaciones: “Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y, sin embargo, murieron. Éste es el pan que ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida” (Jn. 6, 48-51).

Jesús escoge el pan como lugar y como signo de su presencia. Se trata de algo que ya es cotidiano y significativo para la vida humana. El pan concentra la bondad de la tierra, el esfuerzo del hombre, satisface necesidades esenciales de la vida humana, etc. Y a eso, que ya es fundamental, Cristo, con su presencia, le da una dimensión definitiva: fuente de vida eterna.

San Pablo nos exhorta a no causar tristeza al Espíritu Santo, lo cual se da cuando no nos abrimos a sus dones, cuando no nos dejamos ayudar por Dios, empobreciendo así nuestro corazón; pues sin Dios el corazón vive más atado a la aspereza, a la ira y a toda clase de maldad (Cfr. Efesios, 4, 30. 31), y es así como la vida se nos complica. Pero esto no sucede si humildemente nos acercamos al alimento que lo renueva todo: Cristo, pan de vida eterna. Él imprime en nuestro ser una alegría y ayuda a entrar a un proyecto que va mucho más allá de lo circunstancial.

El deseo de Dios hacia nosotros, igual que en el caso del profeta, no es que muramos, sino que cada día nos levantemos, comamos y caminemos hacia adelante, para enfrentar con sentido nuestras tareas. Por eso, Dios viene a nuestro encuentro, a través de su Hijo Jesús, el cual se convierte para nosotros en el pan vivo.

Este es el camino de la fe y como enseña Benedicto XVI: “Atravesar esa puerta (la de fe) supone emprender un camino que dura toda la vida” (Porta Fidei, n. 1). Humildemente reconozcamos que siempre necesitamos del Él.

