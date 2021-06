El reloj de mi abuela

¡Saludos amigables! Una felicitación muy especial a los abuelos y también una felicitación a los nietos que tienen el privilegio de tener un abuelo lector. “En casa de la abuela hay un reloj de pie, pero no funciona. Las manillas de su enorme esfera nunca se mueven. Una vez, abrí la puerta delantera para ver por qué, y no encontré más que un paraguas, un bastón y un cuadro del rey Zog.-Deberías arreglar el reloj-dije. -¿Por qué?- dijo la abuela-. ¡Al menos de dos veces al día da bien la hora! - ¿Por qué? – dijo la abuela -. Si tengo muchos otros relojes que me dicen qué hora es. Miré a mi alrededor. En casa de la abuela no había más relojes. ¿Dónde están? - pregunté. La abuela dijo: -Puedo contar los segundos con los latidos de mi corazón. ¿No te has dado cuenta que los segundos pasan más de prisa cuando la vida es emocionante? Los momentos son mucho más cortos que los segundos. Pasan en un abrir y cerrar de ojos. Un minuto es lo que se tarda en pensar algo y decirlo con palabras. En dos, puedo leer una página de mi libro. Una hora es lo que tarda el agua de la bañera en enfriarse... o lo que tarda el abuelo en leer el periódico o lo que tardamos los dos en pasear al perro. Puedo saber qué hora de la mañana es por las sombras del magnolio, que son más cortas. Cuando vuelven a alargarse, es que ha llegado el atardecer. Cada mañana los pájaros me despiertan temprano con su canto matutino. Cada atardecer, veo desde la ventana luces de las otras casas, que hacen señales a los barcos que están en la mar: si están encendidas, es hora de cenar; si están apagadas, es hora de dormir. Tú sabes que el día se ha terminado cuando tu madre te da un beso de buenas noches, ¿verdad? -Y cómo sabes qué día de la semana es? -le pregunté a la abuela. -Eso también es muy fácil- me contestó. El lunes, por el aroma que desprenden los bizcochos horneados desde la ventana abierta. El martes, por los barcos pesqueros que regresan a casa. El miércoles, por el ruido que arman los basureros recogiendo la basura. El jueves, por los roces de los zapatos de la escuela. Y los viernes, por las caras grisáceas en el tren. Sé que ha llegado porque todo va más despacio. Los sábados hay tiempo para jugar. Y los domingos, las familias, como la nuestra, se reúnen. Por eso el domingo es mi día preferido. En una semana se acumula polvo suficiente en el reloj de pie como para necesitar una limpieza. En un mes, la luna crece y mengua, tejiendo en la noche su crisálida dorada, para después, poco a poco, dar paso a la oscuridad. Las mareas también te dicen el tiempo. Se guían por la luna. Las estaciones son fáciles, claro; con las flores en primavera, la brisa cálida y húmeda del verano, los árboles teñidos de fuego en otoño, y los días de nieve en los que tu aliento parece humo de dragón. En cuanto a los años- dijo la abuela en tono triste-, los puedes contar fácilmente por las canas de mi cabello, por las arrugas de mi cara. ¡Y por lo cerca que está tu cabeza de la mía! La vida, claro está se puede medir de distintas maneras: en cumpleaños, en amigos, en lo que posees... o en lo que recuerdas, pero cuando eres muy afortunada, como nosotros, y tienes nietos, sabes que la vida ha completado su círculo. Para los siglos, pues bien, tenemos cometas en sus órbitas y eclipses de sol y de la luna. Fíjate: todo el universo es como el reloj. ¡Y ahí están las estrellas! La abuela cerró los ojos, pero fue más de un momento, no se trataba de un abrir y cerrar de ojos. Las estrellas nos dicen que el tiempo es tan grande que no cabe en ningún tipo de reloj, ni siquiera en el que tenemos en la entrada. -Pero, aun así, todavía necesitarás el reloj de pie. Le dije a la abuela, Ella suspiró pacientemente. - ¿Y por qué? – Bueno- le dije...- Si no, ¿Dónde vas a meter el paraguas, el bastón del abuelo y el retrato del rey Zog?” Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “El libro puede ser un buen juguete intelectual necesario en los niños”.

Título: El reloj de mi abuela

Editorial: Everest

Autor: Geraldine McCaugbrean

Precio: $100

Capturista: Mónica Caballero