El rencor suplanta las ideas

El martes pasado se llevó a cabo el primer debate entre los dos candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos, con resultados negativos para la democracia de aquel país. Un ejercicio vergonzoso para una Nación tan poderosa, que evidencia el porque de su pérdida de hegemonía en el mundo, devorados por la ignorancia, los odios y prejuicios que se encarga de acicatear su Presidente.

Una noche carente de ideas y excedida de gritos e intolerancia, una exposición de insultos e interrupciones, -especialmente de parte del candidato Republicano- sin ningún respeto al contrincante y al auditorio que debía escuchar propuestas y soluciones,.

Realmente no podíamos esperar otra cosa, Trump ha venido desacreditando todo, a su rival, al voto por correo e incluso a los moderadores del debate, pese a ser escogidos por una comisión apartidista y gozar de prestigio. Ha descalificado la elección anunciando riesgos de fraude, e incluso, amenaza con no acatar el resultado en caso de no ser el ganador.

Estados Unidos se encuentra probablemente en el momento más difícil de su historia, con una gran contracción económica, con más de 200,000 fallecidos por la pandemia, con conflictos raciales y una desigualdad insostenible.

La discusión publica por el sistema de salud, los incendios que consumen California, Oregon y Washington -en medio de su negativa del cambio climático-, la venta de armas sin límites, la violencia policial y muchos problemas más, revelan una división y crispación de la sociedad nunca antes vivida.

Siempre he pensado que no hay una gran diferencia de política respecto a México, dependiendo si ganan demócratas o republicanos, porque ninguno ha querido ver a nuestro país como un socio de desarrollo regional, pero también creo que es intolerable el discurso de Trump y de sus partidarios hacia los mexicanos; su posición respecto a los migrantes y sus familias, a las relaciones comerciales y al tráfico de armas.

Son inaceptables sus expresiones continuas alentando los peores sentimientos y desatando el desprecio hacia nosotros y hacia nuestros paisanos que viven o trabajan en los Estados Unidos.

No tenemos idea lo que ha costado a los Estados Unidos impedir la aportación plena de latinos, afroamericanos y otras nacionalidades, por la discriminación; no sabemos lo que se perdió de intelecto y creatividad en el mundo por el holocausto en la segunda guerra mundial y lo que cuesta en todos los países -incluyendo el nuestro-, estereotipar y marcar como “los malos” a ciertos sectores de la sociedad por extremismo de los gobiernos.

El debate y la exposición pública revelan las miserias discursivas, de pensamiento y carácter de los gobernantes, en contrastante con la grandeza en que ellos se conciben ante el micrófono, oráculos, definidores de la última palabra, jueces de lo correcto ó incorrecto aún por encima de la ley. En México lo vivimos cada día con las mañaneras, el Presidente se planta en cadena nacional, para demostrar que la vociferación se impone a la cordura, que el rencor supera a las ideas.

Y ante esto, paradójicamente, los electores en diversos lugares del mundo, se muestran capaces de votar por quienes no contrastan ideas, por gobernantes que no escuchan a los demás.

Cualquiera pensaría que después de un espectáculo como el ofrecido en el debate del martes, en automático debería surgir un desencanto de los seguidores de Trump, o al menos de los indecisos por quién votar; que las preferenciales por él caerían al piso, pero no es así, los analistas dicen que el debate difícilmente incidirá en el resultado.

Esto muestra un fenómeno mundial: avanzan las casillas de la ignorancia y las ideas se quedan rezagadas.

Nota al calce: Si tiene usted algún recurso que presentar ante la Corte, no importa si no está correctamente formulado, o tiene visos de inconstitucionalidad, ahí se lo redactan.

DA