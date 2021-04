El semáforo Covid, engaña bobos

Para el Covid aplica aquel mensaje de prevención: “El Sida no es cuestión de suerte, es cuestión de muerte”... Con el Covid-19 pasa lo mismo.

R- Guarraguauuu, mi Santias, En esto de las vacunas traemos un desmadre de colores al que llaman oficiosamente semáforo. Me explico:

Me sorprendió ver a Guanajuato en color verde de acuerdo a la página de la Secretaría de Salud del gobierno federal, cuando el gobierno estatal mantiene el color amarillo; en tanto, Michoacán, de acuerdo con el gobierno federal está en amarillo, a pesar de que es vecino de Jalisco y Guanajuato, ambos en semáforo Covid en verde… Esto tendría sentido si el Covid necesitará de pasaporte para pasar de un estado a otro, lo que no es así; en México la gente circula libremente y libremente contagia y lleva a la pandemia de un estado al otro.

S- ¡Tienes razón!, mi Rufo, déjame compartir un dato: El rebrote de la pandemia está del carajo, la India, Chile y Alemania están en serios problemas por lo que están tomando medidas extraordinarias y cerrando sus economías oootra vez; por lo que, en mi opinión, poner algunos estados en verde, en México, es no entender el problema y hacer, como es normal, las cosas con las patas; ya que si apenas se está controlando el problema, aflojar es dar pie al rebrote con más muertes y costos.

R- Grrr, sin duda así son las cosas, no se necesita ser pitoniso para saber que hoy en México y el mundo, hay millones de casos más de los que había hace un año, por lo que hoy, las medidas de prevención deberían ser mayores a cuando inició la pandemia;… en tanto se vacuna a un alto porcentaje de la población, como en Israel.

S.- ¡Es verdad!, ejemplo de eficacia sanitaria son los Estados Unidos (después de Trump), Taiwan e Israel. No me cae bien Joe Biden, quién diciéndose católico una de sus primeras acciones fue bombardear a Siria, a pesar que asesinar es pecado y de que Siria nunca ha atacado a USA; sin embargo, tengo que reconocerle que sus decisiones y acciones en el tema sanitario han sido contundentes y congruentes con sus compromisos de campaña; hoy, millones ya están vacunados en USA, incluidos migrantes, residentes y viajeros mexicanos, no es de gratis el mensaje que dice: ¡En USA se han vacunado más mexicanos que en México!... Israel, por su parte, ya vacunó a más del 60% de su población encabezando a todos los demás países del mundo y Taiwan aprovechó el ser una isla, por lo que estableció controles para detectar casos y controlar con cuarentenas a quienes entran y salen del país… En México nada, ni lo de vacunaciones masivas como en USA e Israel, ni controlamos contagiados, ni hacemos pruebas, ni controlamos flujos de viajantes como en Taiwan; de hecho, no hemos llegado ni al 10% de la población vacunada, mientras las autoridades se aplauden solas con cada vacuna que llega a México… de las que ocultan el costo y los contratos, y de las que toman decisiones inmorales y criminales como no vacunar a quienes protegen a la ciudadanía y arriesgan sus vidas en el sector salud de instituciones privadas.

R- Grrr, ¡es cierto!, mi Santias, la crueldad humana y la estupidez de parte de la clase política y gobernante (salvo honrosas excepciones) no tiene límite; jugar con las vidas de las personas por cuestiones ideológicas, rencores de luchas sociales o visiones e intereses políticos, es un crimen.

S- Conclusión mi Rufo: Tenemos un gobierno federal y una clase política de porquería en cuestiones sanitarias (repito, salvo honrosas excepciones) y los semáforos son una soberana pendejada engaña bobos; por lo que todos y cada uno de nosotros debemos de cuidarnos y cuidar a nuestras familias lavándonos las manos, sana distancia, lugares abiertos (ventilados) y tapabocas… y no olvidemos, el coronavirus es daltónico, no reconoce colores y no se ha domado ¡El riesgo sigue!… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador