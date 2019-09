“El tercer informe”

¡Genial Andrés Manuel!, con el país patas pa´ arriba y bañado en sangre, distrae a las masas y tiene a todos los genios y comunicadores comentando sobre el puntacho de llamar tercer informe, al primer informe presidencial.

R- Guau, mi Santias, en verdad su presidente es un genio de la manipulación, de la distracción y de la comunicación.

S- Sin duda lo es, perro, aunque no es mérito, como expresa Carlos Loret, no tiene oposición, lo que equivale a: “En tierra de ciegos el tuerto es rey.”

R- Grrr, pues sí, así está la cosa y el resultado es que sigue con el 70% de aprobación, lo que lo envalentona para, al margen de la Constitución y las leyes, hacer lo que se le da la gana.

S- ¡Simón!...

R- Ahora bien, ya que entramos al tema del informe: ¿Cuál es tu opinión de este?

S- Por salud mental no lo escuché, mi Rufo, misma razón por la que tampoco veo las mañaneras... Cuando tengo la certeza de que alguien me va a mentir, no pierdo el tiempo escuchándole. Además, un amigo tuitero, del que no registré su nombre, me adelantó el resumen del informe, te comparto:

Economía: Todo es culpa del neoliberalismo.

Fianzas: Todo es culpa de la corrupción de gobiernos anteriores.

Salud: Las carencias en medicinas es culpa de doctores y enfermeras insensibles que no tienen corazón y de laboratorios ojais.

Delincuencia: No hay delincuentes ni Huachicol, ya todos son pueblo bueno.

Soberanía: Sobre ello no voy a opinar; no voy a entrar en conflicto con Trump ¡Amor y paz!

Educación: Ya todos se van a portar bien.

Democracia: EL INE es muy caro y no sirve, la prueba es que Felipe me robó la elección y pospuso 12 años la 4aT, pero no hay rencor. Hoy nuestra prioridad es la democracia en Morena, pues se andan portando mal y quieren parecerse al PRD. Si no entienden, dejo el partido.

Corrupción: Las propiedades de Manuel Bartlett las adquirió cuando no era funcionario (¿?), es confiable; y Padierna, Bejarano, Napito, Salgado Macedonio y otros lump… ¡Perdón!, otros próceres de la 4aT, son blancas palomas que purificamos en Morena para servir a México.

Energía: Ya llegamos a un arreglo que favorece a la mafia en el poder y todo en paz, el gas va a estar más caro, pero los ductos estarán funcionando a la brevedad. D

También quiero informar que de momento estamos revisando el interés económico de expolíticos y exgobernantes en plataformas petroleras y en “refinerías gringas”, en tanto vemos como anular a los jueces, para darle la vuelta a las restricciones ambientales y al destrozo ecológico en el proyecto: Dos bocas.

Comunicaciones y transportes: El aeropuerto en Texcoco (NAIM), por mis “esos”, está muerto, el de Sta. Lucía, por culpa de fifís, conservadores y jueces que creen que la ley está por encima del pueblo bueno… ¡También! El tren del Golfo de México al océano Pacífico, está detenido por esos encapuchados de mierda que dirige el Subcomandante…Y el tren Maya, sin problema, ya estamos re$olviendo impedimentos legales y ambientales y viendo como corromper o doblegar a grupos indígenas que se oponen.

Reelección: El que Porfirio Muñoz Ledo y Jaime Bonilla sean unos ambiciosos vulgares, no es mi responsabilidad; ahora bien, si el pueblo bueno en el 2024 me pide;… ya veremos, para eso hemos implementado procedimientos democráticos verdaderamente representativos, como las encuestas a mano alzada; donde le “cai” al que no esté de acuerdo…

R- Grrr, me rindo mi Santias ¡Tiene razón!, escuchar el informe hubiera sido perder el tiempo, nada más aclárame: ¿Por qué llamarlo tercer informe?

S- ¡Vete al carajo!, perro, al fin que mandarte al carajo ya no es grosería (AMLO dixit)… ¡Así de sencillo!