Soy usuario de las redes sociales y del whatsapp, y estoy hasta el “gorro” de que me lleguen instrucciones de cómo votar; me deja el sinsabor de que soy tonto como para decidir solo.

R- Guarraguauuu, mi Santias, en la manada cortamos por los sano y ya no recibimos sugerencias electorales ni discutimos sobre ello; en la última discusión dos compañeros acabaron en el veterinario pues la discusión terminó en pleito y a mordidas.

S- Es verdad, mi Rufo, las discusiones políticas tienen más de emoción que de razón y más en este 2021 en donde muchos de los diferendos se resuelven a balazos; no es poca cosa que hayan asesinado a más de 30 candidat@s.

R- Grrr, y no es solo la violencia, mi Santias, sino la falta de inteligencia y de propuestas; los perritos no decimos que estamos hasta el “gorro”, decimos que estamos hasta la “madre”, lo que es más expresivo, y es que los mensajes parecen para niños de kínder: “No votes por Morena” o “Vota por Morena”. “Les van a quitar sus pensiones” o “No les vamos a quitar sus pensiones”… y así al infinito, sin faltar el idiota que se presenta en un féretro o se pone a bailar como lo que es, una marioneta. Con ese nivel de propuestas, el problema no es ¿por quién votar?, sino ¿valdrá la pena votar?

S- Entiendo tu sentir mi Rufo, salvo honrosas excepciones, a mí también me frustra la mala calidad de los candidatos, que van desde presuntos violadores, delincuentes identificados, capos de casinos y extorsionadores, luchadores y artistas en declive, exsecretario inservible, lavadores de dinero y burócratas serviles, hasta una ex primera dama que busca mantener su hogar ya que le quitaron la pensión al marido.

R- Grrr, ese el punto, mi Santias, ¿por quién votar?

S- Como expresé, mi Rufo, a mí me encabrita que me quieran imponer un criterio o me digan que hacer, creo que, al igual que la mayoría de los mexicanos, tengo el derecho a tener una opinión y tomar mi decisión sin que me orienten. No hay secretos, todas las mañanas el Presidente, violentando la ley electoral explica por quienes no hay que votar, de la forma en que un día sí y el otro también, los autollamados “opositores”, exhiben las pifias, errores y corruptelas oficialistas queriendo imponer sus candidat@s… En otras palabras, nos guste o no, cada uno ya tenemos formada una opinión y el votar del modo que nos dé la gana es nuestro derecho ciudadano; el punto es, mi Rufo, que hay que salir a votar, lo que es una obligación cívica.

R- Guarf, guarf, guarf; te voy a hacer una pregunta capciosa; ¿tu votarías por Salgado o por Larrazabal?

S- No te voy a contestar, perro, primero porque esos candidatos ni los conozco ni están en mi boleta y segundo porque creo que el voto es secreto y personal; no dudo que haya quién vote por todos y cada uno de los candidatos en las propuestas, muchas de ellas bazofia y no los voy a juzgar, cada uno con su criterio y con el compromiso con su familia, con su municipio, su estado y con México debe analizar los candidatos y de acuerdo con su criterio votar por el o la mejor;… si por algún interés vota por quién no merece ser elegido, cada quién con su conciencia, finalmente es su derecho, en tanto no optimicemos el modelo de simulación democrática que tenemos… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador