Elecciones en Estados Unidos

Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos despertaron un enorme interés en nuestro país, una contienda electoral foránea en la que muchos mexicanos mostramos preferencias por alguno de los candidatos y preocupación por los resultados; en una situación que revela lo intrincado de nuestra extraña relación con el vecino, una relación incomoda y necesaria a la vez.

Pese a ser tan diferentes a nosotros, de alguna manera los gringos están presentes en nuestra vida, con una cercanía casi familiar y al mismo tiempo con una distancia abismal, con una añoranza en asemejarnos a ellos y una radicalización rayando en orgullo de señalarlos ajenos, próximos y lejanos, un poco como pintan en nuestro país la relación con la suegra.

Brincamos constantemente del agravio histórico “nos robaron la mitad de nuestro territorio”, a la reivindicación de: “pero, lo vamos a recuperar, lo vamos a reconquistar”, “con nuestro imperialismo demográfico pronto seremos más que ellos” y será la verdadera venganza de Moctezuma, cultural, culinaria y poblacional .

En una reunión con la Cámara de Comercio de Israel, en Tel Aviv, nos decían que los mexicanos éramos muy afortunados -caso contrario a ellos-, por estar nosotros tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. La verdad es que no es tan cierto ese adagio, porque las asimetrías entre nuestros países y las políticas de USA, no hacen nada fácil nuestra relación entre desiguales.

Nos utilizan porque nos necesitan, nos empleamos porque los necesitamos, se quejan de los migrantes pero los contratan y nuestros paisanos son muy buenos trabajadores, no van a pasear, van a trabajar muy duro en situaciones de desigualdad, muy lejos del american dream, en desventaja muchos de ellos por su condición migratoria irregular sostenida en ventajas económicas, en prejuicios raciales y de color, sin búsqueda de soluciones permanentes. Millones de seres humanos que su único pecado es buscar afuera mejores condiciones de vida, que con vergüenza debemos admitir no hemos sido capaces de ofrecer como país, para que nuestra gente no tenga que salir.

Se han dado pasos a lo largo de la historia para buscar acuerdos binacionales de cooperación: algunos programas de empleos temporales, tarjetas de trabajo, los inicios del Plan Bracero, el Tratado de Libre Comercio, iniciativas para frenar el tráfico de drogas y de armas, pero en realidad nunca ha habido interés en un plan de desarrollo regional que pueda dar un giro a la migración masiva, a la inversión y desarrollo de la región de toda la América del norte; nombres y ubicaciones geográficas que por cierto se apropian, en un desconocimiento de la historia y la geografía más allá de las fronteras.

La violencia en nuestro país es nuestra responsabilidad, si, pero es un ejemplo de factores que en colaboración podrían incidir en un mejoramiento de la región, la proveeduría de armas de alta letalidad tiene su origen allá, el consumo masivo de drogas está allá y si no replanteamos la forma de abordar los problemas los estaremos perpetuando en esa doble moral tan acostumbrada en nuestra conflictiva conexión histórica.

Tenemos una frontera enorme en común, una frontera porosa con un número de cruces por decenas de millones de personas y mercancías al año, tenemos un intercambio comercial que ha desplazado a Canadá y China convirtiéndonos en el socio comercial más importante para los Estados Unidos y más de 35 millones de mexicanos de hasta cuarta generación viviendo allá; ellos han influido en nuestro estilo de vida, en nuestra arquitectura, en el diseño vial de nuestras ciudades dando preferencia al automóvil, en el diseños de nuestras casas, en lo desechable, en el consumo de lo efímero, en la moda, en la música, bueno, hasta en la costumbre del consumo del hielo y las bebidas frías; y nosotros por supuesto que estamos influyendo en sus decisiones y estilo de vida también, si tienen dudas, pregúntenle a Trump sobre el voto de los latinos. Estamos presentes con todas las cosas positivas y sinsabores en ambos sentidos.

Ojalá que el resultado de la reciente elección, que tanto nos interesó, pueda generar un abordaje diferente y positivo entre esa poderosa nación y México, entre nuestra negada cercanía e intensa vecindad.

DA