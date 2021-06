***Elecciones y seguridad

Los partidos de oposición PRI, PRD y Morena se pronunciaron ayer en la sesión del IEEG porque el Instituto emita un exhorto a las autoridades de seguridad de todos niveles para que cuiden la jornada electoral y prevenir cualquier incidente violento.

***Asunto del estado

Los representantes del IEEG y del INE, Mauricio Guzmán y Jaime Juárez, han dicho que ellos proporcionan toda la información electoral a Estado y Federación, y que son ellos los que deben definir sus estrategias para garantizar una jornada en paz.

***Confianza en jornada

Destacan que en el proceso electoral anterior no se registró ningún problema que impidiera la instalación y el funcionamiento del 100% de las casillas, lo mismo que el conteo de todos los votos. Pero la violencia aquí está y ningún llamado está de más.

***Los 100 días

Luego de la sorpresiva cancelación del foro convocado por el Observatorio Ciudadano de León (OCL) y otras organizaciones ciudadanas para que los candidatos presentaran las acciones de sus primeros 100 días de gobierno, los del Verde, Fuerza por México y Movimiento Ciudadano, ya adelantaron sus acciones.

*Las de norma

Norma Nolasco, de Fuerza por México, propone el 50% de descuento en la tarifa de transporte para estudiantes; talleres culturales en colonias y comunidades; creación del patronato promotor de la cultura y las artes; ventanilla para créditos blandos. Y aterrizar uno de los proyectos emblema: crear el refugio para mujeres violentadas.

*Juan Pablo, listo

Juan Pablo Delgado, de MC, presentó un documento cuyas primeras acciones son: creación del gabinete para la igualdad y los derechos humanos, reforma a la normativa de participación ciudadana, eliminación de gastos de publicidad oficial. Así como pactar con concesionarios de transporte no alzas y sí tarifas preferencias.

*Reforma policial

También apunta una reforma inmediata al sistema policial para incluir aumentos al salario de acuerdo a la antigüedad y los méritos, uniformes y equipamiento digno. Además del entrenamiento adecuado para la recepción de denuncias de delitos.

*Las 10 de Sergio

El Verde Sergio Contreras resumió en 10 puntos sus acciones de arranque, donde la uno es habilitar las plazas de la ciudadanía como centros contra las adicciones. Y también prioriza atención en seguridad, economía, transporte y participación social.

*La tercera...

En el debate de Coparmex Sergio dijo que, de no ganar, ya no competiría otra vez, ya es su tercera campaña por la Alcaldía (2006, 2018 y 2021). Ayer le repitieron la pregunta y dijo que está concentrado en la elección, ya sabrá luego del domingo 6.

*Alejandra, prisa

Alejandra Gutiérrez no ha presentado como tal un plan de 100 días aún, lo que sí ha repetido en todos los foros donde se presenta es que no perderá tiempo en la transición para que el Programa de Gobierno 2018-2024 lo tengan listo para aprobar apenas y arranque la Administración, y no en seis meses de plazo que da la ley.

***El cierre azul

Este miércoles 2 es el último día para hacer campaña. Ese día la candidata del PAN tiene previsto su cierre con un acto masivo a las 6 de la tarde en la Plaza Principal. Por tercera vez en la contienda pisará León el jefe nacional del PAN, Marko Cortés.

*Lo que preparan

En el caso de Morena y su candidato Ricardo Sheffield programaron nueve cierres distritales y eventos finales con mujeres y jóvenes, no se sabe si habrá un acto final. Nancy Fonseca, del PT, cerrará hoy a las 6:30 p.m en la colonia Los Ángeles 2. Sergio, del Verde, lo hará el miércoles por la tarde-noche en la Plaza del Coecillo.

***En Las Joyas

La Red de Solidaridad “La Olla” invitó a los cinco candidatos punteros por la Alcaldía de León para presentarles la agenda de necesidades en el polígono de Las Joyas. Asistieron ya los candidatos del Verde, Morena y MC, tienen falta el PRI y el PAN.

*Después del 6

La candidata que aparece con la mayor intención del voto, Alejandra Gutiérrez, reportó agenda saturada y comprometió regresar, si gana, como Alcaldesa electa.

*Agenda social

Desde el 2015, 2018 y 2021 organizaciones sociales han elaborado, con la participación de habitantes de las diferentes colonias de esta zona, una agenda social en la que priorizan las propuestas concretas para trabajar -autoridad y sociedad- en temas de seguridad, movilidad, salud, educación, trabajo, y más.

***Impacto en Face

Según los números de Facebook los políticos leoneses con mayor impacto en esta red social (variables como seguidores, interacciones, vistas, y otras) son: Éctor Jaime Ramírez, Fernando Torres, Ricardo Sheffield, Miguel Salim y Ale Gutiérrez.

Pide Coparmex confiar en INE

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a nivel nacional llamó a confiar en los ciudadanos que son los que reciben y cuentan los votos en las elecciones, en un proceso conducido por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Hacemos un atento llamado a los gobiernos federal, estatal y municipal a garantizar la seguridad de las personas y los candidatos para que México pueda vivir una jornada electoral ejemplar”, replicó en un mensaje en video el presidente de la Coparmex Zona Metropolitana León, Héctor Rodríguez Velázquez.

Exhortaron a cumplir con los protocolos sanitarios y a salir todos a votar este día 6.

Foto: Twitter Héctor Rodríguez.