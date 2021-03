***Empleo, cuesta arriba

La pandemia en Guanajuato dejó 50 mil empleos formales perdidos, y, si bien desde mediados del año pasado hay un paulatino repunte, el último registro a febrero de 2021 es que se han recuperado 22 mil, es decir, todavía estamos con 28 mil menos.

***Fin de año, tablas

El subsecretario de Empleo del Gobierno Estatal, Ramón Alfaro, en plan optimista espera que a finales de año alcancemos el nivel de empleo previo a la pandemia. Los sectores más golpeados son el de turismo y servicios, y el calzado-textil-moda.

***Les pinta mejor

Una de las industrias más sólidas ha sido la agroalimentaria. Y otra que ha retomado ritmos de producción de empleo es la automotriz y autopartes. La construcción también sufrió en 2019 y en 2020 y espera para el 2021 un repunte.

***Salamanca, otra vez

Ayer se estuvo a nada de declarar una precontingencia ambiental por SO2 en Salamanca. La mañana del viernes a las 8 horas se alcanzó una concentración de 106 ppb (partes por billón) en el promedio de 24 horas, el límite es de 110 ppb. El 21 de febrero las concentraciones de bióxido de azufre alcanzaron los 108 ppb.

*Picos críticos

Si se toma en cuenta los picos máximos de una hora (no el acumulado de 24 horas) el 18 de marzo a las 7 a.m se registraron 247 ppb y el 19 de marzo a las 2:00 a.m de 251 ppb, superando el valor límite de exposición en 1 hora que es de 75 ppb.

*Alistan demandas

La contaminación por SO2 deriva directamente de la quema de combustóleo. En la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado ya se cansaron de enviar oficios a CFE, Pemex, Secretaría de Energía, Semarnat, y nadie los pela. La titular Marisa Ortiz asegura que pronto tomarán acciones más drásticas. Órale.

*Alerta estatal

El 88% de las emisiones totales de SO2 en el estado provienen del municipio petrolero y usted ya sabe bien de dónde: la refinería y la termoeléctrica. Los repuntes este año se registran en Irapuato e incluso hasta Celaya. Muy atentos.

***Alejandra, registro

Hoy a las 10 a.m Alejandra Gutiérrez Campos dará un mensaje desde el Comité Estatal del PAN para oficializar su registro como candidata a la Alcaldía de León. La asistencia será limitada ante la pandemia y se transmitirá a través de redes sociales.

*Respaldo de Marko

A distancia dará un mensaje el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien se encuentra en el estado de Baja California para asistir al registro de Lupita Jones, candidata a gobernadora de la alianza “Va por México”. Ya sabemos que el michoacano tiene en gran estima a Alejandra, consejera nacional del partido.

*Con la militancia

El plazo para ayuntamientos es del 20 al 26 y la panista es la primera de los precandidatos en registrarse. Llega con un respaldo al interior del panismo con el que no contaron otros candidatos como Miguel Salim o el propio Héctor López.

*Sheffield, se prepara

Ricardo Sheffield ya se alista este fin de semana para grabar los promocionales para abrir campaña, aunque todavía no da a conocer la planilla que lo acompañe. Jorge Marcelino Trejo no tardó en respaldarlo, pero el empresario Luis Ernesto Ruiz (respaldado por la senadora Antares y el diputado Prieto) insiste que no se baja.

***El interino

La noche del jueves siempre sí el alcalde capitalino Alejandro Navarro solicitó licencia y el Ayuntamiento se la autorizó con efectos a partir del 1 de abril y hasta el 6 de junio, regresando a la silla el 7 de junio. El interino es el regidor panista Armando López Ramírez, la única carta confiable que le quedaba al tiktoktero.

*Más licencias

También presentan licencia temporal los regidores panistas Margarita Rionda, Carlos Chávez y Cecilia Pöhls, la primera para ser candidata a la diputación local y los otros dos que harán campaña aspirante a repetir en el próximo Ayuntamiento.

*Directores, bajas

Para acompañar a su jefe a la campaña dejarán sus cargos temporalmente: el director de Cultura y Educación, José Antonio Borja Pérez; el director de Desarrollo Social y Humano, Marco Campos Briones; el director de Comunicación Social, Cristian Cantero; y la directora del DIF Municipal Patricia Sánchez Stevenson.

Diego de gira en Dolores

La Empacadora Fortune MT México, líder en empaque de productos del campo, arrancó operaciones en Dolores Hidalgo con una inversión de 112 millones. Asistió el gobernador Diego Sinhue Rodríguez quien resaltó que el sector representa 17.5% del PIB y cuyas exportaciones alcanzaron los 1 mil 843 millones de dólares en el 2020, lo que representa el 18% de las exportaciones totales del estado. Se cuenta con 151 empresas exportadoras en la agroindustria distribuidas en 27 municipios.

Foto: Cortesía Gobierno del Estado.